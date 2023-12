የፒ ውሸት፡ የጨዋታ ለውጥ በነፍስ መሰል ዘውግ

By

ማጠቃለያ፡ ከሶፍትዌር ያልሆነ ነፍስ መሰል ጨዋታ Lies Of P በነፍሶች ቀመር ላይ ባለው ፈጠራ፣ ታሪክን በሚማርክ እና ለዝርዝር ትኩረት በመስጠት ከአቻዎቹ ጎልቶ ይታያል።

Lies Of P ለተጫዋቾች አዲስ እና ማራኪ ተሞክሮ በመስጠት ነፍሳትን የሚመስሉ ዘውጎችን በማዕበል ወስዷል። እንደ ፒኖቺዮ አነሳሽ ተዋናይ፣ ተጫዋቾች በአሻንጉሊት ፍራንዚ እና በፔትሮፊክ በሽታ በተሰቃየች የፈራረሰ ከተማ ውስጥ ይጓዛሉ። ቅድመ ሁኔታው ​​ቅንድቡን ከፍ ሊያደርግ ቢችልም ጨዋታው ያልተጠበቁ ሽክርክሪቶች ያለው በደንብ የተነገረ ታሪክ ያቀርባል።

Lies Of Pን የሚለየው እንደ Bloodborne፣ Sekiro እና the Souls ጨዋታዎች ካሉ ታዋቂ አርእስቶች መነሳሻን በመሳብ የውጊያ ስርዓቱ ነው። ጨዋታው በፍጥነት በመልሶ ማጥቃት የጠፋውን ጤና መልሰው እንዲያገኟቸው በማድረግ የድጋፍ ስርአቱን ከ Bloodborne ያስተዋውቃል። በቅርብ ጊዜ ያለው የሴኪሮ የፓርሪ ጊዜ የውጊያ ሜካኒክስን ያሳድጋል፣ ለበለጠ ኃይለኛ ፓሪሶች የተለያዩ መሳሪያዎችን የመጠቀም አማራጭ ደግሞ የስትራቴጂካዊ ጥልቀት አካልን ይጨምራል። Lies Of P በእነዚህ መካኒኮች መካከል ሚዛኑን ይጠብቃል፣ ይህም ተጫዋቾቹ የሚመርጡትን አካሄድ የመምረጥ ነፃነት እንዲኖራቸው ያደርጋል፣ ማሸግ፣ መደበቅ ወይም በተለያዩ መሳሪያዎች መሞከር።

ነገር ግን፣ የP Lies Of P ን በእውነት ከፍ የሚያደርገው ለዝርዝር ትኩረት ነው። ከ Monster Hunter ተከታታይ የጦር መሳሪያ ዘላቂነት ስርዓት መካተቱ ለውጊያዎች የእውነታ እና የስትራቴጂ ሽፋንን ይጨምራል፣ ተጫዋቾች ለተመቻቸ ጉዳት የጦር መሳሪያ ጥራትን እንዲጠብቁ ያስፈልጋል። ጨዋታው እንደ ዋና ገፀ ባህሪው እየተሻሻለ የመጣውን ሰው መሰል ባህሪያት እና በኦፕራሲዮኑ መሰረት ውስጥ ተወዳጅ የሆነ ድመት መገኘቱን የመሳሰሉ ስውር የመዋቢያ ንክኪዎችን ያካትታል።

ምንም እንኳን አልፎ አልፎ ነጠላነት ቢኖረውም፣ Lies Of P በነፍስ መሰል ዘውግ ውስጥ ካሉ ምርጥ ግቤቶች አንዱ መሆኑን ያረጋግጣል። የሜካኒካል ብቃቱ እና ጥበባዊ ጥበቡ ከFromSoftware's repertoire ውጭ ያለ ጨዋታ አስደናቂ ነፍስን የመሰለ ተሞክሮ እንደሚያቀርብ ያሳያል። ቀመሩን በይበልጥ የሚያጠራው ተከታይ የማግኘት አቅም ስላለው፣ Lies Of P የማግኑም ኦፐስ እና የምርጥ ነፍስ መሰል ጨዋታ ርዕስ ለመሆን ጠንካራ ተፎካካሪ ሊሆን ይችላል።

