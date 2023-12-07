ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው እና መካከለኛ ደረጃ ያላቸው ቤተሰቦች በወረርሽኙ ጊዜ የሚገርም የሀብት ጭማሪ አጋጥሟቸዋል

ማጠቃለያ፡ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው እና መካከለኛ ደረጃ ያላቸው አባወራዎች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ከነበሩት ቤተሰቦች ሀብታቸው በፍጥነት እያደገ ሲሄድ አይተዋል ሲል የፔው የምርምር ማዕከል የቅርብ ጊዜ ዘገባ አመልክቷል። ወረርሽኙ ኢኮኖሚያዊ መቋረጥ እና የስራ አጥነት መጠን ጨምሯል እያለ፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች አማካይ ሀብት በታህሳስ 101 እና በታህሳስ 2019 መካከል በ2021 በመቶ ጨምሯል ፣ እና መካከለኛው መደብ 29 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል። በአንፃሩ፣ ከፍተኛ ገቢ ያላቸው አባወራዎች የ15% የተጣራ ዋጋ ጭማሪ ያዩት በተመሳሳይ ወቅት ነው። የመንግስት የእርዳታ ፓኬጆችን እንደ ማነቃቂያ ፍተሻዎች እና የስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች እንዲሁም የቤት ዋጋ መጨመር እና የአክሲዮን ገበያ ማገገምን ጨምሮ የተለያዩ ምክንያቶች ለዚህ አዝማሚያ አስተዋፅዖ አድርገዋል። ምንም እንኳን እነዚህ አወንታዊ እድገቶች ቢኖሩም፣ ድሃ አባወራዎች አሁንም የፋይናንስ ችግሮች እያጋጠሟቸው ነው፣ አሁንም ጉልህ የሆነ መቶኛ ዕዳ ውስጥ ናቸው። ኢኮኖሚያዊ አዝማሚያዎች እየተቀያየሩ እና የወረርሽኙ ተፅእኖ እየተሻሻለ በመምጣቱ ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት የተገኘው ውጤት ዘላቂ ላይሆን ይችላል።
ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው እና መካከለኛ ደረጃ ያላቸው ቤተሰቦች በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ከፍተኛ የሀብት ጭማሪ በማሳየታቸው ባለሙያዎችን አስገርመዋል። ከተጠበቀው በተቃራኒ፣ የፔው የምርምር ማዕከል ሪፖርት እንዳመለከተው እነዚህ አባ/እማወራ ቤቶች በታህሳስ 101 እና በታህሳስ 29 መካከል እንደቅደም ተከተላቸው በ2019 በመቶ እና በ2021 በመቶ ጭማሪ አሳይተዋል። ተመሳሳይ ወቅት. ብዙ ትርፍ ቢኖርም፣ አሁንም በተለያዩ የገቢ ቅንፎች መካከል ከፍተኛ የሀብት ልዩነት እንዳለ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች በታህሳስ 15 አማካኝ የተጣራ ዋጋ 803,400 ዶላር ሲያኩራሩ መካከለኛ መደብ እና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው አባወራዎች ደግሞ 2021 ዶላር እና 204,100 ዶላር በቅደም ተከተል ነበራቸው።
የሀብት እድገት በብዙ ምክንያቶች ሊወሰድ ይችላል። ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው እና መካከለኛ ደረጃ ያላቸው አባወራዎች በማነቃቂያ ፍተሻዎች፣ የስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞችን በማስፋት እና በበለጠ ለጋስ የሆኑ የምግብ ማህደሮች የገንዘብ ድጋፍ ስለሚያገኙ የመንግስት የእርዳታ ፓኬጆች ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። በተጨማሪም፣ የቤት ውስጥ ዋጋ ማሻቀብ እና የቤት ማስያዣ ዋጋ ታሪካዊ ዝቅጠቶች የቤት ባለቤቶችን እኩልነት ለመጨመር አስተዋፅዖ አድርገዋል፣ ይህም የቤት ባለቤቶች ወርሃዊ ወጪያቸውን እንዲቀንሱ ያስችላቸዋል። በወረርሽኙ ምክንያት የአክሲዮን ዋጋ መጀመሪያ ላይ ቢቀንስም በኋላ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ እንዳጋጠመው ልብ ሊባል ይገባል።
ምንም እንኳን እነዚህ አወንታዊ አዝማሚያዎች ቢኖሩም፣ ብዙ ድሆች ቤተሰቦች የፋይናንስ ችግሮች እያጋጠሟቸው ነው። የፔው የምርምር ማዕከል ከፍተኛ ተመራማሪ ራኬሽ ኮቻር እንደተናገሩት የተገኘው ውጤት ድሆችን አሜሪካውያንን ከዕዳ ሙሉ በሙሉ ለማንሳት በቂ እንዳልነበር አጉልቶ ያሳያል። በእርግጥ፣ ከእነዚህ ቤተሰቦች ውስጥ ግማሽ ያህሉ የተጣራ ዋጋ $500 ወይም በታህሳስ 2021 ያነሰ ነበር፣ ከሁለት አመት በፊት ከነበረው የተጣራ ዋጋ $0 ጋር ሲነጻጸር። ሪፖርቱ በዘር እና በጎሳ መካከል ያለውን ልዩነትም ያሳያል። በ10,000 መገባደጃ ላይ የድሆች መካከለኛው የተጣራ ዋጋ ከ4,000 ዶላር ወደ 2021 ዶላር ወደ 0 ዶላር በ4,700 መገባደጃ ላይ ቢያድግም፣ ድሃው የሂስፓኒክ ቤተሰቦች አሁንም አማካይ ዋጋ 8,900 ዶላር ነበራቸው፣ እና ድሃ ነጭ እና የእስያ ቤተሰቦች አማካይ የተጣራ ዋጋ XNUMX እና $XNUMX ዶላር ነበራቸው። በቅደም ተከተል.
ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት የታዩት የፋይናንስ ማሻሻያዎች በረጅም ጊዜ ውስጥ እንደሚቀጥሉ እርግጠኛ አይደለም ። የኤኮኖሚ ሁኔታዎች በዝግመተ ለውጥ እና ወረርሽኙ ተጽእኖ ሲዋዥቅ፣ በ2019 እና 2021 መካከል የሀብት ግንባታን የሚደግፉ አዝማሚያዎች ሊለወጡ ይችላሉ። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የፋይናንስ ደህንነትን እንዲያጎናፅፍ የሀብት ልዩነቶችን ለመፍታት ቀጣይ ጥረቱ አስፈላጊ ይሆናል።