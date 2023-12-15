ዩክሬን በኦዴሳ ውስጥ የአየር መከላከያ ስርዓቶችን ያሳድጋል, በሩሲያ ኃይሎች ላይ ጥቅም እያገኘ ነው

የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዩክሬን ኃይለኛ የአየር መከላከያ ዘዴዎችን ወደ ኦዴሳ የአገሪቱ ስትራቴጂክ የእህል ወደብ እያሰማራች መሆኑን አስታውቀዋል። የቅርብ ጊዜ ክስተቶች ይህ ባዶ ተስፋ እንዳልሆነ ይጠቁማሉ. በኦዴሳ ወይም በዩክሬን ከሚገኙት የወንዞች ወደቦች በአንዱ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ተዘግቦ የነበረው ሱክሆይ ሱ-24 የተሰኘው የሩሲያ ቦምብ ጣይ በእባብ ደሴት ላይ ማንነቱ ያልታወቀ ሚሳኤል መትቷል።
በሱ-24 የተሸከመው የጦር መሳሪያ ዝርዝር መረጃ ባይታወቅም፣ የዩክሬን የአየር መከላከያ ዘዴዎችን ማሻሻል ከሩሲያ ኃይሎች የበለጠ ጥቅም እንዳስገኘላቸው ግልጽ ነው። የዩክሬን አየር መከላከያዎች አሁን በተለምዶ የሩሲያ የጥቁር ባህር መርከቦች በኦዴሳ ወይም በዳኑብ ወደቦች ላይ ከሚጠቀሙባቸው የመሬት ጥቃት ሚሳኤሎች ክልል አልፈው ሊሆን ይችላል።
የዩክሬን ጦር የሩስያውን ቦምብ ጣይ በማጥፋት የተሰማውን እርካታ በመግለጽ ጥቃቱን በማህበራዊ ሚዲያ አረጋግጧል። ሱ-24 በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በዩክሬን ፀረ-መርከቦች ሚሳኤሎች ከተመታ በኋላ የሰመጠው ሞስኮቫ ሚሳይል-ክሩዘር ከሩሲያውያን የተጎጂዎች ዝርዝር ጋር ተቀላቅሏል።
ከእነዚህ የቅርብ ጊዜ ክንውኖች በፊት ዩክሬን ኦዴሳን ለመጠበቅ በሶቪየት-ቪንቴጅ S-300 ከአየር ወደ አየር ሚሳኤሎች ትመካ ነበር። እነዚህ ሚሳኤሎች በተለመደው ሁኔታ እስከ 50 ማይል ርቀት አላቸው. ሆኖም በአዲሱ የአየር መከላከያ ዘዴዎች ከኦዴሳ የተወነጨፉት የዩክሬን ሚሳኤሎች በአሁኑ ጊዜ የሩስያ ጄቶችን እስከ እባብ ደሴት ድረስ ሊያሰጋቸው ይችላል።
ይህ በኦዴሳ ውስጥ አዲስ የተዘረጋው የአየር መከላከያ ባትሪ በአሜሪካ የተሰሩ የአርበኝነት ስርዓቶችን ወይም የመሠረታዊ S-300 የረጅም ርቀት ስሪቶችን ሊያካትት እንደሚችል ይጠቁማል። በትክክል ጥቅም ላይ የዋለው መሳሪያ ምንም ይሁን ምን, ዩክሬን በአካባቢው ያለውን የመከላከል አቅሙን ለማሳደግ ጉልህ እርምጃዎችን እንደወሰደ ግልጽ ነው.
በዩክሬን እና በሩሲያ መካከል ያለው ውዝግብ እየተባባሰ በመምጣቱ እየተሻሻለ የመጣውን ሁኔታ መከታተል እና እነዚህ የተሻሻሉ የአየር መከላከያ ስርዓቶች በአካባቢው የኃይል ሚዛን ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖ ለመገምገም በጣም አስፈላጊ ነው.