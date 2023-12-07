ጃፓን የኑክሌር ፊውዥን ሬአክተርን ፣የወደፊቱን ኢነርጂ አብዮት አወጣች።

በጃፓን ዘላቂ እና የተትረፈረፈ የሃይል ሀብቶችን በማሳደድ ረገድ ትልቅ ምዕራፍን የሚያመለክት ቆራጭ የኒውክሌር ፊውዥን ሪአክተር በይፋ ተጀመረ። በአውሮፓ ህብረት እና በጃፓን መካከል በመተባበር የተገነባው JT-60SA ሬአክተር ውህድነትን እንደ ትልቅ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ የሃይል ምንጭ ያለውን አዋጭነት ለመመርመር ያለመ ነው። አንድን ከመከፋፈል ይልቅ ሁለት የአቶሚክ ኒዩክሊዎችን በማዋሃድ ውህድ አሁን ካሉት የኑክሌር ኃይል ማመንጫዎች አስተማማኝ እና ንጹህ አማራጭ ይሰጣል።
ባለ ስድስት ፎቅ ከፍታ ያለው ማሽን በናካ ውስጥ ባለው ሃንጋር ውስጥ የተቀመጠው የዶናት ቅርጽ ያለው "ቶካማክ" ከፍተኛ ሙቀት ያለው ሽክርክሪት ፕላዝማ ይይዛል. ይህ ፕላዝማ እስከ 200 ሚሊዮን ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ድረስ ይሞቃል, ይህም ለኑክሌር ውህደት ተስማሚ ሁኔታዎችን ይፈጥራል. ይህ ቴክኖሎጂ ከተሳካ፣ ሂደቱን ለማስቀጠል ከሚያስፈልገው በላይ ሃይል በማመንጨት ለዘላቂ እና ለተጣራ ሃይል ጥቅም መንገዱን ይከፍታል።
የJT-60SA ሬአክተር በፈረንሳይ አለም አቀፍ ቴርሞኑክሌር የሙከራ ሬአክተር (ITER) ከመፈጠሩ በፊት ይቀድማል፣ ይህም የበለጠ ትልቅ ይሆናል። እነዚህ ፕሮጀክቶች በሃይድሮጂን ኒውክሊየስ ውስጥ ውህደት በመፍጠር ሂሊየምን ለማምረት እና ከፍተኛ መጠን ያለው ብርሃን እና ሙቀት እንዲለቁ - በፀሐይ ውስጥ የሚከሰተውን የተፈጥሮ ሂደት ማባዛት.
የITER ኘሮጀክቱ እንደ የበጀት ገደቦች እና ቴክኒካዊ ችግሮች ያሉ ተግዳሮቶች ሲያጋጥሙት፣ የITER እና JT-60SA ተመራማሪዎች ስለ ውህደት ሃይል እምቅ ተስፋ አላቸው። የJT-60SA ምክትል የፕሮጀክት መሪ ሳም ዴቪስ የሰው ልጅን ወደ ፊውዥን ኢነርጂ ለማምጣት ያለውን ጠቀሜታ አፅንዖት ሰጥተዋል። ለዚህ የላቀ የቶካማክ ሬአክተር ግንባታ ከ500 በላይ ሳይንቲስቶች፣ መሐንዲሶች እና የአውሮፓ እና ጃፓን ኩባንያዎች ትብብር ወሳኝ ነበር።
የአውሮጳ ህብረት ኢነርጂ ኮሚሽነር ካድሪ ሲምሶን ከፍተኛውን የውህደት ሃይል አቅም በመገንዘብ የJT-60SA ምርቃት በውህደት ታሪክ ውስጥ ወሳኝ ጊዜ መሆኑን አወድሰዋል። ሲምሰን ውህድ ለወደፊቱ የአለምአቀፍ የኃይል ድብልቅ ወሳኝ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ያምናል.
ከተለምዷዊ የፊስሽን ምላሾች በተለየ፣ ውህድ ለአሰቃቂ የኒውክሌር አደጋዎች ምንም አይነት አደጋ የለውም እና እጅግ ያነሰ የራዲዮአክቲቭ ቆሻሻን ያመነጫል። ይህ ፈጠራ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ ያሉትን ስጋቶች ለመፍታት እና በካርቦን አመንጪ ቅሪተ አካላት ላይ ያለውን ጥገኝነት ለመቀነስ ይረዳል። በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በብሔራዊ ኢግኒሽን ፋሲሊቲ የተገኘው የቅርብ ጊዜ “የተጣራ የኢነርጂ ትርፍ” ውህደትን እንደ ገደብ የለሽ እና ለአካባቢ ተስማሚ የኃይል ምንጭነት የበለጠ ያጠናክራል።
በኒውክሌር ፊውዥን ቴክኖሎጂ ቀጣይነት ያለው እድገት አለም በንፁህ ፣ደህንነቱ የተጠበቀ እና በዘላቂ ሃይል ወደተደገፈ የወደፊት ህይወት ትልቅ እርምጃ እየወሰደች ነው።