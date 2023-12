THQ ኖርዲች በብቸኝነት በጨለማው ተሃድሶ ዘግይቷል፡ ለፖላንድ ተጨማሪ ጊዜ እና ምንም ክራንች የለም

By

ማጠቃለያ፡ THQ ኖርዲክ እና የገንቢ Pieces Interactive ለመጪው Alone in the Dark remake ሌላ መዘግየታቸውን አስታውቀዋል። የሚለቀቅበት ቀን፣ መጀመሪያ ወደ ጃንዋሪ 16፣ 2024 ተቀየረ፣ ወደ ማርች 20፣ 2024 እንዲመለስ ተወስኗል። ውሳኔው ቡድኑ ለፖላንድ የሚሆን ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጥ እና በገና በዓላት ላይ ማንኛውንም ችግር እንዳይፈጥር ተወስኗል።

ማህበረሰቡ ከሚጠበቀው በላይ ለማሟላት እና ለማለፍ በሚደረገው ጥረት THQ Nordic እና Pieces Interactive ጨዋታው በዳግም ህልውና ውስጥ ዋና ዋና ተዋናዮችን የሚያሳዩትን የሆሊውድ ኮከቦች ዴቪድ ባርቦር እና ጆዲ ኮመር ያሳዩትን ድንቅ ትርኢት እንዲያሟላ ፍላጎታቸውን ገልጸዋል። አስፈሪ ጨዋታ.

ብቻውን በጨለማው ውስጥ፣ ለዋናው መሠረተ ቢስ ርዕስ ክብር፣ በ SOMA እና Amnesia: The Dark Descent ላይ በተሰራው ስራው በሚታወቀው ሚካኤል ሄድበርግ የተሰራውን አስጨናቂ ታሪክ ውስጥ እንዲገቡ ተጫዋቾችን ይጋብዛል። ጨዋታው ተጫዋቾቹ በዴቪድ ሃርበር የተጫወተውን ኤድዋርድ ካርንቢን ወይም ኤሚሊ ሃርትዉድን በጆዲ ኮሜር የተካተተውን ለማካተት መምረጥ ስለሚችሉ ጨዋታው ልዩ እይታን ይሰጣል። እንደገና የታሰበው ክላሲክ ሥነ ልቦናዊ አስፈሪነትን ከደቡባዊ ጎቲክ አካላት ጋር ያዋህዳል።

የሚለቀቅበት ቀን ሌላ ጊዜ ቢራዘም፣ ብቻውን በጨለማ ውስጥ ለመቅመስ የሚጓጉ አድናቂዎች አሁንም ለማውረድ በቀረበው ፀጋው በጨለማ መቅድም ላይ መሳተፍ ይችላሉ።

የ Alone in the Dark ዳግም ስራ በአሁኑ ጊዜ ለ PlayStation 5፣ Xbox Series እና PC በSteam በኩል እየተዘጋጀ ነው። የልማቱ ቡድን ጨዋታው ከፍተኛውን የጥራት ደረጃ እንዲያገኝ እና እንዲለቀቅ በጉጉት የሚጠባበቁትን ተጫዋቾች መጠበቁን ማረጋገጥ ይፈልጋል።

