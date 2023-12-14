እራስን መንከባከብን የሚያሳዩ አዳዲስ መንገዶች፡ ለሚወዷቸው ሰዎች የታሰቡ ስጦታዎች

ለምትወዳቸው ሰዎች ለደህንነታቸው እንደምትጨነቅ ለማሳየት ከፈለግክ ለራሳቸው እንክብካቤ ስጦታ ለመስጠት አስብበት። እነዚህ ስጦታዎች ከቅንጦት ማስደሰት እስከ መዝናናት እና መደሰትን የሚያበረታቱ ተመጣጣኝ ህክምናዎች ሊደርሱ ይችላሉ። በእርስዎ ዝርዝር ውስጥ ላሉ ሰዎች ሁሉ የታሰቡ የራስ እንክብካቤ ስጦታዎች ዝርዝራችንን ይመልከቱ።
ቴራፒዩቲክ ማሳጅ መሳሪያዎች
በህይወትዎ ውስጥ ላሉ አትሌቶች ብዙ ጊዜ የጡንቻ ህመም እና ቋጠሮ ለሚያጋጥማቸው፣ Exerscribe Vybe Pro Muscle Massage Gunን ያስቡ። ከዘጠኝ የፍጥነት ቅንጅቶች እና ከስምንት አባሪዎች ጋር፣ ይህ እንደገና ሊሞላ የሚችል የማሳጅ ሽጉጥ ከጠንካራ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በኋላ የታለመ እፎይታ ይሰጣል። TheraGun Elite ከስፖርታዊ እንቅስቃሴ በኋላ ማገገሚያ፣ የተሻሻለ እንቅልፍ፣ የጭንቀት እፎይታ እና እጅግ ጸጥ ያለ ክዋኔ የሚሰጥ ሌላ ምርጥ ምርጫ ነው። በመጨረሻም፣ RENPHO Eyeris 1 Eye Massager በማይግሬን ለሚሰቃዩ ወይም ውስጠ ግንቡ የማሞቂያ ፓድ እና የብሉቱዝ ግንኙነት ጋር የሚያረጋጋ የዓይን ማሳጅ ለሚዝናኑ ሰዎች ፍጹም ነው።
ለቆዳ እንክብካቤ አድናቂዎች የፊት መሣሪያዎች
ቆዳቸውን መንከባከብ የሚወድ ሰው ካወቁ የNuFACE TRINITY+ Starter Kit በጣም ጥሩ አማራጭ ነው። ቆዳን ለማንፀባረቅ እና ለማጠንከር የታለሙ ጥቃቅን ኩርባዎችን ይጠቀማል እና የ NuFace መተግበሪያ የደረጃ በደረጃ መመሪያዎችን እና የሂደት ክትትልን ይሰጣል። የLATME Ice Roller for Face እብጠትን ለመቀነስ እና የጡንቻ ህመምን በብርድ ህክምና ለማስታገስ የሚያስችል ተመጣጣኝ ስቶኪንግ ነው። የGUUGUG የፊት ቆዳ ማጽጃ ፊቱን በጥልቀት ያጸዳል፣ የፖፒዮ ብላክሄድ አስወጋጅ ፖሬ ቫክዩም ቆሻሻን በብቃት ያስወግዳል እና ከሚስተካከሉ የኃይል ደረጃዎች ጋር ይመጣል።
የቆዳ እንክብካቤ አስፈላጊ ነገሮች
ወደ ቆዳ እንክብካቤ ምርቶች ስንመጣ፣ ብጉርን፣ እንከን እና ጥቁር ነጠብጣቦችን ለስላሳ መልክ እንዲይዝ የሚረዳውን Ren Radiance Glow Daily Tonerን አስቡበት። የሶል ዴ ጄኔሮ ብራዚላዊው ቡም ቡም ክሬም ቆዳን በጥልቀት የሚያረካ የቅንጦት እና ጥሩ መዓዛ ያለው የሰውነት ክሬም ነው። ለኮላጅን ድጋፍ፣ አልጀኒስት GENIUS Liquid Collagen Serum በሚታይ ሁኔታ ቆዳን ይለሰልሳል። በመጨረሻም የCurrentBody LED Face Mask በቀይ የብርሃን ሞገዶች አማካኝነት የቆዳ መሸብሸብ እና ብጉርን መዋጋትን ጨምሮ የተለያዩ የቆዳ እንክብካቤ ጥቅሞችን ይሰጣል።
መዝናናትን፣ ደህንነትን እና መደሰትን የሚያበረታቱ የራስን እንክብካቤ ስጦታዎችን በመምረጥ ለሚወዷቸው ሰዎች እንደሚጨነቁ ያሳዩ። እነዚህ የታሰቡ ስጦታዎች በእርግጠኝነት ይደነቃሉ እና ለራሳቸው ጊዜ እንዲወስዱ ያስታውሷቸዋል።