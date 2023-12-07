Skybound ጨዋታዎች በእግር የሚሄዱትን ሙታን ይሰርዛል፡ ክህደት፣ ለተጫዋቾች ተመላሽ ገንዘብ ይሰጣል

Skybound Games እና Other Ocean Interactive በድህረ-የምጽዓት አለም በታዋቂው ፍራንቻይዝ ውስጥ የተቀመጠው የመስመር ላይ ባለብዙ ተጫዋች ጨዋታ The Walking Dead: Betrayal እድገት ማቆሙን አስታውቀዋል። ጨዋታው ለሶስት ወራት ያህል ቀደም ብሎ ሲደረስበት የነበረው ጨዋታ በሚቀጥለው ሳምንት ከSteam ፕላትፎርም ላይ ይወገዳል፣ ሙሉ ለሙሉ መዘጋቱ ለታህሳስ 15 ተይዟል።
በብሎግ ልኡክ ጽሁፍ ላይ፣ ስካይቦርን ጨዋታዎች ምንም ያህል ጥረት ቢያደርጉም ለጨዋታው መጀመሪያ ያሰቡት የነበረውን የኋለኛውን ደጋፊ ማህበረሰብ ማዳበር እንዳልቻሉ ገልጸዋል። የተራመዱ ሙታን፡ ክህደት ለተጫዋቾቹ በማህበራዊ ማታለል እና ህልውና ላይ ያማከለ ልምድ እንዲኖራቸው ለማድረግ ያለመ ሲሆን ይህም ጥምረት ለመፍጠር ወይም ሌሎች የተረፉትን ለማታለል አማራጭ ይሰጣል። እንደ አለመታደል ሆኖ ጨዋታው የሚፈለገውን ተመልካች መሳብ አልቻለም።
The Walking Dead: Betrayal የገዙ ተጫዋቾች ሙሉ ተመላሽ ገንዘብ ለማግኘት ብቁ ይሆናሉ፣ ይህም በሁለቱም በእንፋሎት እና በኦፊሴላዊው TWD: Betrayal Discord አገልጋይ በኩል ይመቻቻል። የተመላሽ ገንዘብ ሂደቱን በተመለከተ ዝማኔዎች በፍጥነት እንደሚተላለፉ ገንቢዎቹ ለአድናቂዎች አረጋግጠዋል።
ጨዋታው የሚጠበቀውን ማሟላት ሲያቅተው በተለይም እንደ The Walking Dead ባሉ ተወዳጅ ፍራንቻይዝ ውስጥ ሲዘጋጅ ሁል ጊዜም ያሳዝናል። ሆኖም፣ ስካይቦርን ጨዋታዎች ኃላፊነቱን ወስዶ ለተጎዱ ተጫዋቾች ተመላሽ እያደረገ መሆኑ የሚያስመሰግን ነው። ይህ እርምጃ ከፍተኛ ጥራት ያለው የጨዋታ ልምድን ለማቅረብ እና የተጫዋቾቻቸውን እምነት ለመጠበቅ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያንፀባርቃል።
The Walking Dead፡ ክህደት ለመሰናበት ሲዘጋጅ፣የፍራንቻዚው አድናቂዎች ከSkybound Games እና ከአጋሮቻቸው የሚመጡትን የወደፊት ስጦታዎች ያለምንም ጥርጥር ይጠባበቃሉ። ምናልባት የሚቀጥለው ቬንቸር የተከታታዩን ፍሬ ነገር ከሁለቱም አዲስ እና ነባር ደጋፊዎች ጋር በሚያስተጋባ መልኩ ይይዛል።