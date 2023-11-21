እ.ኤ.አ. በ2023 የጸደይ ወቅት ሱንሻይን ሄንሌ ከእናቷ የጽሑፍ መልእክት ደረሳት ወይም አምናለች። ከመልእክቶቹ በስተጀርባ ያለው አካል በOpenAI's ChatGPT የተጎላበተ የሟች እናቷ ዲጂታል መዝናኛ “ghostbot” መሆኑን አላወቀችም። “የሀዘን ቴክኖሎጂ” እየተባለ የሚጠራው ይህ አዲስ ቴክኖሎጂ ዓላማው የሚወዱትን ሰው በሞት በማጣታቸው ያዘኑትን ማጽናኛ እና ጓደኝነትን ለመስጠት ነው። ይሁን እንጂ እንደ ሄንሌ ያሉ ተጠቃሚዎች እነዚህ የተራቀቁ ቻትቦቶች የሚያቀርቡትን ማጽናኛ ቢያደንቁም፣ ባለሙያዎች ከአጠቃቀማቸው ጋር ተያይዞ ስላለው ሥነ ምግባራዊ እና ሥነ ልቦናዊ አንድምታ ያስጠነቅቃሉ።
እንደ Replika፣ HereAfter AI፣ StoryFile እና Seance AI የመሳሰሉ የሀዘን ቴክኖሎጂ ጅማሪዎች ወደ ቦታው ገብተው ሰዎች ኪሳራን እንዲቋቋሙ የተለያዩ አገልግሎቶችን ሰጥተዋል። እነዚህ አገልግሎቶች ከሟቹ ጋር በይነተገናኝ የቪዲዮ ውይይቶች እስከ ምናባዊ አምሳያዎች እና የድምጽ ቅርሶች ይደርሳሉ። ግላዊነትን የተላበሰ ልምድ ለማቅረብ ተጠቃሚዎች የመሣሪያ ስርዓቶችን AI ስልተ ቀመሮችን በሚያሠለጥኑ በስብዕና መጠይቆች ይመራሉ ።
ከሌሎች የደንበኝነት ምዝገባ-ተኮር የንግድ ሞዴሎች ጋር ተመሳሳይ፣ የሀዘን ቴክኖሎጂ መድረኮች ለተጠቃሚዎች ደረጃ ያላቸው የዋጋ አወጣጥ እቅዶችን ይሰጣሉ። በተፈለገው ባህሪያት እና ጥራት ላይ በመመስረት የደንበኝነት ምዝገባ ዋጋዎች በወር ከጥቂት ዶላር እስከ ብዙ መቶ ዶላር በዓመት ሊደርሱ ይችላሉ. ለምሳሌ የStoryFile ፕሪሚየም ዕቅድ ለተጠቃሚዎች ባለ ከፍተኛ ጥራት እና ረጅም የሚወዱትን ዘመዶቻቸውን ቪዲዮዎች በአንድ ጊዜ በ$499 ክፍያ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
አንዳንድ መስራቾች ይህን ቴክኖሎጂ በጥንቃቄ ሲቀርቡ፣ ሌሎች ደግሞ የበለጠ ጠበኛ አቋም ይወስዳሉ። የሴንስ AI መስራች የሆነው Jarren Rocks የእሱ ሶፍትዌር ከረጅም ጊዜ መስተጋብር ይልቅ መዘጋት እንደሚሰጥ አፅንዖት ሰጥቷል። በአንጻሩ የአንተ ጀስቲን ሃሪሰን ኦንሊ ቨርቹዋል ሀዘን ጊዜ ያለፈበት ይሆናል፣የእሱ መድረክ ደግሞ የሚወዷቸውን ሰዎች እውነተኛ ማንነት እንደገና ለማባዛት ያለመ ነው።
ምንም እንኳን የእነዚህ ቴክኖሎጂዎች ጥቅሞች ቢኖሩም, ስምምነትን, የስነ-ልቦና ጥገኝነትን, አድሏዊ ቋንቋን እና ተጋላጭ ተጠቃሚዎችን ያነጣጠረ የግብይት ስጋቶች ተነስተዋል. የ AI የሥነ-ምግባር ባለሙያዎች እና የቴክኖሎጂ ተመራማሪዎች የሀዘን ቴክኖሎጂን ፈጣን እድገት በጥርጣሬ ይመለከታሉ, ይህም ሊሆኑ የሚችሉ የህግ እና የስነምግባር ጉዳዮችን ያጎላሉ. ለምሳሌ፣ በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው የግል የቻትቦት አጃቢ መተግበሪያ ሬፕሊካ ከተመዘገቡ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ተጋላጭ ተጠቃሚዎችን ለግልጽ ይዘት በማጋለጡ በእነዚህ መድረኮች ውስጥ የጥበቃ አስፈላጊነትን አጉልቶ ያሳያል።
በተጨማሪም፣ የድህረ ሞት ጥልቅ ሀሰቶች መነሳት ስለ ግላዊነት እና የማስታወቂያ መብቶች ውይይቶችን አስነስቷል። በአንዳንድ ግዛቶች ውስጥ ለታዋቂዎች ደንቦች ሲተገበሩ, አማካይ ግለሰቦች ግን ጥበቃ ሳይደረግላቸው ይቆያሉ. በዚህም ምክንያት ባለሙያዎች በንብረት-እቅድ ሂደት ውስጥ የፖሊሲ ለውጦችን በመጠየቅ "እኔን አትደብቁኝ" የሚለውን አንቀጽ በማካተት እና እነዚህን ቴክኖሎጂዎች በኃላፊነት መጠቀምን ለማረጋገጥ.
