ሲምስ አዲስ የመስመር ላይ ሱቅ በልዩ የሸቀጣሸቀጥ አቅርቦቶች ይጀምራል

The Sims፣ ተወዳጅ የህይወት ማስመሰል ጨዋታ ፍራንቻይዝ፣ በቅርቡ ይፋዊ የመስመር ላይ ሱቁን ታላቅ መከፈቱን አስታውቋል። አስመጪዎች እና አድናቂዎች አሁን በሲምስ አይነተኛ ምስሎች አነሳሽነት በተለያዩ የምርት ስም ያላቸው ልብሶች እና መለዋወጫዎች መሳተፍ ይችላሉ። ይህ አስደሳች አዲስ የግዢ ልምድ አድናቂዎች ለጨዋታው ያላቸውን አድናቆት በቅጡ እንዲያሳዩ እድል ይሰጣል።
በታዋቂው የፕሉምቦብ አርማ እና በተወዳጅ “ሱል ሱል” አገላለጽ ከተጌጡ ወቅታዊ አልባሳት አንስቶ እስከ ሲሞሎን ምልክቶች፣ ፕሉምቦብስ፣ ላም ተክል እና ማራኪ ፍሪዘር ጥንቸል ያሉ ማራኪ የኢሜል ፒንዎች ድረስ ያለው ሰፊ ስብስብ በሁሉም እድሜ ያሉ አድናቂዎችን እንደሚማርክ እርግጠኛ ነው። በተጨማሪም፣ ሱቁ ተዛማጅ ላቬንደር ሆዲ እና የሱፍ ልብስ ስብስብ፣ የቪኒል ተለጣፊዎች፣ ነጭ ፕሉምቦብ ኮፍያ፣ የነቃ "ሱል ሱል/ዳግ ዳግ" ካልሲዎች እና የፖስታ ካርድ ስብስብ ከThe Sims 4 የታወቁ ዓለሞችን ያሳያል።
ምርቶች ለአለምአቀፍ ማጓጓዣ እና የአልባሳት አማራጮች ዩኒሴክስ በመሆናቸው መጠንን ያካተተ ምርጫዎች በመሆናቸው ማካተት የሲምስ ሱቅ ቁልፍ ገጽታ ነው። ግቡ ሁሉም ደጋፊዎች የሚወዱትን ነገር የሚያገኙበት ሁሉን አቀፍ እና ተደራሽ ቦታ መፍጠር ነው።
አጓጊውን የሸቀጣ ሸቀጦችን ለመዳሰስ ጎብኚዎች የመስመር ላይ ሱቁን በ shopthesims.com ላይ በተመቻቸ ሁኔታ ማሰስ ይችላሉ። በመመዝገብ አድናቂዎች ስለ ስብስቡ የቅርብ ጊዜ ጭማሪዎች በመረጃ እንዲቆዩ እና የሚወዷቸውን ዕቃዎች ለመጠበቅ ከመጀመሪያዎቹ ውስጥ መሆን ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ በሲምስ ሱቅ ውስጥ ምን አገኛለሁ?
መ: ኦፊሴላዊው የመስመር ላይ ሱቅ ቲ-ሸሚዞችን፣ የኢናሜል ፒንን፣ ኮፍያዎችን፣ ካልሲዎችን እና ሌሎችንም ጨምሮ በሲምስ አነሳሽነት ሰፊ የሆነ የምርት ልብስ እና መለዋወጫዎችን ያቀርባል።
ጥ፡ ምርቶቹ ለአለም አቀፍ መላኪያ ይገኛሉ?
መ: አዎ፣ የሲምስ ሱቅ አለምአቀፍ የመርከብ አማራጮችን ይሰጣል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ላሉ አድናቂዎች ተደራሽ ያደርገዋል።
ጥ፡- በሱቁ አቅርቦቶች ላይ መደበኛ ዝመናዎች ይኖሩ ይሆን?
መ: አዎ፣ የወደፊት ዝማኔዎች ይጠበቃሉ፣ እና በመመዝገብ አድናቂዎች በአዲሶቹ ምርቶች ላይ እንደተዘመኑ ሊቆዩ ይችላሉ።
ጥ: በልብስ ክፍል ውስጥ መጠንን ያካተተ አማራጮችን ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ በፍፁም የሲምስ ሾፕ ሁሉን አቀፍ ቅርፅ እና መጠን ላሉ አድናቂዎች ዩኒሴክስ አልባሳትን መጠንን ያካተተ ምርጫዎችን በማቅረብ አካታች ለመሆን ይጥራል።