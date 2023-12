THQ ኖርዲክ መዘግየቶች ለበለጠ ማሻሻያዎች በጨለማ ውስጥ ብቻውን መለቀቅ

By

THQ Nordic እና የገንቢ ክፍሎች መስተጋብራዊ በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠበቀውን Alone in the Dark remakeን እንደገና ለማራዘም ውሳኔ ወስደዋል፣ ከጥር 16 እስከ ማርች 20፣ 2024 ድረስ የሚለቀቅበትን ቀን በመግፋት እርምጃው ቡድኑ ተጨማሪ ጊዜ ለቅጣት እንዲሰጥ ለማስቻል ነው። -ማስተካከል እና በገና በበዛበት ወቅት በልማቱ ቡድን ላይ አላስፈላጊ ጫና እንዳይፈጠር።

እንደ THQ ኖርዲች ከዘገየ ጀርባ ያለው ተቀዳሚ ተነሳሽነት ጨዋታው ከጨዋታ ማህበረሰቡ ከሚጠበቀው በላይ መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ለተነሳው ጉጉት አስተዋፅዖ ከሚያደርጉት ምክንያቶች አንዱ በጨዋታው ውስጥ ዋና ዋና ተዋናዮችን የሚያሳዩት የታዋቂዎቹ የሆሊውድ ተዋናዮች ዴቪድ [ባርቦር] እና ጆዲ [ኮሜር] ልዩ ትርኢት ነው።

ብቻውን በጨለማው ላይ ለተፈጠረው ኦሪጅናል ክብርን ይሰጣል እና ለተጫዋቾች በ SOMA እና Amnesia: The Dark Descent በሚለው ስራው በሚታወቀው ሚካኤል ሄድበርግ በተሰራው ቀዝቃዛ ትረካ ውስጥ እራሳቸውን እንዲያጠምቁ እድል ይሰጣል። ጨዋታው ተሳታፊዎቹ በኤድዋርድ ካርንቢ ጫማ ውስጥ እንዲገቡ ያስችላቸዋል፣ ጎበዝ በሆነው ዴቪድ ሃርበር ከ Stranger Things and Hellboy፣ ወይም Emily Hartwood፣ በጆዲ ኮመር ከ Free Guy እና Killing Eve የተገለፀው። ይህ በእንደገና የታሰበ ክላሲክ የመዳን አስፈሪ ተሞክሮ የስነ-ልቦና አስፈሪ አካላትን ከደቡባዊ ጎቲክ ከባቢ አየር ጋር ያጣምራል።

ተጫዋቾቹ በብቸኝነት በጨለማ ውስጥ ያለውን ዓለም ለመቃኘት ጉጉ ሊሰማቸው ቢችሉም፣ አሁንም በጨለማው ፀጋ ውስጥ ያለውን መቅድም በማውረድ የማወቅ ጉጉታቸውን ማርካት ይችላሉ። ይህ ራሱን የቻለ ቅድመ እይታ አድናቂዎች በጣም ከሚጠበቀው ልቀት ምን እንደሚጠብቁ እንዲቀምሱ ያደርጋል።

ብቻውን በጨለማ ውስጥ ለ PlayStation 5፣ Xbox Series እና PC በSteam በኩል እየተዘጋጀ ነው፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ላሉ አስፈሪ አድናቂዎች የሚታይ አስደናቂ እና መሳጭ ተሞክሮ ነው። የተወለወለ እና ልዩ የሆነ የጨዋታ ልምድን ለማቅረብ በTHQ Nordic ቁርጠኝነት፣ አድናቂዎች መቆየቱ የሚያስቆጭ እንደሚሆን እርግጠኞች መሆን ይችላሉ።