ሱፐር በማስተዋወቅ ላይ፡ እውነተኛው-ሰማያዊው የአውስትራሊያ ላገር በጎልደን ዌስት ጠመቃ ኩባንያ።

ጎልደን ዌስት ጠመቃ ኩባንያ፣ በሱቢያኮ፣ ምዕራባዊ አውስትራሊያ የሚገኘው የእጅ ጥበብ ፋብሪካ በቅርቡ የቅርብ ፈጠራቸውን ይፋ አድርጓል፡ ሱፐር፣ እውነተኛ-ሰማያዊ የአውስትራሊያ ላገር። አንድ ቢራ ለማዘዝ ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ መነሳሳትን መሳል ማለት ሙሉ ጥንካሬ ባለው ቢራ ወይም መካከለኛ ጥንካሬ ባለው ወርቃማ መካከል መምረጥ ማለት ነው፣ ሱፐር ለዚያ ዘመን ቀላልነት እና ናፍቆት ያከብራል።
ሱፐር ንፁህ ወርቃማ ቀለምን ለጋስ ጭንቅላት ያፈሳል፣ የቢራ አድናቂዎችን በሚስብ መልክ። በአፍንጫው ላይ፣ ቢራ በ1990ዎቹ ውስጥ የፐርዝ ታዋቂው የቀጥታ ሙዚቃ ቦታ፣ ዘ ግሮሰቨኖር፣ ጀርባ ውስጥ ያሉትን ምንጣፎች የሚያስታውስ የተለየ ብቅል መዓዛ አለው። የመጀመርያው መጠጡ ለስላሳ እና አርኪ ተሞክሮ ይሰጣል፣ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ወደ አስደሳች የማልቲ ምሬት እና ጥርት ያለ አጨራረስ ይሸጋገራል።
ይህ ቲኒ ወይም የታሸገ ቢራ በ2023 የፐርዝ ሮያል ቢራ ሾው ላይ የብር ሜዳሊያ በማግኘት በአካባቢው የቢራ ትእይንት ላይ የራሱን አሻራ አሳርፏል። ስዋኒ ወይም ስዋን ጎልድ በጥንካሬው አጋማሽ ላይ የነገሠበት የቢራ አፍቃሪዎችን ወደ ወርቃማው ዘመን የመመለስ ችሎታውን ከግምት ውስጥ በማስገባት እውቅናው በጣም ተገቢ ነው።
በአልኮል መጠን (ABV) 4.2 በመቶ፣ ሱፐር እንዲሁ ከጓደኞች ጋር ለመጋራት ተስማሚ ነው ፣ ይህም ብዙውን ጊዜ መጠጥ ከመከፋፈል ጋር የተያያዘውን ጓደኝነት ይመልሳል። ለአራት ጥቅል በ23 ዶላር የሚገመት ዋጋ ይህ ቲኒ የናፍቆት ጣዕም ብቻ ሳይሆን ለዕደ-ጥበብ ቢራ አድናቂዎች ትልቅ ዋጋ ያለው ነው።
ስለዚህ፣ የቢራ ምርጫዎች ቀለል ያሉበትን እና ትኩረቱ በጥራት እና ወግ ላይ ያረፈበትን የድሮውን ዘመን ከናፈቃችሁ፣ Super by Golden West Brewing Co.በራዳርዎ ላይ መሆን አለበት። ለአውስትራሊያ እደ ጥበብ አንድ ብርጭቆ ያሳድጉ እና በዚህ እውነተኛ-ሰማያዊ ላገር ይደሰቱ፣ ይህም ከ 3.5 ውስጥ 5 ዋ ስትጠልቅ ጠንካራ ደረጃን አግኝቷል።
ምንጮች:
– ጎልደን ዌስት ቢራንግ ኩባንያ (የቢራ ፋብሪካ ድር ጣቢያ)
- ፐርዝ ሮያል ቢራ ሾው (የቢራ ውድድር)
ትርጓሜዎች
– ቲኒ፡- በአውስትራሊያ ውስጥ የቢራ ቆርቆሮን ለማመልከት የሚያገለግል ቃል።
- ABV: አልኮሆል በጥራዝ ፣ በመጠጥ ውስጥ ያለውን የአልኮሆል ይዘት ለማመልከት የሚያገለግል መደበኛ መለኪያ።