ህብረተሰቡ የእነዚህን እድገቶች ውስብስብ ነገሮች ሲታገል፣ የሐዘን ቴክኖሎጂ የወደፊት ዕጣ ፈንታ እርግጠኛ አይደለም። ኪሳራን ለመቋቋም አዲስ አቀራረብን ቢያቀርብም፣ ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶች እና የስነምግባር አንድምታዎች ጥንቃቄ የተሞላበት ጥንቃቄ ይፈልጋሉ። ይህን ደፋር አዲስ አለም ሰው ሰራሽ አጋሮች ስንጓዝ ማፅናኛን በመስጠት እና የግል መብቶችን በማስከበር መካከል ሚዛን ማምጣት ወሳኝ ይሆናል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
1. የሀዘን ቴክኖሎጂ ምንድን ነው?
የሀዘን ቴክኖሎጅ የሚያመለክተው እንደ Replika፣ HereAfter AI፣ StoryFile እና Seance AI ያሉ የመሣሪያ ስርዓቶችን ጨምሮ፣ ግለሰቦች የሚወዱትን ሰው በሞት ማጣትን በዲጂታል ግንኙነቶች እና በሟች መዝናኛዎች እንዲቋቋሙ ለመርዳት ነው።
2. እነዚህ የሀዘን ቴክኖሎጂ መድረኮች እንዴት ይሰራሉ?
የሀዘን ቴክኖሎጂ መድረኮች በተለምዶ ጥልቅ ትምህርት እና ትልቅ የቋንቋ ሞዴሎችን ይጠቀማሉ፣ በመጠይቆች በኩል ግላዊነትን ከማላበስ ጋር ተዳምረው የሞተውን ግለሰብ ማንነት እና ማንነት የሚመስሉ ምናባዊ አምሳያዎችን ወይም ቻትቦቶችን ይፈጥራሉ። ተጠቃሚዎች ውይይቶች ውስጥ መሳተፍ፣ ቪዲዮዎችን መመልከት ወይም የድምጽ ቅርሶችን ማዳመጥ ይችላሉ።
3. በሀዘን ቴክኖሎጂ ዙሪያ የስነምግባር ጉዳዮች አሉ?
አዎ፣ ከሀዘን ቴክኖሎጅ ጋር የተያያዙ በርካታ የስነምግባር ጉዳዮች አሉ። እነዚህም ከሟች ግለሰብ ፈቃድ ማጣት፣ በሰው ሰራሽ አጋሮች ላይ የስነ-ልቦና ጥገኝነት ሊኖር ይችላል፣ በመረጃ ቋቶች ውስጥ አድሎአዊ ቋንቋ መኖር እና እነዚህን አገልግሎቶች ለአደጋ ተጋላጭ ተጠቃሚዎች መሸጥ ናቸው።
4. ለሐዘን የቴክኖሎጂ መድረኮች የዋጋ አሰጣጥ ሞዴሎች ምንድ ናቸው?
የሀዘን የቴክኖሎጂ መድረኮች ብዙውን ጊዜ ደረጃቸውን የጠበቁ የደንበኝነት ምዝገባ እቅዶችን ያቀርባሉ። በአገልግሎት ባህሪው እና በጥራት ላይ በመመስረት ዋጋው በወር ከጥቂት ዶላሮች እስከ ብዙ መቶ ዶላር በዓመት ሊደርስ ይችላል።
5. ህብረተሰቡ በሀዘን ቴክኖሎጅ ዙሪያ ያሉትን የስነምግባር ጉዳዮች እንዴት መፍታት ይችላል?
ኤክስፐርቶች በንብረት-እቅድ ሂደት ውስጥ ደንቦችን እና መከላከያዎችን መተግበርን ይጠቁማሉ. ይህ የግለሰቦችን ግላዊነት ለመጠበቅ እና ቴክኖሎጂውን በሃላፊነት ለመጠቀም የ"አታድርጉኝ" የሚለውን አንቀጽ ማካተትን ሊያካትት ይችላል።