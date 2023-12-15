ማጠቃለያ፡ በቺካጎ በሚገኘው የካዲላክ ቤተ መንግስት ቲያትር ውስጥ በአዲሱ ፕሮዳክሽን ውስጥ በአዲስ እና በጥቁር እይታ የተወደደውን የ"ዊዝ" ታሪክን ይለማመዱ። አንጋፋ ተዋናይ ሜሎዲ ኤ. ቤትስ፣ አንቲ ኤም እና ኢቪለንን የምትሳለው፣ ማዕከላዊው ጭብጥ ተመሳሳይ ሆኖ እያለ፣ ትርኢቱ ተመልካቾች ከታሪኩ ጋር በአዲስ መንገድ እንዲገናኙ የሚያስችል ልዩ መነፅር አቅርቧል። በኃይለኛው ሙዚቃ እና ልባዊ ትርኢቶች፣ "The Wiz" የተለያዩ ስሜቶችን ለመቀስቀስ እና ልክ እንደ መጀመሪያው ዘመን የማይሽረው መልካምነት ለማቅረብ ቃል ገብቷል።
የቺካጎ የቅርብ ጊዜ “ዘ ዊዝ” ምርት በኤል ፍራንክ ባም መጽሐፍ አነሳሽነት የተወደደውን ታሪክ በአዲስ መልክ በመያዝ የተመልካቾችን ልብ እየሳበ ነው። በ1974 መጀመሪያ ላይ በብሮድዌይ የተከፈተ እና በመጨረሻ በዲያና ሮስ፣ ማይክል ጃክሰን እና ሪቻርድ ፕሪየር በተተወው ፊልም ውስጥ ተስተካክሎ፣ “ዘ ዊዝ” አሁን ቺካጎ ገብቷል ለሚቀጥሉት አስርተ አመታት በቁርጠኝነት።
ሜሎዲ ኤ. ቤትስ፣ ሁለቱንም አንቲ ኤም እና ኢቪለንን በቺካጎ ፕሮዳክሽን የሚያሳይ ልምድ ያለው ተዋናይ፣ የዝግጅቱ ማዕከላዊ ጭብጥ፣ የወጣት ሴት ጉዞ፣ ታሪኩን ማን ቢናገርም ተዛማጅነት እንዳለው አፅንዖት ሰጥታለች። ሆኖም፣ “ዘ ዊዝ” ይህንን ሁለንተናዊ ትረካ በልዩ መነፅር ያቀርባል፣ በጥቁር ልምድ ባለው የበለፀገ ዳራ ውስጥ። ቤትስ ሙዚቃው የተለየ ቢመስልም የተለያዩ ስሜቶችን እንደሚያመጣ፣ነገር ግን እንደ መጀመሪያው ዘመን የማይሽረው መልካምነት እንደሚያቀርብ ቤትስ ለተመልካቾች ያረጋግጥላቸዋል።
ቤቶች የምዕራቡ ዓለም ክፉ ጠንቋይ የሆነውን ኢቪለንን በጥልቀት እና በእውነተኛነት ለማሳየት ቁርጠኛ ነው። ከሥጋዊ አካል ይልቅ፣ ገፀ ባህሪዋ የሚታገልበት መሠረታዊ ፈተና የሆነውን ሟችነትን የመጋፈጥ ፍራቻ ለመያዝ ትጥራለች። ኢቪሊንን ጨምሮ እያንዳንዱ ገፀ ባህሪ የራሳቸው የሆነ ፈተና እና ማንነታቸውን የሚቀርፅ ልዩ ጉዞ እንዳላቸው ታምናለች። የቤትስ ምስል የባህሪዋን ውስብስብ ነገሮች ማክበር ላይ ያተኩራል፣ ይህም ተመልካቾች በጥልቅ ደረጃ እንዲገናኙ ያስችላቸዋል።
የቺካጎ ጥቁሮች ማህበረሰብ “ዘ ዊዝ”ን በጉጉት ተቀብሎ ደጋፊዎቹ ሆነዋል። ቲያትር ቤቱን ጠቅልለው ለተጫዋቾቹ ስሜታቸውን ሲገልጹ ደስታቸው ይታያል። Betts የእነዚህ አፍቃሪ አድናቂዎች አዎንታዊ ምላሽ መላውን የምርት ቡድን እንደሚያበረታታ እና እንደሚያበረታታ አምኗል።
እስከ ዲሴምበር 10 ድረስ የሚሮጠውን “ዘ ዊዝ”ን አስማት በካዲላክ ቤተመንግስት ቲያትር የመመስከር እድሉ እንዳያመልጥዎት።የቺካጎውን ሩጫ ተከትሎ ትርኢቱ በመጋቢት 2024 ወደ ብሮድዌይ ይሄዳል። የጥቁሩ ልምድ በሚማርክ መነፅር የወጣት ሴት ጉዞ።