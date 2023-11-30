የኮሎራዶ የአውሮራ ቦሪያሊስን የመመስከር እድል፡ ትንበያ

የብሔራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ማእከል ኃይለኛ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ መከሰቱን የሚያመለክት 'የሰዓት ማስጠንቀቂያ' በቅርቡ አውጥቷል። ይህ በመጪዎቹ ቀናት በኮሎራዶ ውስጥ በተለምዶ ሰሜናዊ መብራቶች በመባል የሚታወቀውን አውሮራ ቦሪያሊስን የመመስከር እድልን ከፍ ያደርገዋል።
ምንም እንኳን ትንበያው ኮሎራዶ በአውሮራ የታይነት መስመር ላይ መሆኗን ቢያመለክትም, ያለፉ ልምዶች እንደሚያሳዩት የካርታ ስራው የበለጠ ሰሜናዊ ክልልን ሲጠቁም, የሰሜኑ መብራቶች አሁንም በግዛቱ ራቅ ያሉ ክፍሎች ሊታዩ ይችላሉ, ከአርቴፊሻል ርቀዋል. መብራቶች. በውጤቱም, ኮሎራዳንስ ይህን የተፈጥሮ ክስተት የመመስከር እድል ሊኖረው ይችላል.
ሆኖም ፣ ይህ ትንበያ ብቻ መሆኑን እና ትንበያዎች ሊለወጡ እንደሚችሉ ልብ ሊባል ይገባል። ስለዚህ፣ አውሮራ ቦሪያሊስ በኮሎራዶ ይታይ አይታይ አይሁን አሁንም እርግጠኛ አይደለም። ሰማዩ ግልጽ ከሆነ, ህዳር 30 ምሽት ምርጥ የእይታ ሁኔታዎችን ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል.
ቀደም ባሉት ጊዜያት ተመሳሳይ ትንበያዎች በነበሩት የሰሜን ብርሃኖች በሰሜን የኮሎራዶ ክፍሎች እንደ ሰሜን ፓርክ እና የሰሜን ምስራቃዊ ሜዳ አካባቢ ያሉ የብርሃን ብክለት አነስተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች ታዋቂ ነበሩ። አውሮራ በፎቶግራፎች ላይ እንደሚታየው በግልጽ ላይታይ ስለሚችል የሚጠበቁትን ነገሮች መቆጣጠር አስፈላጊ ነው። ይልቁንም በሰሜናዊው አድማስ ላይ እንደ ደካማ ብርሃን ሊገለጽ ይችላል, ይህም አሁንም ለረጅም ጊዜ የተጋለጡ ፎቶግራፎችን ለመማረክ እድል ይሰጣል.
ይህን ያልተለመደ ትዕይንት ለማየት ለሚጓጉ እንደ ዋዮሚንግ ወይም ደቡብ ዳኮታ ወደ አጎራባች ግዛቶች አጭር የመኪና ጉዞ በጨረፍታ የመመልከት እድላቸውን ይጨምራል።
በየጥ:
ጥ፡ አውሮራ ቦሪያሊስ ምንድን ነው?
መ፡ አውሮራ ቦሪያሊስ፣ ሰሜናዊ ብርሃኖች በመባልም የሚታወቀው፣ በመሬት ዋልታ ክልሎች ውስጥ የሚከሰት የተፈጥሮ ብርሃን ማሳያ ነው።
ጥ፡ የ Aurora Borealis መንስኤው ምንድን ነው?
መ: አውሮራ ቦሪያሊስ የሚከሰተው በመሬት መግነጢሳዊ መስክ እና ከፀሐይ በተሞሉ ቅንጣቶች መካከል ባለው መስተጋብር ነው።
ጥ፡ የሰሜን መብራቶችን ከኮሎራዶ ማየት እችላለሁ?
መ: ኮሎራዶ በታይነት መስመር ጠርዝ ላይ እያለ፣ ሁኔታዎች ምቹ ከሆኑ እና የብርሃን ብክለት አነስተኛ ከሆነ የሰሜን መብራቶችን በተወሰኑ አካባቢዎች የመመስከር እድል አለ።
ጥ፡ በኮሎራዶ ሰሜናዊ መብራቶችን ለማየት ምርጡ ጊዜ መቼ ነው?
መ፡ ህዳር 30 ምሽት፣ ሰማዩ ግልጽ ከሆነ፣ ምርጥ የእይታ ሁኔታዎችን እንደሚያቀርብ ይጠበቃል።
ጥ፡ የሰሜን መብራቶችን የማየት እድሌን እንዴት ማሳደግ እችላለሁ?
መ: አነስተኛ የብርሃን ብክለት ወዳለባቸው አካባቢዎች ለምሳሌ እንደ የኮሎራዶ ሰሜናዊ ክፍሎች ወይም እንደ ዋዮሚንግ ወይም ደቡብ ዳኮታ አጎራባች ግዛቶች መጓዝ የሰሜን መብራቶችን የመመስከር እድሎችን ይጨምራል።