አዲስ የዋሁ ኪክር ኮር ቅርቅብ፡ ተመጣጣኝ ስማርት አሰልጣኝ ከተጨማሪ እሴት ጋር

ዋሁ የአካል ብቃት ለብስክሌት አድናቂዎች አሁን አስደሳች ማስታወቂያ አድርጓል። የዋሁ ኪክር ኮር ስማርት አሰልጣኝ ዋጋ መቀነስ ብቻ ሳይሆን ቀድሞ የተጫነ ካሴት ከ8/9/10/11/12 የፍጥነት አማራጮች ምርጫ ጋር አካተዋል። ይህ ቅርቅብ እንዲሁ ለታዋቂው ምናባዊ የሥልጠና መድረክ Zwift የአንድ ዓመት አባልነት አብሮ ይመጣል። እነዚህ ለውጦች የብስክሌት ነጂዎችን የቤት ውስጥ ስልጠና ልምዳቸውን ለማሳደግ የበለጠ ተመጣጣኝ እና ምቹ አማራጭ ይሰጣሉ።
በ2018 የተዋወቀው የዋሁ ኪክር ኮር ስማርት አሰልጣኝ ለሳይክል ነጂዎች አስተማማኝ እና ወጪ ቆጣቢ አማራጭ ነው። ብቸኛው ጉዳቱ ቀድሞ የተጫነ ካሴት አለመኖሩ ነው፣ እንደ አቻው ኪክር ስማርት አሰልጣኝ። ነገር ግን፣ በአዲሱ የዋሁ ኪክር ኮር ቅርቅብ ተጠቃሚዎች ቀድሞ በተጫነ ካሴት እና የአንድ አመት የዝዊፍት አባልነት ምቾት መደሰት ይችላሉ፣ ሁሉም በቅናሽ ዋጋ። ይህ የጥቅል አቅርቦት በአትላንታ፣ ጆርጂያ ውስጥ ለሚገኘው ለዋሆ የአካል ብቃት የመጀመሪያ ነው።
ከጥቅሉ በተጨማሪ ራሱን የቻለ ዋሁ ኪክር ኮር ዋጋ ከዝዊፍት ሃብ አንድ ስማርት አሰልጣኝ ዋጋ ጋር እንዲመጣጠን ተደርጓል። ሆኖም ኪክር ኮርን ከአካባቢው የብስክሌት ሱቅ ወይም የጡብ እና የሞርታር መደብር የሚገዙ ደንበኞች የአንድ አመት የዝዊፍት አባልነት ቅናሽ በ99.99 ዶላር የማግኘት አማራጭ አላቸው።
ባለብዙ ፍጥነት ካሴት ያቀረበው የዝዊፍት ሀብ ክላሲክ ስማርት አሰልጣኝ ማቋረጥ ማለት የዝዊፍት ሃብ ዋን ብቸኛው የዝዊፍት ብራንድ ስማርት አሰልጣኝ ነው። ምንም እንኳን Zwift Hub One በአንድ ነጠላ ኮግ እና በመተግበሪያው ውስጥ በምናባዊ ለውጥ ቢመጣም ዋሁ ኪከር ኮር ተጠቃሚዎች የራሳቸውን የብስክሌት ካሴት እንዲጠቀሙ እና የብስክሌታቸውን ድራይቭ ትራይን ጊርስ ለመቀየር የሚያስችል የበለጠ ባህላዊ ተሞክሮ ይሰጣል።
በእነዚህ ዝመናዎች፣ ብስክሌተኞች የሚመርጡት ሁለት ምርጥ አማራጮች አሏቸው። Zwift Hub One በዋናነት Zwiftን ለሚጠቀሙ ወይም ቀለል ያለ ማዋቀርን ለሚመርጡ ሰዎች ምቹ ሲሆን ዋሁ ኪከር ኮር ደግሞ ከዋሁ መለዋወጫዎች መለዋወጫዎች ጋር የበለጠ ሁለገብነት እና ውህደትን ይሰጣል።
