የብስጭት አመት፡ የ2023 በጣም መጥፎው የተገመገሙ ጨዋታዎች

2023 ለተጫዋቾች አስደሳች ዓመት ነበር፣ ሁለቱም በጣም የሚጠበቁ ስኬቶች እና ዋና ውድቀቶች ያሉበት። እንደ The Legend of Zelda: The Tears of the Kingdom እና Baldur's Gate 3 ያሉ ትልቅ ስም ያላቸው ጨዋታዎች ሞገዶችን ሲፈጥሩ፣ በደንብ ባልተገመገሙ ጨዋታዎች ላይ አስደንጋጭ ጭማሪ አለ። IGN፣ አድልዎ በሌለው የጨዋታ ግምገማዎች የሚታወቀው፣ ወደ ባለ 4-ነጥብ መለኪያ ከተቀየረ በኋላ በዚህ አመት ከ10 ውስጥ 10 ወይም ከዚያ በታች ብዙ ጨዋታዎችን አስመዝግቧል።

ወደ አንዳንድ የ2023 ትልቅ ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች እንዝለቅ።

ይፈለጋል፡ ሞተ

ራሳቸውን የድርጊት ጨዋታ አፍቃሪዎች አድርገው ለሚቆጥሩ፣ ፈላጊ፡- ሟች አሰልቺ ሆኖባቸዋል። ምንም እንኳን ውጊያው አስደሳች ጊዜዎች ቢኖረውም, ጨዋታው ጥልቀት እና ልዩነት እንደሌለው በፍጥነት ግልጽ ሆነ. ጠላት AI ተጫዋቾችን መቃወም አልቻለም, ውጊያው ተደጋጋሚ እና ሊተነበይ የሚችል ያደርገዋል. ምስሎቹ ብሩህነት የጎደላቸው ነበሩ፣ እና ተደጋጋሚ ብልሽቶች ወደ ብስጭት ጨመሩ። ተፈላጊ፡ ሙት ለተግባር ጨዋታ አድናቂዎች ትልቅ ውድቀት ነበር።

የወንጀል አለቃ: Rockay City

የወንጀል አለቃ፡ ሮኬይ ሲቲ የ90ዎቹ የተግባር ፊልሞችን ይዘት ለመያዝ ሞክሯል ነገርግን በሁሉም ግንባሮች ላይ ወድቋል። የጨዋታ አጨዋወቱ ዝግ ያለ ነበር፣ እና የድምጽ ትወናው በጣም የሚያስከፋ ነበር። የተልዕኮው ንድፍ ተደጋጋሚ እና ተስፋ አስቆራጭ ነበር፣ በፍጥነት የተጫዋቾች ስራ ሆነ። ያረጁ የሆሊውድ ኮከቦችን የማየት አዲስ ነገር ቢኖርም የሆኪ ውበት የጨዋታውን በርካታ ጉድለቶች ማካካስ አልቻለም። የወንጀል አለቃ፡ የሮኬይ ከተማ ምኞቶች ከአቅም በላይ አልፈዋል፣ ይህም አሳዛኝ ተሞክሮ አስከትሏል።

Fallfallቴ

በታዋቂው ስቱዲዮ አርካን የተሰራው ሬድፎል የሚጠበቀውን ያህል መኖር አልቻለም። ከስቱዲዮው ቀደምት ስኬቶች በተለየ ሬድፎል በXbox Series X ላይ ብቅ-ባይ፣ መንተባተብ እና የማሳያ ስህተቶችን ጨምሮ በቴክኒካል ጉዳዮች ተጨናንቋል። የ AI ጠላቶች ደካማ የውሳኔ አሰጣጥ እና የማውጫ ቁልፎች ችሎታዎችን የሚያሳዩ ነበሩ. የተልዕኮው ንድፍ ፈጠራ የጎደለው ሲሆን ታሪኩ ያልተጠናቀቀ ሆኖ ተሰማው። ሬድፎል ከእንዲህ ዓይነቱ ታዋቂ ስቱዲዮ የሚጠበቀውን የፖላንድ እና የጥራት ደረጃ በማጣቱ ተስፋ አስቆራጭ ሆኖ ተገኝቷል።

የወርቅ ጌታ: - ጎልጉል

የቀለበት ጌታ፡ ጎልም የማወቅ ጉጉትን ፈጠረ ግን በመጨረሻ ማስረከብ አልቻለም። በጠቅላላው ጨዋታ እንደ ጎልም መጫወት ያልተነሳሳ ስሜት ተሰምቶት ነበር፣ በተለይ ካለፈው የቀለበት ጌታቸው ጨዋታዎች ጠንካራ ተግባር ጋር ሲነጻጸር። ጨዋታው የማይነቃነቅ መድረክ እና ተስፋ አስቆራጭ የድብቅ መካኒኮች ያለው አንድ ወጥ ሆነ። ጨዋታው ተጫዋቾቹ የታለመላቸው ታዳሚዎች እነማን እንደሆኑ እና ምን ለማግኘት እየሞከረ እንደሆነ ግራ እንዲጋቡ አድርጓል። የቀለበት ጌታ፡ ጎልም ያበቃለት የጎደለው ልምድ ሆኖ ነበር፣ በጣም ለወሰኑት የፍራንቻይዝ አድናቂዎች ብቻ ይግባኝ ነበር።

ሁሉም ሰው 1-2-ቀይር

ሁሉም ሰው 1-2-ስዊች ወደ ፓርቲ ጨዋታዎች ሲመጣ አጭር ወድቋል። ኦሪጅናል ባልሆኑ እና በደንብ ባልተነደፉ ሚኒ ጨዋታዎች የተወሰነ ካታሎግ አማካኝነት የተጫዋቾችን ትኩረት መያዙ አልቻለም። እንደ ጆይ-ኮን መደበቅ እና መፈለግ ያሉ አንዳንድ ሐሳቦች ተስፋ ያሳዩ ነበር፣ ነገር ግን በልዩ ልዩ እጦት ተሸፈኑ። ጨዋታው አሰልቺ እና ተደጋጋሚ ሆነ፣ በመጨረሻም የየትኛውንም ወገን እንቅስቃሴ አቆመ። ሁሉም 1-2-ስዊች ከፓርቲ ጨዋታ የሚጠበቀውን የመዝናኛ ዋጋ በማጣቱ ተስፋ አስቆራጭ ሆኖ ተገኝቷል።

2023 ለጨዋታው ኢንዱስትሪ ከፍተኛ እና ዝቅተኛነት ያለው ዓመት ነው። በጣም አስደናቂ የሆኑ ልቀቶች ቢኖሩም፣ በደንብ ያልተገመገሙ ጨዋታዎች ብዛት ብዙ ተጫዋቾችን አሳዝኗል። ገንቢዎች ከእነዚህ ተሞክሮዎች መማር እና የተጫዋቾችን ፍላጎት የሚያሟሉ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ጨዋታዎችን ለማቅረብ መጣር አለባቸው።