የቫልቭ የእንፋሎት ወለል፡ ዙፋኑን በአዲስ ማሻሻያዎች ማስመለስ

የቫልቭ በጣም በጉጉት የሚጠበቀው በእጅ የሚያዝ የጨዋታ ኮንሶል፣ ስቴም ዴክ፣ እስከ ዛሬ ድረስ የኩባንያው በጣም የተሸጠ ምርት ሆኖ በድል ተመልሷል። የSteam ምርጥ 10 ምርጥ ሻጮችን ዝርዝር ለጊዜው ከጣልን በኋላ የSteam Deck OLED መግቢያ እና የቆዩ የ LCD ልዩነቶች ላይ የዋጋ ቅነሳ በእጅ የሚያዝ ኮንሶል ወደ ቁጥር አንድ ቦታ እንዲመለስ አድርጎታል ፣ይህም ውጤት ብዙም ሳይቆይ ቀርቷል።
የSteam Deck OLED በፌብሩዋሪ 2022 ከመጀመሪያው ይፋ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ በቀድሞው የላቀ እድገት ያሳያል። ይህ የተሻሻለው ስሪት ትልቅ እና የበለጠ አቅም ያለው 90 Hz OLED ፓነልን፣ የበለጠ ጠቃሚ ባትሪ፣ የተሻሻለ ገመድ አልባ ግንኙነት፣ የተሻሻለ የሃፕቲክ ግብረመልስን ጨምሮ በርካታ ጉልህ ማሻሻያዎችን ይዟል። እና የመሠረት ማከማቻ አቅም መጨመር።
የSteam Deck OLED እንደ ROG Ally ካሉ ተፎካካሪዎች ጋር ሲወዳደር ደካማ SoC (System on a Chip) ሊኖረው ቢችልም፣ የቶም ሃርድዌር ከፍተኛ አርታኢ አንድሪው ኢ ፍሪድማን የነቃ እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ማሳያ በራሱ ሊግ ውስጥ እንደሚያስቀመጠው ይመሰክራል። እስካሁን ድረስ፣ Steam Deck OLED እና ኔንቲዶ ስዊች የኦሌዲ ፓነሎችን የሚያቀርቡ ብቸኛ በእጅ የሚያዙ የጨዋታ ኮንሶሎች ናቸው፣ ይህም ለተጫዋቾች መሳጭ የእይታ ተሞክሮ ነው።
የቫልቭ ስልት የተሻሻለውን የOLED ስሪት ይፋ ሲያደርግ አላቆመም። ከመጀመሩ ጎን ለጎን የSteam Deck ኦሪጅናል ኤልሲዲ የዋጋ ቅናሽ ተደርጎበታል፣ የ64GB eMMC ሞዴል አሁን በ$349.99 ብቻ ተሽሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ NVMe 256GB እና 512GB ስሪቶች በቅደም ተከተል በ$399 እና በ$449 ይገኛሉ። የበለጠ ቁጠባ ለሚፈልጉ ተጫዋቾች ቫልቭ የተረጋገጠ የታደሰ LCD Steam Decks በላቀ ቅናሾች መሸጡን ቀጥሏል። ይሁን እንጂ እነዚህ የተሻሻሉ ሞዴሎች በሚጽፉበት ጊዜ በአሁኑ ጊዜ ከገበያ ውጪ ናቸው።
በእነዚህ ማራኪ ቅናሾች፣ የእንፋሎት ወለል ዙፋኑን እንደ የቫልቭ ከፍተኛ ሽያጭ ምርት ማግኘቱ ምንም አያስደንቅም። ቀደም ሲል በዋጋው ምክንያት ያመነቱ የነበሩ ተጫዋቾች አሁን የበለጠ ተመጣጣኝ የሆኑ የኤል ሲ ዲ ሞዴሎችን መግዛት ይችላሉ፣ ፕሪሚየም የጨዋታ ልምድ የሚፈልጉ ግን በSteam Deck OLED እና በአስደናቂው ማሳያው ውስጥ ሊሳተፉ ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
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የእንፋሎት ወለል ምንድን ነው?
የእንፋሎት ዴክ በቫልቭ ኮርፖሬሽን የተሰራ በእጅ የሚያዝ የጨዋታ ኮንሶል ነው። ተጠቃሚዎች በጉዞ ላይ እያሉ የፒሲ ጨዋታዎችን እንዲጫወቱ ያስችላቸዋል።
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የSteam Deck OLED ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
የSteam Deck OLED የ90 Hz OLED ፓኔል፣ ትልቅ ባትሪ፣ የተሻሻለ ሽቦ አልባ ግንኙነት፣ የተሻሻለ የሃፕቲክ ግብረመልስ እና የመሠረት ማከማቻ አቅምን ይጨምራል።
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የSteam Deck OLED ከተወዳዳሪዎቹ ጋር እንዴት ይወዳደራል?
የSteam Deck OLED ከአንዳንድ ተፎካካሪዎች ጋር ሲወዳደር ደካማ ሶሲ ሲኖረው፣ የነቃው የኦኤልዲ ማሳያው ይለየዋል እና በእይታ መሳጭ የጨዋታ ተሞክሮ ይሰጣል።
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ለ Steam Deck የዋጋ አማራጮች ምንድ ናቸው?
የSteam Deck ዋጋ እንደ ሞዴል ይለያያል። የቅርብ ጊዜዎቹ የ OLED ልዩነቶች ከ 549 እስከ 649 ዶላር ይደርሳሉ, ቫልቭ ደግሞ ከ $ 349.99 ጀምሮ ቅናሽ የ LCD ሞዴሎችን ያቀርባል. የታደሱ ኤልሲዲ ሞዴሎችም በዝቅተኛ ዋጋዎች ይገኛሉ፣ በአክስዮን አቅርቦት ላይ የተመሰረተ።