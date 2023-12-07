Skybound ጨዋታዎች በእግር የሚሄዱትን ሙታን ይሰርዛል፡ ክህደት፣ ልማትን ያቋርጣል

በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ስካይቦርን ጨዋታዎች እና ሌሎች የውቅያኖስ መስተጋብሮች ለሦስት ወራት ያህል በልማት ላይ የነበረው የባለብዙ ተጫዋች ጨዋታ The Walking Dead: Betrayal መሰረዙን አስታውቀዋል። ፕሮጀክቱ በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ከSteam ይወገዳል እና እስከ ዲሴምበር 15 ሙሉ በሙሉ ይዘጋል።
በጨዋታው ዙሪያ የመጀመርያው ደስታ ቢኖርም ስካይቦንድ ጌምስ በብሎግ ልኡክ ጽሁፍ ላይ ያሰቡትን የተንደላቀቀ የጀርባ አጣብቂኝ ማህበረሰብን ማዳበር እንዳልቻሉ አምነዋል። ስረዛው በ Walking Dead፡ ክህደት ቃል የተገባውን ማህበራዊ ማታለል እና የመትረፊያ አካላትን በጉጉት ሲጠባበቁ ለነበሩ አድናቂዎች እንደ ተስፋ አስቆራጭ ነው።
በታህሳስ 1 ቀን በእንፋሎት ላይ ያለው የጨዋታ መሰረዝ በሁለቱም Steam እና በኦፊሴላዊው TWD: Betrayal Discord አገልጋይ ላይ ካሉ ዝመናዎች ጋር አብሮ ይመጣል ጨዋታውን የገዙ ሰዎች ሙሉ ገንዘብ ተመላሽ እንደሚያገኙ ያረጋግጣል። ይህ የSkybound Games እንቅስቃሴ ብስጭት ለተሰማቸው ተጫዋቾች እንደ በጎ ፈቃድ ምልክት ተደርጎ ይታያል።
የተራመዱ ሙታን፡ ክህደት በሳንዲያጎ ኮሚክ-ኮን በጁላይ ወር የታወጀው እስከ ስምንት የሚደርሱ በሕይወት የተረፉ ሰዎች ያልሞቱትን የሚከላከሉበት ጨዋታ ነው። ተጫዋቾቹ በሕይወት የተረፉትን እንዲያታልሉ ወይም ከአፖካሊፕስ ለመትረፍ አብረው እንዲሠሩ ምርጫ ሰጥቷል። በሚያሳዝን ሁኔታ ጨዋታው እንደታሰበው የጨዋታውን ማህበረሰብ ትኩረት መሳብ አልቻለም።
ይህ ያልተጠበቀ ስረዛ የጨዋታ እድገትን እርግጠኛ አለመሆን እና ገንቢዎች አሳታፊ ተሞክሮዎችን በመፍጠር የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች ለማስታወስ ያገለግላል። በባለብዙ-ተጫዋች ጨዋታዎች ስኬት የማህበረሰብ ግንባታ እና የተጫዋች እርካታን አስፈላጊነት ያጎላል።
ደጋፊዎቹ የ The Walking Dead: ክህደት መሰረዙን ዜና ሲያዘጋጁ፣ ስለወደፊቱ ተመሳሳይ ባለብዙ-ተጫዋች ርዕሶች እና ገንቢዎች ተጫዋቾች በሚመኙት ማታለል እና ትብብር መካከል ያለውን ሚዛን መጠበቅ ይችሉ እንደሆነ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ወደፊት የሚደረጉ ጥረቶች ከዚህ ያልተሳካለት ፕሮጀክት የተሳሳተ እርምጃ የሚማሩ ከሆነ ጊዜ ብቻ ነው የሚያውቀው።