Zwiftን የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ መድረኩ በ$149.99 ዋጋ ቅናሽ ለአንድ አመት የሚቆይ የደንበኝነት ምዝገባ አማራጭ አስተዋውቋል። ይህ ከወርሃዊ የደንበኝነት ምዝገባ ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ የ$29.89 ቁጠባን ይወክላል። ነባር ወርሃዊ ተመዝጋቢዎች የአሁኑን የደንበኝነት ምዝገባቸውን በመሰረዝ እና በZwift ድረ-ገጽ ላይ በመመዝገብ በቀላሉ ወደ አመታዊ አባልነት መቀየር ይችላሉ።
አዲሱ የዋሁ ኪክር ኮር ቅርቅብ እና የዋጋ ቅናሽ የተደረገው የአንድ አመት የዝዊፍት የደንበኝነት ምዝገባ አማራጭ ለቤት ውስጥ ብስክሌት ወዳዶች ተጨማሪ እሴት እና አቅምን ያመጣል። ሁሉን አቀፍ ብልጥ የአሰልጣኝ መፍትሄ ወይም እንከን የለሽ ምናባዊ የስልጠና ልምድ እየፈለጉ ይሁን፣ እነዚህ አቅርቦቶች የተለያዩ ፍላጎቶችን እና ምርጫዎችን ያሟላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. በWahoo Kicker Core Bundle ውስጥ ምን ይካተታል?
የWahoo Kicker Core Bundle ዋሁ ኪክር ኮር ስማርት አሰልጣኝ አስቀድሞ የተጫነ ካሴት (8/9/10/11/12 የፍጥነት አማራጮች) እና የአንድ አመት የዝዊፍት አባልነት ያካትታል።
2. ዋሁ ኪክር ኮር ያለ ካሴት መግዛት እችላለሁ?
አዎ፣ ዋሁ ኪክር ኮር ያለ ካሴት ለብቻው ሊገዛ ይችላል። ዋጋው ከዝዊፍት ሀብ አንድ ስማርት አሰልጣኝ ዋጋ ጋር እንዲዛመድ ተቀንሷል።
3. በ Zwift Hub One እና Wahoo Kicker Core መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?
Zwift Hub One በZwift መተግበሪያ ውስጥ ከአንድ ነጠላ ኮግ እና ምናባዊ ለውጥ ጋር አብሮ ይመጣል፣ ዋሁ ኪከር ኮር መደበኛ የብስክሌት ካሴት ይፈልጋል እና የብስክሌት ድራይቭ ትራኑን ማርሽ ለመቀየር ይጠቀማል። የኪከር ኮር ከዋሁ የመለዋወጫ ምህዳር ጋር የበለጠ ውህደትን ያቀርባል።
4. Zwift የቅናሽ አመት የደንበኝነት ምዝገባ እያቀረበ ነው?
አዎ፣ Zwift አሁን በ$149.99 ዋጋ ለአንድ አመት የሚቆይ የደንበኝነት ምዝገባ አማራጭ ያቀርባል፣ ይህም ከወርሃዊ ምዝገባ ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ዋጋ ይሰጣል።
5. ነባር ወርሃዊ ተመዝጋቢዎች ወደ አመታዊ አባልነት መቀየር ይችላሉ?
አዎ፣ ነባር ወርሃዊ ተመዝጋቢዎች ወደ አመታዊ አባልነት መቀየር ይችላሉ። ሆኖም በአፕል አፕ ስቶር በኩል የተመዘገቡ ተጠቃሚዎች ነባሩን የደንበኝነት ምዝገባቸውን መሰረዝ እና በZwift.com ላይ መመዝገብ አለባቸው አመታዊ አባልነታቸውን ለመጠቀም። ወርሃዊ ተመዝጋቢዎችም እንደፈለጉ ወርሃዊ አባልነታቸውን መቀጠል ይችላሉ።