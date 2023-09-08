የታሰረ የጂኤምሲ ካንየን AT4 በኮሎራዶ የእግር ጉዞ መንገድ ላይ ተጣብቆ ተገኝቷል

የ2023 ጂኤምሲ ካንየን AT4 በኮሎራዶ ሮኪ ተራሮች አናት አጠገብ ለበርካታ ቀናት ታግዷል። ፒክ አፕ መኪናው ከ14,000 ጫማ በላይ ከፍታ ያላቸውን አራት የተራራ ጫፎች የሚጎበኘው በሰባት ማይል ርቀት ባለው በ Decalibron Trail ላይ ተጣበቀ። ዱካው በከፊል በግል ንብረት ላይ ያለው፣ለአብዛኛዎቹ አመታት በተጠያቂነት ስጋቶች እና በዱካው ደካማ ሁኔታዎች ምክንያት ተዘግቷል።
የጂኤምሲ ካንየን AT4 ሹፌር መንገዱን የገባው በጎዳና ላይ በሚያልቅ መንገድ ወይም የቀድሞ የማዕድን ማውጫ መንገድ በሆነ መንገድ ነው። አሽከርካሪው የመሬቱን አስቸጋሪነት አቅልሎ ሳይመለከተው አልቀረም ፣ ምክንያቱም ዱካው በደንብ ያልታየበት እና ለማሰስ ግራ የሚያጋባ ነው።
የጭነት መኪናው ከመንገዱ ጎን ወደ ልቅ ድንጋዮች ተንሸራቶ፣ መጎተቱ ጠፋ እና ወደ ላይ እየቆፈረ ነበር። መኪናው እስከ ልዩነቱ ድረስ ራሱን ቆፍሮ አሽከርካሪው መብራት ቢሞክር የመንከባለል ስጋት ፈጥሯል ተብሏል።
መኪናውን ለማስመለስ የተደረገው ጥረት እስካሁን አልተሳካም። ኮሎራዶ 4×4 ማዳን እና ማገገሚያ የተባለ የበጎ ፈቃደኝነት ድርጅት ተሽከርካሪው ደርሶ ነበር ነገርግን ማውጣት አልቻለም። ተጨማሪ ማገገሚያ ስለሌለ መኪናው በመንገዱ ላይ እንደተተወ ይቆያል።
ይህ ክስተት ልምድ የሌላቸው አሽከርካሪዎች ከክህሎት ደረጃቸው በላይ ዱካዎችን መሞከር የሚያስከትለውን አደጋ አጉልቶ ያሳያል። የ Headstrong አሽከርካሪዎች በአካባቢው ተመሳሳይ አደጋዎችን በማድረስ ማስጠንቀቂያ እና ከመንገድ ዉጭ ያሉ ፈታኝ መንገዶች ተዘግተዋል።
ወደማያውቁት መሬት ስትሸጋገር ጥንቃቄ እና ትህትናን እንድናደርግ ለማስታወስ ያገለግላል።