የበረዶ ቅንጣቢው የ LED የውሃ ግሎብ ማስጌጥ፡ ለቤትዎ አስማታዊ ጭማሪ

የበዓል ሰሞን ቀርቦልናል፣ እና አዳራሾችን በበዓል ማስጌጫዎች ስለማስጌጥ ማሰብ የምንጀምርበት ጊዜ ነው። ወደ ስብስብዎ የሚጨምሩት ልዩ እና ማራኪ ቁራጭ እየፈለጉ ከሆነ፣ ከThe Range's Snowflake LED Water Globe Decoration የበለጠ ይመልከቱ። በ£16.99 ብቻ የተሸጠ ይህ ማስዋቢያ በገዢዎች ዘንድ ተወዳጅ እና ከፍተኛ ግምገማዎችን አግኝቷል።
ይህ አስደናቂ ሉል በባህላዊው የበረዶ ሉል ላይ ዘመናዊ ለውጥን ይሰጣል። የሚያብለጨልጭ የተሞላውን ውሃ በዙሪያው የሚነፍስ አድናቂ፣ ሙሉውን የሚያብረቀርቅ ውጤት ለማግኘት እሱን መንቀጥቀጥ እንኳን አያስፈልግዎትም። ውብ የበረዶ ቅንጣት ንድፍ እና የ LED መብራቶች ተጨማሪ አስማትን ይጨምራሉ, ይህም ለየትኛውም ክፍል አስደናቂ ስሜት ይፈጥራል.
ሸማቾች ይህንን ማስጌጥ “ቆንጆ”፣ “አስደማሚ” እና “ክላሲካል” ሲሉ ገልጸውታል። ጊዜ የማይሽረው ንድፍ ማለት በበዓል ሰሞን ብቻ ሳይሆን ዓመቱን በሙሉ ሊደሰት ይችላል. በማንቴልፒክስ ላይ ቢታይም ሆነ በገና እራት ጠረጴዛዎ ላይ እንደ ማእከል ሆኖ የሚያገለግል ለቤትዎ ማስጌጫ ፍጹም ተጨማሪ ነገር ነው።
ነገር ግን የበረዶ ቅንጣት LED Water Globe Decoration በ Range ውስጥ የሚያገኙት ብቸኛው ሀብት አይደለም። የእነርሱ የስኳር ድንቅ ስብስብ ከሮዝ ጌጣጌጥ ካሮሴል እስከ የፓቴል ቀለም ያላቸው አሻንጉሊቶች ያልተለመዱ እና ለዓይን የሚስቡ ጌጣጌጦችን ያቀርባል. ከ 70 ፒ ዝቅተኛ በሚጀምሩ ዋጋዎች ፣ አስደሳች እና የበጀት ተስማሚ የበዓል ማሳያ መፍጠር ይችላሉ።
በ Range ላይ የጥቁር ዓርብ ሽያጭ እንዳያመልጥዎት። ከገና ጌጦች በተጨማሪ አርቲፊሻል የገና ዛፎችን እስከ £150 እያቀረቡ ነው። እና የበለጠ ተጨማሪ ስምምነቶችን እየፈለጉ ከሆነ፣ Amazon የራሳቸውን የጥቁር አርብ ሽያጭ ከዛፎች፣ ማብራት፣ የአበባ ጉንጉን እና ሌሎችም ቅናሾች ጋር ጀምሯል።
ይህን የበዓል ሰሞን በስኖውፍሌክ ኤልኢዲ የውሃ ግሎብ ማስጌጥ እና ሌሎች ከዘ ሬንጅ የሚመጡ አስደሳች ጌጣጌጦችን በእውነት አስማታዊ ያድርጉት። ቤትዎን ወደ ክረምት አስደናቂ ቦታ ይለውጡ እና ዕድሜ ልክ የሚቆዩ ትውስታዎችን ይፍጠሩ።
በየጥ:
ጥ፡ የበረዶ ቅንጣት LED Water Globe Decoration ምን ያህል ያስከፍላል?
መ፡ የበረዶ ቅንጣት LED Water Globe Decoration ዋጋው £16.99 ነው።
ጥ፡- የበረዶ ቅንጣት LED Water Globe Decoration ዓመቱን በሙሉ መጠቀም ይቻላል?
መ: አዎ፣ የበረዶ ቅንጣት LED Water Globe Decoration ዓመቱን ሙሉ ሊደሰት የሚችል ጊዜ የማይሽረው ንድፍ አለው።
ጥ፡ በ Range's Sugar Wonderland ስብስብ ውስጥ ምን ሌሎች ማስጌጫዎች ይገኛሉ?
መ: የሹገር ዎንደርላንድ ስብስብ የፒንክ ጌጣጌጥ ካሮሴል እና የፓቴል ቀለም ያላቸው ባቡሎችን ጨምሮ ያልተለመዱ እና ለዓይን የሚስቡ ጌጣጌጦችን ያቀርባል.
ጥ፡ በ Range ውስጥ ሌላ የጥቁር አርብ ቅናሾች አሉ?
መ፡ ከገና ጌጦች በተጨማሪ ዘ ሬንጅ አርቲፊሻል የገና ዛፎችን እስከ £150 እያቀረበ ነው።