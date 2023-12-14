በቅንጦት ራስን የመንከባከብ ስጦታዎች እራስህን አሳምር

በእነዚህ የቅንጦት ራስን የመንከባከብ ስጦታዎች እራስዎን ወይም የሚወዷቸውን ሰዎች ትንሽ ተጨማሪ እንክብካቤ ያድርጉ። የውበት አድናቂም ሆንክ መዝናናት የሚያስፈልገው ሰው፣ እነዚህ የደስታ ስጦታዎች እንደተበላሹ እና እንደሚንከባከቡዎት እርግጠኛ ናቸው። ከማሳጅ ሽጉጥ ጀምሮ እስከ የፊት መጠቀሚያ መሳሪያዎች እና የቆዳ እንክብካቤ ምርቶች ድረስ ለሁሉም ሰው የሚሆን የሆነ ነገር በእርስዎ ዝርዝር ውስጥ አለ።
በቴራፒዩቲክ ማሳጅ ሽጉጥ የጡንቻ ህመምን ያስወግዱ
ለአንድ አትሌት ወይም የአካል ብቃት አድናቂዎች ስጦታ እየሰጡ ከሆነ፣ ቴራፒዩቲክ የማሳጅ ሽጉጥ ያስቡበት። Exerscribe Vybe Pro Muscle Massage Gun ዘጠኝ የፍጥነት ቅንጅቶችን ያቀርባል እና ለታለመ እፎይታ ከብዙ አባሪዎች ጋር አብሮ ይመጣል። በሚሞላ ባትሪ እና የታመቀ ዲዛይን በጉዞ ላይ ለመዋል ምቹ ነው። ሌላው ከፍተኛ ምርጫ TheraGun Elite ነው፣ እሱም አምስት የታለሙ አባሪዎችን ያካተተ እና ሊበጁ የሚችሉ የፍጥነት ክልሎችን ያቀርባል። የእኛ ሞካሪ እንደ ማሸት ውጤታማ ሆኖ አግኝቶት ምቾቱን እና ሁለገብነቱን አወድሷል።
በሚወዛወዝ የአይን ማሳጅ አይንዎን ያዝናኑ
በማይግሬን ለሚሰቃዩ ወይም በቀላሉ እራሳቸውን መንከባከብ ለሚወዱ፣ RENPHO Eyeris 1 Eye Massager አስደሳች ስጦታ ነው። አብሮ በተሰራ የማሞቂያ ፓድ እና የመወዛወዝ ግፊት, ዘና ያለ እና ምቹ የሆነ ተሞክሮ ያቀርባል. በተጨማሪም፣ በሚጠቀሙበት ጊዜ የሚያረጋጋ ሙዚቃ እንዲደሰቱ የሚያስችል የብሉቱዝ ግንኙነት አለው።
የፊት መጠቀሚያዎችን በመጠቀም ቆዳዎን ያድሱ
የNuFACE TRINITY+ ማስጀመሪያ ኪት ቆዳዎን ለማጠንከር እና ለማጠንከር ፍጹም ነው። ይህ መሳሪያ መስመሮችን ለማለስለስ እና የፊት ጡንቻዎችን ለመቅረጽ የታለሙ ጥቃቅን ኩርባዎችን ይጠቀማል። የ LATME Ice Roller for Face እብጠትን ለመቀነስ እና የጡንቻ ህመምን ለማስታገስ የሚያስችል ተመጣጣኝ መሳሪያ ነው። የሚያድስ እና የሚያዝናና ተሞክሮ ከመጠቀምዎ በፊት በቀላሉ ያቀዘቅዙት። የGUUGUG የፊት ቆዳ ማጽጃ የሚወዷቸውን የቆዳ እንክብካቤ ምርቶች አፈጻጸም የሚያሻሽል ጥልቅ የማጽዳት ስፓታላ ነው። ዳግም ሊሞላ የሚችል ዲዛይኑ ለቤት ውስጥ አገልግሎት ምቹ ያደርገዋል። እና ከጥቁር ነጥቦች እና ነጭ ነጥቦች ጋር እየተገናኘህ ከሆነ፣ የፖፒዮ ብላክሄድ ማስወገጃ ቀዳዳ ቫክዩም የግድ ሊኖርህ ይገባል። በሚስተካከሉ የኃይል ደረጃዎች እና በሚተኩ የመምጠጥ ጭንቅላት አማካኝነት ከቆዳው ላይ ቆሻሻን በተሳካ ሁኔታ ያነሳል.
ከፍተኛ ጥራት ባለው የቆዳ እንክብካቤ ምርቶች ቆዳዎን ይመግቡ
የሬን ራዲያንስ ግሎው ዴይሊ ቶነር ብጉርን፣ የቆዳ ቀዳዳዎችን፣ ጉድለቶችን እና ጥቁር ነጠብጣቦችን ያነጣጠረ ነው። በላቲክ አሲድ፣ ሳሊሲን እና አዜላይክ አሲድ የተዋቀረ፣ ለስላሳ መልክ ያለው እና ቀለም ያለው ቆዳን ያበረታታል። የሶል ዴ ጄኔሮ ብራዚላዊ ቡም ቡም ክሬም ቆዳን በጥልቀት የሚያረካ እና የሚያጸድቅ የቅንጦት የሰውነት ክሬም ነው። ሊቋቋሙት በማይችሉት ሽታ እና ቅቤ ሸካራነት፣ ለስሜት ህዋሳቶችዎ ጠቃሚ ነው። የኮላጅን ምርትን ለመጨመር እና ለስላሳ ቆዳን ለመጠበቅ የአልጀኒስት ጄኔዩስ ፈሳሽ ኮላጅን ሴረም ይሞክሩ። በሚታይ ሁኔታ ለማጠንከር እና ብሩህነትን ለመመለስ ቪጋን ኮላጅን፣ አልጉሮኒክ አሲድ እና ማይክሮአልጌ ዘይት ይዟል። እና ለአጠቃላይ የቆዳ መሻሻል፣ የቀይ ብርሃን ሞገዶች መጨማደድን ለመቀነስ እና የቆዳ ሸካራነትን ለማሻሻል የሚረዳውን የCurrentBody LED Face Maskን አስቡበት።
በእነዚህ የቅንጦት የራስ እንክብካቤ ስጦታዎች እራስዎን ወይም የሚወዷቸውን ሰዎች ያሳድጉ እና በሚገባ የሚገባቸውን መዝናናት እና መዝናናት ይደሰቱ።