እጣ ፈንታ 2 ከ Witcher 3 ጋር ይተባበራል፡ የዱር አደን ለ Epic Crossover ልምድ

Destiny 2 ተጫዋቾች አሁን The Witcher 3: Wild Huntን በሚያሳይ አስደናቂ የመስቀል ክስተት አስደናቂ ጀብዱ ላይ ሊገቡ ይችላሉ። ይህ ትብብር በተወደደው ምናባዊ ሚና-ተጫዋች ጨዋታ ላይ የተመሰረተ ብዙ ማጣቀሻዎችን እና ይዘቶችን ያመጣል፣ ይህም ለሁለቱም ፍራንቻዎች አድናቂዎች አዲስ እና አስደሳች ተሞክሮ ይሰጣል።
የዚህ መስቀለኛ መንገድ አንዱ ድምቀቶች አንዱ በርሜል ቤዝ ኢሞት ነው፣ የሪቪያ አይነተኛ የመታጠቢያ ገንዳ ትዕይንትን ከ The Witcher 3 ገርልት እንደገና ይፈጥራል። ተጫዋቾች አሁን በ Destiny 2 universe ውስጥ ይህን የማይረሳ ጊዜ ሊመሰክሩት ይችላሉ፣ ይህም በጨዋታ አጨዋወታቸው ላይ ቀልድ እና ናፍቆትን ይጨምራሉ። “እራስህን በእውነተኛ መዝናኛ አስጠምቅ፣ ምንም እንኳን የረዘፈ የጦር ትጥቅ ቢሆንም፣” የሚለው ማራኪ የበርል ባዝ ኢሞት ይገልጻል።
ከስሜት በተጨማሪ፣ Destiny 2 በThe Witcher 3 አነሳሽነት ሶስት የጦር ትጥቅ ስብስቦችን ያስተዋውቃል። ቲታኖች ከጨዋታው የጌራልት ምስላዊ አለባበስን የሚያስታውስ የ Kaer Morhen የጦር መሣሪያ ስብስብ ማግኘት ይችላሉ። ለ Warlocks፣ የሄክሰር ስብስብ ለዋናው የዊቸር ፊልም ክብርን ይሰጣል እና የኡርሲን ትጥቅ እና የስኬሊጅ ሰዎችን ልብስ ያሳያል። በሌላ በኩል አዳኞች ከቮልፍ እና ከድመት ጋሻዎች መነሳሻን የሚስበው የቀይ ተኩላ ስብስብ ማግኘት ይችላሉ።
በተጨማሪም፣ Destiny 2 በ Witcher universe አነሳሽነት ሶስት መለዋወጫዎችን ይሰጣል። ተጫዋቾች መርከቦቻቸውን በግርማ ሞገስ በተላበሰው የዎልቨን አውሎ ነፋስ ንድፍ ማስዋብ፣ መንፈሳቸውን በሚያምር የዎልቨን ሼል ማስታጠቅ እና Roach-VGH Sparrowን መጋለብ ይችላሉ።
ይህ አስደሳች ትብብር ከDestiny 2's የምኞት ወቅት ጋር አብሮ ይመጣል፣ እሱም ለጠንቋዩ የመጀመሪያ መጽሐፍ፣ የመጨረሻው ምኞት ስውር ማጣቀሻ ተደርጎ ሊታይ ይችላል። የመሻገሪያው ክስተት ተጫዋቾችን በአስደሳች የጨዋታ ጨዋታ ውስጥ ከማጥመቅ በተጨማሪ ለተወዳጅ ምናባዊ ተከታታዮች ክብርን ይሰጣል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡ የበርሜል መታጠቢያ ኢሞትን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
መ: የበርሜል መታጠቢያ ኢሞት እውነተኛ ገንዘብን በመጠቀም እንደ ሲልቨር-ብቻ ዕቃ በመግዛት ማግኘት ይቻላል።
ጥ፡ በመስቀል ዝግጅቱ ውስጥ ሌሎች ጠንቋይ-አነሳሽ ነገሮች አሉ?
መ: አዎ፣ ሶስት የጦር ትጥቅ ስብስቦች አሉ፣ እነሱም Kaer Morhen፣ Hexer እና White Wolf፣ እንዲሁም ሶስት መለዋወጫዎች፡-Woven Storm መርከብ፣ Wolven Shell Ghost shell፣ እና Roach-VGH Sparrow።
ጥ፡ በርሜል መታጠቢያ ቤት ምን ያህል ያስከፍላል?
መ፡ የኢሞቴው ዋጋ 1,200 ሲልቨር ነው፣ ይህም ተጫዋቾች የ1,700 ሲልቨር ጥቅል እንዲገዙ ይጠይቃል።
ጥ፡ ይህ የማቋረጫ ክስተት በሁሉም መድረኮች ላይ ይገኛል?
መ: አዎ፣ የመሻገሪያው ክስተት እጣ ፈንታ 2 በሚደረስባቸው ሁሉም መድረኮች ላይ ይገኛል።
ጥ: ወደፊት በ Destiny 2 እና በሌሎች ፍራንቻዎች መካከል ተጨማሪ ትብብር ይኖራል?
መ: Bungie የወደፊት ትብብርን በተመለከተ ምንም አይነት ይፋዊ መግለጫ አልሰጠም፣ ነገር ግን ደጋፊዎች በDestiny 2 ውስጥ የበለጠ አስደሳች ይዘትን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።