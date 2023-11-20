ሲዲ ፕሮጄክት ቀይ የ Witcher 1 እና 2 ማክ ስሪቶችን ለቋል

ሲዲ ፕሮጄክት ቀይ ለ Witcher ተከታታይ አድናቂዎች አንዳንድ አስደሳች ማስታወቂያዎችን አድርጓል። ተጫዋቾቹ የራሳቸውን ጥያቄ እና ይዘት እንዲፈጥሩ የሚያስችል ሙሉ ሞድ አርታኢ መጨመሩን ከማስታወቅ በተጨማሪ ስቱዲዮው ለ Mac ተጫዋቾች የቅርብ ጊዜውን የአፕል ሲሊኮን ፕሮሰሰር እንዲደግፉ ዊትቸር 3 እና The Witcher 1ን አዘምኗል።
የእነዚህ አንጋፋ RPGዎች አዲስ የተሻሻሉ የማክ ስሪቶች አሁን በሁሉም መድረኮች፣ አፕ ስቶርን፣ GOG እና Steamን ጨምሮ ይገኛሉ። ዝመናው The Witcher 1 እና The Witcher 2 በአዲሱ የማክሮስ ስሪት ላይ በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲሄዱ እና በአዲሱ የኤም ተከታታይ ፕሮሰሰሮች ሙሉ በሙሉ መጠቀማቸውን ያረጋግጣል።
በተለይም፣ የዘመነው የማክኦኤስ ድጋፍ ትንሽ ከመያዝ ጋር አብሮ ይመጣል። በዝማኔው ምክንያት የሁለቱም ጨዋታዎች ዝቅተኛ መስፈርቶች ተለውጠዋል፣ አሁን macOS 11.0 ወይም ከዚያ በላይ ያስፈልገዋል። ይህ ማለት እንደ OS X 10 ያሉ የቆዩ የማክሮስ ስሪቶች ከአሁን በኋላ አይደገፉም። ያለ አፕል ሲሊኮን ፕሮሰሰር የቆየ ማክን እየተጠቀሙ ከሆነ ዝመናው ከተጫነ በኋላ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለመከላከል አውቶማቲክ ዝመናዎችን ማሰናከል ተገቢ ነው።
ማሻሻያው ለ Mac ተጠቃሚዎች የተሻሻሉ የጨዋታ አጨዋወት ተሞክሮዎችን ቢያመጣም፣ The Witcher 3 ቤተኛ የማክ ስሪት እንደሌለው ልብ ሊባል ይገባል። ሆኖም እንደ ክሮስቨር ያሉ የሶስተኛ ወገን ፕሮግራሞች የማክ ተጫዋቾች በስርዓታቸው ላይ ጨዋታውን እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል።
የሲዲ ፕሮጄክት ሬድ ጨዋታዎችን በማክ መድረኮች ላይ ለማዘመን እና ለመደገፍ ያለው ቁርጠኝነት አፕል በስርዓቶቹ ላይ የጨዋታ ድጋፍን ለማስፋት ከሚደረገው ጥረት ጋር ይስማማል። ይህ ማሻሻያ የማክ ተጠቃሚዎችን የጨዋታ ልምድን ከማሳደጉም በላይ ስቱዲዮው ለደጋፊው መሰረት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የዘመነውን የማክ የ The Witcher 1 እና 2 ስሪቶችን በአሮጌው የ macOS ስሪቶች ላይ መጫወት እችላለሁን?
አይ፣ የተዘመኑት የWitcher 1 እና 2 የማክ ስሪቶች ማክኦኤስ 11.0 ወይም ከዚያ በላይ ያስፈልጋቸዋል። ከአሁን በኋላ እንደ OS X 10 ያሉ የቆዩ ስሪቶችን አይደግፉም።
2. የ Witcher 1 እና 2 የተዘመነውን የማክ ስሪቶችን የት ማግኘት እችላለሁ?
የተዘመኑት ስሪቶች አፕ ስቶርን፣ GOG እና Steamን ጨምሮ በተለያዩ መድረኮች ይገኛሉ። ለእርስዎ የሚስማማውን መድረክ መምረጥ ይችላሉ።
3. The Witcher 3 ለማክ ቤተኛ ጨዋታ ይገኛል?
አይ፣ The Witcher 3 ቤተኛ የማክ ስሪት የለውም። ሆኖም እንደ ክሮስቨር ያሉ ፕሮግራሞች የማክ ተጠቃሚዎች ጨዋታውን በስርዓታቸው ላይ እንዲጫወቱ ያስችላቸዋል።