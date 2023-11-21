የ Simpsons ሚስጥራዊ እጣ ፈንታ፡ ተከታዮቹን ምታ እና አሂድ እና ያልተመለሱ ጥያቄዎች

ተወዳጁ የክፍት አለም ጨዋታ The Simpsons: Hit & Run ልዩ በሆነው የቀልድ እና የጨዋታ አጨዋወት አድናቂዎችን ለዓመታት ስቧል። ምንም እንኳን ተወዳጅነት እና ተከታታይ ፍላጎት ቢኖረውም የጨዋታው አዘጋጆች በቅርብ ጊዜ ተከታይ ጨዋታ በጭራሽ እንዳልተከናወነ ገልፀዋል ይህም ደጋፊዎችን እና ገንቢዎቹንም ግራ ያጋባቸዋል።
በቅርብ ጊዜ ከሚንማክስ ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስ፣ በመጀመሪያው ጨዋታ ላይ የተሳተፉ ፕሮግራመሮች፣ ፕሮዲውሰሮች፣ ዲዛይነሮች እና አስፈፃሚ ፕሮዲውሰሮች ተከታታይ መሰረዝን በተመለከተ ግራ መጋባትና ብስጭት አካፍለዋል። ሥራ አስፈፃሚው ጆን ሜልቺዮር ምርቱን ከማቋረጥ በስተጀርባ ስላለው ምክንያት ሲጠየቅ “አላውቅም” ሲል ግራ ተጋብቶ ምላሽ ሰጠ።
ሁሉም ሰው ጭንቅላታቸውን እንዲቧጭ ያደረጋቸው በጣም አስገራሚ ውሳኔ ነበር። ሜልቺዮር የመጀመርያው ጨዋታ ስኬት ገንቢዎቹ ከጠበቁት ባነሰ የገንዘብ ድጋፍ የአምስት ጨዋታ ስምምነትን እንዳነሳሳቸው አብራርተዋል። ጨዋታውን “በብር ሰሃን” የሰጣቸው የሜልቺየር አለቃ እንኳን ሳይቀር ምርቱን ለማቆም መወሰኑ አስደንጋጭ ነበር።
እ.ኤ.አ. በ 2003 በVvendi Universal Games የተለቀቀው የመጀመሪያው ጨዋታ በስፕሪንግፊልድ ውስጥ የባዕድ ሴራ አሳይቷል ፣ ተጫዋቾቹ ሚስጥራዊ ክስተቶችን ለመፍታት በተለያዩ ተልዕኮዎች ውስጥ ይሳተፋሉ። በጨዋታው ውስጥ ካሉት በጣም ታዋቂው ገጽታዎች አንዱ አድናቂዎቹ በደስታ የሚያስታውሱት የታላቁ ስርቆት በራስ ተነሳሽነት ያለው የእሽቅድምድም ተልእኮ ነው።
ከተሽከርካሪዎች ዕቃዎችን የመሳብ ችሎታን በማስተዋወቅ በመንዳት መካኒኮች ላይ ለማስፋት የታቀደው ተከታይ። ዲዛይነር ዳረን ኢቨንሰን ፕሮጀክቱ ከመጥፋቱ በፊት ለዚህ ባህሪ የተሰራውን ፕሮቶታይፕ ጠቅሷል። ሆኖም፣ ከፕሮቶታይፕ እና ልቅ ሴራ ባሻገር፣ ብዙ መሻሻል አልተደረገም።
ገንቢዎቹ The Simpsons: Hit & Run franchise መሆን ስላሰቡ በፕሮጀክቱ መሰረዙ ላይ ያላቸውን እምነት እንደማያምኑ ገልጸዋል። ለእነሱ, አንድ ተከታይ ተፈጥሯዊ እድገት ይመስላል, ነገር ግን በድንገት ከጠረጴዛው ላይ ተወሰደ.
ለተከታዩ ውድቀት አስተዋፅዖ ካደረጉት ዋና ዋና ነገሮች አንዱ ቪቬንዲ ለሲምፕሰንስ የቪዲዮ ጨዋታ መብቶችን ማስከበር አልቻለም። የሚገርመው ነገር ኩባንያው እንደ Buffy the Vampire Slayer ያሉ ሌሎች ታዋቂ ፍራንቺሶች መብቶችን በማግኘት ረገድ ስኬታማ ነበር። በመጨረሻም EA የቪዲዮ ጨዋታ መብቶችን በ 2005 አግኝቷል. ሆኖም ከ2007 ጀምሮ በሲምፕሰንስ ላይ የተመሰረተ አዲስ ጨዋታ አልተለቀቀም።
ለማጠቃለል፣ የ The Simpsons: Hit & Run ቀጣይነት ያለው ተስፋ EA የፍራንቻይዝ መብቶችን እስካስጠበቀ ድረስ፣ ደጋፊዎቹ አሁንም በድጋሚ ለተሻሻለው የዋናው ጨዋታ ስሪት ተስፋን ሊይዙ ይችላሉ። ተከታዩን ስረዛ ዙሪያ ያሉት ሚስጥሮች አድናቂዎችን እና ገንቢዎችን ግራ መጋባታቸው ቀጥሏል፣ ይህም ሊሆኑ ስለሚችሉት አማራጮች እንዲጠራጠሩ አድርጓቸዋል።
በየጥ
መቼም የ Simpsons: Hit & Run ተከታይ ይኖራል?
እስካሁን ድረስ፣ የ The Simpsons: Hit & Run የሚለው ተከታይ በይፋ ተወግዷል። የጨዋታው አዘጋጆች እና አድናቂዎች ምርቱን ለማቆም በመወሰኑ ግራ ተጋብተዋል።
ተከታዩን ማምረት ለምን ቆመ?
ከቀጣዩ የተሰረዘበት ትክክለኛ ምክንያት እስካሁን አልታወቀም። ሥራ አስፈፃሚው ጆን ሜልቺዮር በውሳኔው ላይ ግራ መጋባትን ገልጸዋል እና የአምስት-ጨዋታ ድርድር የፋይናንስ ገደቦችን እንደ አስተዋፅዖ ጠቅሷል።
ለቀጣዩ ምን ልዩ ባህሪያት ታቅደዋል?
የታቀደው ተከታይ አዲስ የማሽከርከር መካኒኮችን ለማስተዋወቅ ያለመ ሲሆን ይህም ተጫዋቾች ነገሮችን ከተሽከርካሪዎች እንዲጎትቱ ያስችላቸዋል። ምንም እንኳን ለዚህ ባህሪ ፕሮቶታይፕ ተዘጋጅቶ የነበረ ቢሆንም፣ ፕሮጀክቱ በመጨረሻ ተሰርዟል፣ ይህም ተግባራዊነቱ ምን ያህል እንደሆነ ግልጽ አይደለም።
ለተከታታይ ውድቀት አስተዋጽኦ ያደረጉት የትኞቹ ነገሮች ናቸው?
እንደ ቡፊ ዘ ቫምፓየር ስላይየር ያሉ ሌሎች ታዋቂ ፍራንቺሶችን መብት በተሳካ ሁኔታ ሲያረጋግጥ ቪቬንዲ የቪዲዮ ጌም መብቶችን ለ The Simpsons አለማግኘቱ ከዋና ዋና ምክንያቶች አንዱ ነው። ይህ ውድቀት ተከታዩን ለመሰረዝ በተደረገው ውሳኔ ላይ ትልቅ ሚና ተጫውቷል።