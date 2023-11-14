በSecrelab's Black Friday ሽያጭ ውስጥ ያሉ ምርጥ ቅናሾች

ዝነኛው የጨዋታ ወንበሮች እና ጠረጴዛዎች አምራች የሆነው Secretlab በጉጉት የሚጠበቀውን የጥቁር ዓርብ ሽያጭ አስታውቋል፣ ይህም ሸማቾች በዋና ምርቶቻቸው ላይ ትልቅ እንዲቆጥቡ እድል ይሰጣል። ከአሁን ጀምሮ እስከ ህዳር 25 ድረስ የሚሄደው ይህ ሽያጭ በSecrelab በጣም ተወዳጅ በሆኑ የጨዋታ ወንበሮች እና የጨዋታ ጠረጴዛዎች ላይ ጉልህ ቅናሾችን ያቀርባል። ጎበዝ ተጫዋችም ሆንክ ምቹ እና የሚያምር ዴስክ የምትፈልግ ሰው፣ Secretlab ለሁሉም ሰው የሚሆን ነገር አለው።
በSecrelab Black Friday ሽያጭ ወቅት የሚገኙትን አንዳንድ ታዋቂ ስምምነቶችን በዝርዝር እንመልከት፡-
1. እስከ $100 የሚደርስ ቅናሽ ከSecretlab TITAN Evo የጨዋታ ወንበሮች፡-
የSecrelab TITAN Evo የኩባንያው የቅርብ ጊዜ ዋና ወንበር እስከ 100 ዶላር ቅናሽ አለው። ለዝርዝር ልዩ ትኩረት የተሰጠው ይህ ወንበር ወደር የለሽ ምቾት እና ድጋፍ ይሰጣል። በተለያዩ የማበጀት አማራጮች እና የፕሪሚየም እቃዎች ምርጫ፣ TITAN Evo የተነደፈው የጨዋታ ልምድዎን ከፍ ለማድረግ ነው።
2. እስከ $150 የሚደርስ ቅናሽ ከ Secretlab “Classics” የጨዋታ ወንበሮች (ቲታን 2020ን ጨምሮ)፡
የቲታን 2020 እና ኦሜጋ ሞዴሎችን ጨምሮ የሚታወቀው የ Secretlab ንድፎችን ከመረጡ፣ እድለኛ ነዎት። በጥቁር አርብ ሽያጭ ወቅት፣ እነዚህ ታዋቂ ወንበሮች እስከ 150 ዶላር ቅናሾች ይገኛሉ። ታዋቂውን የSecretlab ወንበሮች ጥራት ከዋናው ዋጋ ትንሽ በሆነ መጠን ይለማመዱ።
3. የ$100 ቅናሽ ከSecretlab MAGNUS Pro ዴስክ፡
ልዩ የጨዋታ ዴስክ ለሚያስፈልጋቸው ተጫዋቾች፣ Secretlab MAGNUS Pro Desk ፍጹም ምርጫ ነው። ይህ መቁረጫ ዴስክ እንከን የለሽ ተግባራትን ብቻ ሳይሆን እንደ ኃይለኛ ባለሁለት ሞተር ሲስተም እና የማህደረ ትውስታ ቅድመ-ቅምጦች ያሉ ባህሪያትን ያቀርባል፣ነገር ግን እንደ የተቀናጀ የ RGB መብራት እና ሙሉ ለሙሉ ማግኔቲክ ቶፕ ለቀላል ማበጀት ያሉ ልዩ ፈጠራዎችን ያቀርባል። የ100 ዶላር ቅናሹን ይጠቀሙ እና የጨዋታ ቅንብርዎን ያሳድጉ።
በድብቅላብ ጥቁር አርብ ሽያጭ ወቅት እነዚህን አስደናቂ ቅናሾች እንዳያመልጥዎት። የጨዋታ ልምድዎን ወይም የስራ ቦታዎን ዘይቤን፣ ጥንካሬን እና ምቾትን በሚያጣምሩ ምርጥ የመስመር ላይ ምርቶች ያሻሽሉ። የቅናሽ ዋጋ ያላቸውን ዕቃዎች በሙሉ ለማሰስ እና የእርስዎን ፍጹም ተዛማጅ ለማግኘት የSecrelab's ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽን ይጎብኙ።
በየጥ:
ጥ፡ የ Secretlab ጨዋታ ወንበሮች ሊበጁ የሚችሉ ናቸው?
መ: አዎ፣ የSecretlab ጨዋታ ወንበሮች እንደ ኒዮ ሃይብሪድ ሌዘርቴት፣ SoftWeave Plus ጨርቅ እና ፕሪሚየም የNAPA ቆዳ ያሉ ቁሳቁሶችን ምርጫን ጨምሮ የተለያዩ የማበጀት አማራጮችን ይሰጣሉ።
ጥ: ከ Secretlab ምርቶች ጋር ምን ዋስትና ይሰጣል?
መ: የ Secretlab ጨዋታ ወንበሮች ከ 3 ዓመት ዋስትና ጋር ይመጣሉ ፣ የእነሱ MAGNUS Pro ዴስክ የ 5 ዓመት ዋስትና ይሰጣል።
ጥ፡ የ Secretlab Black Friday ሽያጭ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚሰራው?
መ፡ የ Secretlab Black Friday ሽያጭ ከአሁን ጀምሮ እስከ ህዳር 25 ድረስ ንቁ ነው።
ምንጮች:
- Secretlab ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ (www.secretlab.co)