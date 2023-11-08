የተዳቀሉ አውታረ መረቦች መጨመር፡ የ2021 ፍሮስት ራዳርን በማንቃት አውታረ መረብ አገልግሎቶች ላይ ሪፖርትን በመተንተን ላይ።
ዛሬ ባለው የዲጂታል ዘመን፣ ንግዶች ከደንበኞች፣ አጋሮች እና ሰራተኞች ጋር ለመገናኘት በኔትወርክ መሠረተ ልማታቸው ላይ በእጅጉ ይተማመናሉ። ቴክኖሎጂ ማደጉን በሚቀጥልበት ጊዜ ድርጅቶች የተለያዩ የግንኙነት ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት የተዳቀሉ ኔትወርኮችን እየተጠቀሙ ነው። በቅርቡ የ Frost Radar ሪፖርት በማንቃት አውታረ መረብ አገልግሎቶች ላይ በዚህ እያደገ አዝማሚያ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ እና በ2021 ስለ ድብልቅ አውታረ መረቦች ሁኔታ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ድብልቅ ኔትወርኮች፣ በሪፖርቱ እንደተገለፀው፣ እንደ ባህላዊ ሰፊ አካባቢ አውታረ መረቦች (WANs)፣ በሶፍትዌር የተገለጹ ሰፊ አካባቢ አውታረ መረቦች (ኤስዲ-ዋን) እና ደመና ላይ የተመሰረቱ አውታረ መረቦች ያሉ የተለያዩ የአውታረ መረብ ቴክኖሎጂዎች ጥምረት ናቸው። ይህ አካሄድ ንግዶች የእያንዳንዱን የኔትወርክ አይነት ጥንካሬዎች እንዲጠቀሙ፣ አፈጻጸምን፣ ደህንነትን እና ወጪ ቆጣቢነትን እንዲያሻሽሉ ያስችላቸዋል።
እንደ ፍሮስት ራዳር ዘገባ፣ የተዳቀሉ ኔትወርኮችን መቀበል በብዙ ቁልፍ ምክንያቶች እየጨመረ መጥቷል። በመጀመሪያ፣ በደመና ላይ በተመሰረቱ አፕሊኬሽኖች እና አገልግሎቶች ላይ እየጨመረ ያለው ጥገኝነት ተለዋዋጭ እና ሊሰፋ የሚችል የአውታረ መረብ መሠረተ ልማት ያስፈልገዋል። የተዳቀሉ ኔትወርኮች ድርጅቶች በግቢው ውስጥ ስርዓቶቻቸውን ከደመና አከባቢዎች ጋር በማዋሃድ ለስላሳ የውሂብ ማስተላለፍ እና ተደራሽነትን ማረጋገጥ ያስችላቸዋል።
በተጨማሪም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወደ ሩቅ ስራ የሚደረገውን ሽግግር በማፋጠን አስተማማኝ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ግንኙነት ለንግድ ስራ ቅድሚያ ሰጥቶታል። የተዳቀሉ ኔትወርኮች የተሻሻለ የመቋቋም እና የመደጋገም አገልግሎት ይሰጣሉ፣ የስራ ጊዜን በመቀነስ እና በአስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥም እንኳ ያልተቋረጡ ስራዎችን ያረጋግጣሉ።
የፍሮስት ራዳር ዘገባ የኔትዎርክ አገልግሎት አቅራቢዎችን ድቅል ኔትወርኮችን በማንቃት እና በማስተዳደር ረገድ ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። እነዚህ አቅራቢዎች የኔትወርክ ዲዛይን፣ ትግበራ፣ ክትትል እና ማመቻቸትን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ። ልምድ ካላቸው አገልግሎት ሰጪዎች ጋር በመተባበር ንግዶች እውቀታቸውን ተጠቅመው በዋና ስራዎቻቸው ላይ በማተኮር የኔትወርክ አስተዳደርን ውስብስብነት ለባለሞያዎች ይተዋሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ድብልቅ ኔትወርኮች ምንድን ናቸው?
መ: ድብልቅ አውታረ መረቦች እንደ ባህላዊ WANs፣ SD-WANs እና ደመና ላይ የተመሰረቱ አውታረ መረቦች ያሉ የተለያዩ የአውታረ መረብ ቴክኖሎጂዎች ጥምረት ናቸው። የእያንዳንዱን የኔትወርክ አይነት ጥንካሬዎች በመጠቀም ንግዶች አፈጻጸምን፣ ደህንነትን እና ወጪ ቆጣቢነትን እንዲያሳድጉ ያስችላቸዋል።
ጥ: ለምንድነው የተዳቀሉ አውታረ መረቦች ተወዳጅነት እያገኙ ያሉት?
መ: በደመና ላይ በተመሰረቱ አፕሊኬሽኖች እና አገልግሎቶች ላይ ያለው ጥገኝነት እያደገ በመምጣቱ እንዲሁም ተለዋዋጭ እና ሊሰፋ የሚችል የአውታረ መረብ መሠረተ ልማት በመፈለጉ የተዳቀሉ አውታረ መረቦች ተወዳጅ እየሆኑ መጥተዋል። የንግድ ድርጅቶች ለርቀት ሥራ አስተማማኝ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ግንኙነትን ቅድሚያ ስለሚሰጡ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጉዲፈቻቸውን አፋጥኗል።
ጥ፡ የኔትዎርክ አገልግሎት አቅራቢዎች ለተዳቀሉ ኔትወርኮች አስተዋፅኦ የሚያደርጉት እንዴት ነው?
መ፡ የኔትወርክ አገልግሎት አቅራቢዎች ድቅል ኔትወርኮችን በማንቃት እና በማስተዳደር ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። የንግድ ሥራ እውቀታቸውን እንዲያሳድጉ እና በዋና ሥራዎቻቸው ላይ እንዲያተኩሩ እንደ የኔትወርክ ዲዛይን፣ ትግበራ፣ ክትትል እና ማመቻቸት ያሉ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ።
በማጠቃለያው፣ የፍሮስት ራዳር የነቃ አውታረ መረብ አገልግሎት ሪፖርት በ2021 የድቅል ኔትወርኮችን እድገት እንደ ቁልፍ አዝማሚያ አጉልቶ ያሳያል። ንግዶች በዲጂታል ግንኙነት ላይ እየጨመሩ ሲሄዱ፣ ድብልቅ ኔትወርኮች ተለዋዋጭ፣ ሊሰፋ የሚችል እና የሚቋቋም መፍትሄ ይሰጣሉ። ድርጅቶች ከኔትዎርክ አገልግሎት አቅራቢዎች ጋር በመተባበር የኔትወርክ አስተዳደርን ውስብስብነት በመዳሰስ እንከን የለሽ ሥራዎችን በዛሬው ተለዋዋጭ የንግድ ገጽታ ማረጋገጥ ይችላሉ።