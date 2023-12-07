አዲስ የእግር ጉዞ የሞተ ቪአር ጨዋታ ወደ ሜታ ተልዕኮ 3 ይመጣል

ማጠቃለያ፡ የሚራመዱ ሙታን፡ ቅዱሳን እና ኃጢአተኞች በቅርቡ ወደ Meta Quest 3 መንገዱን ይሄዳሉ፣ ይህም ለተጫዋቾች መሳጭ እና አድሬናሊን የሚስብ ምናባዊ እውነታ ተሞክሮ ይሰጣሉ። በዚህ አስደሳች ቪአር ጨዋታ ውስጥ መኖርዎን ለማረጋገጥ ከዞምቢዎች ብዛት ጋር በመዋጋት እና ሕይወትን የሚቀይሩ ውሳኔዎችን በማድረግ በድህረ-ምጽአት ኒው ኦርሊንስ ውስጥ የተረፈውን ሚና ይውሰዱ።
በአስደሳች ማስታወቂያ፣ ተራማጅ ሙታን፡ ቅዱሳን እና ኃጢአተኞች በሜታ ተልዕኮ 3 ጃንዋሪ 16፣ 2024 እንደሚጀምሩ ተገለጸ። ይህ በጣም በጉጉት የሚጠበቀው የቪአር ጨዋታ ተጫዋቾችን ወደ አስጨናቂው የ The Walking Dead ዓለም በማጓጓዝ እና በማጥለቅ ያደርጋቸዋል። አደገኛ እና ዞምቢዎች የተጠቃ ኒው ኦርሊንስ።
የ The Walking Dead: ቅዱሳን እና ኃጢአተኞች የቅርብ ጊዜ የፊልም ማስታወቂያ ተጫዋቾችን በመጠባበቅ ላይ ያለውን ከፍተኛ የጨዋታ አጨዋወት እና በድርጊት የተሞላ ጊዜን ያሳያል። እንደ ተረጂ፣ በጎርፍ በተጥለቀለቀው የኒው ኦርሊንስ ፍርስራሽ ውስጥ ማሰስ፣ አቅርቦቶችን በመቆጠብ እና ያልተቋረጡ የሞቱ ሰዎችን መዋጋት ያስፈልግዎታል። አስማጭው የቪአር ተሞክሮ ተጫዋቾች በ Walking Dead ዩኒቨርስ ውስጥ እንደሚኖሩ እንዲሰማቸው ያደርጋል።
የዚህ ጨዋታ ዋና ገፅታዎች አንዱ የታሪክዎን ውጤት እና የሌሎች የተረፉትን እጣ ፈንታ የሚቀርጹ ውጤታማ ምርጫዎችን የማድረግ ችሎታ ነው። ለራስህ መዳን ቅድሚያ ስትሰጥ እና የተግባርህን ውጤት ስትመዝን አንጀት የሚበላሹ ውሳኔዎችን ለመጋፈጥ ተዘጋጅ። የሚራመዱ ሙታን፡ ቅዱሳን እና ኃጢአተኞች ተጫዋቾቹን በመቀመጫቸው ጠርዝ ላይ የሚያቆየውን ትኩረት የሚስብ ትረካ ቃል ገብተዋል።
በMeta Quest 3 ላይ በሚመጣው ልቀት፣ ተጨማሪ ተጫዋቾችም በምናባዊ እውነታ ወደ The Walking Dead ዓለም ለመግባት እድሉ ይኖራቸዋል። የMeta Quest ፈጠራ ቴክኖሎጂ ከሴንት እና ኃጢአተኞች ኃይለኛ እና መሳጭ ጨዋታ ጋር ተዳምሮ የማይረሳ የጨዋታ ልምድን ለማቅረብ ተዘጋጅቷል።
ተራማጅ ሙታን፡ ቅዱሳን እና ኃጢአተኞች በሜታ ተልዕኮ 3 ላይ ሲደርሱ ለዞምቢ ግድያ ጀብዱ ራስዎን ያዘጋጁ። በኒው ኦርሊንስ የድህረ-ምጽአት ጎዳናዎች አስደሳች እና አታላይ ጉዞ ለመጀመር ይዘጋጁ። በሕይወት ትተርፋለህ ወይንስ ላልሞቱ ሰዎች ሌላ ድግስ ትሆናለህ? ምርጫው ያንተ ነው፣ ግን አስታውስ፣ Walking Dead እየጠበቀ ነው።