የቴስላ ሞዴል ኤስ ፕላይድ ከሃይፕ ጋር እየኖረ ነው?

Tesla Model S በ 2012 ለመጀመሪያ ጊዜ በገበያ ላይ ሲውል, የጨዋታ ለውጥ ነበር. የኤሌክትሪክ መኪኖች ኃይለኛ፣ የቅንጦት እና አስደሳች ሊሆኑ እንደሚችሉ ለዓለም አሳይቷል። ግን ወደ 2021 በፍጥነት ወደፊት፣ እና ነገሮች ተራ ወስደዋል። የሞዴል ኤስ፣ የፕላይድ የቅርብ ጊዜ ድግግሞሽ የተለያዩ ግምገማዎችን እየተቀበለ እና በቴስላ ምህንድስና ችሎታ ላይ ጥርጣሬን እያሳደረ ነው።
የሞዴል ኤስ ፕላይድ ከ1,000 የፈረስ ጉልበት በላይ የሚኩራራ እና አእምሮን የሚያጎለብት ማፋጠን ቃል ገብቷል። ይሁን እንጂ እውነታው ከተጠበቀው በታች ነው. የመንገድ እና ትራክ ሲኒየር ዘጋቢ ክሪስ ፐርኪንስ ፕላይድን የመንዳት ልምዱን “አስፈሪ” ሲል ገልጿል። ምንም እንኳን አስደናቂ ኃይል ቢኖርም ፣ ፕላይድ እሱን በብቃት ለመያዝ አስፈላጊው ቻሲስ ፣ መሪ እና ብሬኪንግ አቅም የለውም።
ፐርኪንስ ፕላይድን ከፖርሽ ታይካን ቱርቦ ኤስ ከፍተኛ አፈጻጸም ካለው የኤሌክትሪክ ሴዳን ክፍል ጋር ያወዳድራል። የታይካን ቱርቦ ኤስ በተለዋዋጭነት፣ እንከን የለሽ መሪነት፣ ልዩ መያዣ እና እንከን የለሽ ብሬኪንግ የላቀ ነው። እያንዳንዱ ተሽከርካሪ ያለችግር ብዙ ጊዜ መቆም በሚኖርበት የብሬክ ማሰቃያ ፈተናቸው የፖርሽ ቁርጠኝነት ለኢንጂነሪንግ የላቀ ቁርጠኝነት ይታያል።
በሌላ በኩል, Tesla በዚህ ረገድ አጭር ነው, በሞዴል ኤስ መስመር ላይ ያሉትን ተመሳሳይ መደበኛ የብሬክ ክፍሎችን ይጠቀማል. ደንበኞች ወደ ካርቦን ሴራሚክ ብሬክ ፓኬጅ ለ15,000 ዶላር ተጨማሪ የማሻሻያ አማራጭ አላቸው ነገርግን ይህ ለዋና ዋና ተሽከርካሪ ተጨማሪ ወጪ ነው። እንደነዚህ ያሉ ውዝግቦች ለዝርዝር እና ለጥራት ምህንድስና ትኩረት አለመስጠትን ያመለክታሉ.
አንድ ሰው ቴስላ በሌሎች ፕሮጀክቶች ላይ ያተኮረው እንደ ሳይበርትሩክ፣ ፕላይድን በእውነት ልዩ ከማድረግ ሀብቱን እንዳዘነጋ ሊከራከር ይችላል። የኤሎን ማስክ ደፋር ህዝባዊ ስብዕና እና አወዛጋቢ የኦንላይን አንቲክስ በፕላይድ አፈጻጸም ላይ ያለውን ጥርጣሬ የበለጠ ይጨምራሉ።
ስለዚህ፣ የቴስላ ሞዴል ኤስ ፕላይድ በእውነቱ ከማስታወቂያው ጋር እየኖረ ነው? መልሱ ምንም ይመስላል። ሞዴል ኤስ በአንድ ወቅት እንደ መሬት ሰባሪ ተሽከርካሪ ተደርጎ ይወሰድ የነበረ ቢሆንም፣ የቅርብ ጊዜው ድግግሞሹ ወሳኝ በሆኑ ቦታዎች ላይ አጭር ነው። “ወይ ጀግና ትሞታለህ ወይ ወራዳ ለመሆን ረጅም እድሜ ትኖራለህ” እንደሚባለው ነው። በሞዴል ኤስ ፕላይድ ጉዳይ ላይ የኋለኛው ተፈፃሚ የሆነ ይመስላል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. የቴስላ ሞዴል ኤስ ፕላይድ እንደ ፖርሽ ታይካን ካሉ ተወዳዳሪዎች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
የቴስላ ሞዴል ኤስ ፕላይድ ከፖርሽ ታይካን ቱርቦ ኤስ ተለዋዋጭነት፣ ብሬኪንግ እና አጠቃላይ የምህንድስና ልቀት አንፃር ሲታይ አጭር ነው።
2. ደንበኞች በሞዴል ኤስ ፕላይድ ላይ ብሬክን ማሻሻል ይችላሉ?
ለ 15,000 ዶላር ተጨማሪ ወጪ ደንበኞች የካርቦን ሴራሚክ ብሬክ ፓኬጅ መምረጥ ይችላሉ, ይህም እንደ መደበኛ ያልተካተተ ነው.
3. ቴስላ በሌሎች ፕሮጀክቶች ላይ የሰጠው ትኩረት የሞዴል ኤስ ፕላይድ ጥራት ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል?
Tesla እንደ ሳይበር ትራክ በመሳሰሉት ፕሮጀክቶች ላይ የሰጠው ትኩረት ፕላይድን በእውነት ልዩ ተሽከርካሪ ከማድረግ ሃብቱን እንዲቀይር አድርጎታል የሚል ስጋት አለ።
4. የኤሎን ሙክ የህዝብ ስብዕና ጠቀሜታ ምንድነው?
የኤሎን ማስክ ደፋር ህዝባዊ ሰው እና አወዛጋቢ የመስመር ላይ ባህሪ በፕላይድ አፈጻጸም እና በቴስላ ምህንድስና ችሎታዎች ላይ ጥርጣሬ እንዲኖር አስተዋፅዖ አድርጓል።
5. Tesla Model S አሁንም መሬት ሰባሪ መኪና ነው?
የመጀመሪያው የቴስላ ሞዴል ኤስ እንደ መሬት ይቆጠር ነበር፣ ነገር ግን የቅርብ ጊዜው ድግግሞሹ ፕላይድ፣ ከታራሚው ጋር ተስማምቶ መኖር ተስኖት በወሳኝ ቦታዎች ላይ ወድቋል።