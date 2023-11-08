የጂኤንኤስኤስ የበላይነት እሽቅድድም፡ ብሔራት እንዴት በላቁ ወታደራዊ አሰሳ ሲስተምስ እየተወዳደሩ ነው
በዛሬው የላቁ የቴክኖሎጂ ዘመን የአለምአቀፍ ዳሰሳ ሳተላይት ሲስተሞች (ጂኤንኤስኤስ) የወታደራዊ ስራዎች ዋና አካል ሆነዋል። እነዚህ ሥርዓቶች የታጠቁ ኃይሎች ተልዕኳቸውን በትክክል እንዲፈጽሙ የሚያስችል ትክክለኛ አቀማመጥ፣ አሰሳ እና የጊዜ (PNT) መረጃ ይሰጣሉ። በወታደራዊ አፕሊኬሽኖች ውስጥ የጂኤንኤስኤስ አስፈላጊነት እያደገ ሲሄድ፣ በአለም ዙሪያ ያሉ ሀገራት የራሳቸውን የላቀ ወታደራዊ አሰሳ ስርዓት ለማዳበር እና ለማሳደግ በሩጫ ላይ ተሰማርተዋል።
ጂኤንኤስኤስ የሚያመለክተው የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን የሚያመለክት ሲሆን ይህም በመሬት ላይ ለሚገኙ ተቀባዮች ምልክቶችን የሚያስተላልፉ ሲሆን ይህም ተጠቃሚዎች ትክክለኛ ቦታቸውን እንዲያውቁ ያስችላቸዋል. በጣም የታወቀው ጂኤንኤስኤስ በዩናይትድ ስቴትስ የተገነባ እና የሚንቀሳቀሰው ግሎባል ፖዚሽን ሲስተም (ጂፒኤስ) ነው። ይሁን እንጂ ሌሎች አገሮች የራሳቸው ነፃ የጂኤንኤስኤስ አቅም መኖሩ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ እንዳለው ተገንዝበዋል፣ ይህም እንደ ሩሲያ GLONASS፣ የቻይናው ቤይዱ እና የአውሮፓ ኅብረት ጋሊሊዮ ያሉ አማራጭ ሥርዓቶች እንዲፈጠሩ አድርጓል።
እነዚህ ሀገራት የየራሳቸውን የጂኤንኤስኤስ ስርዓት አቅም ለማሳደግ በምርምር እና በልማት ላይ ብዙ ኢንቨስት እያደረጉ ነው። የGNSS የበላይነት ለማግኘት የሚደረገው ሩጫ በተለያዩ ምክንያቶች የሚመራ ነው፡ የብሄራዊ ደህንነት ስጋቶች፣ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች እና የቴክኖሎጂ ነጻነት ፍላጎት። ጠንካራ እና የላቀ ወታደራዊ አሰሳ ስርዓት ለአንድ ሀገር ስትራተጂያዊ ጥቅም ይሰጣል፣ ይህም የጦር ሀይሉ በተለያዩ አካባቢዎች፣ በርቀት እና በጥላቻ የተሞላባቸው ግዛቶችን ጨምሮ በብቃት እንዲንቀሳቀስ ያስችለዋል።
በየጥ:
ጥ፡ GNSS ምንድን ነው?
መ፡ ጂኤንኤስኤስ ለግሎባል ዳሰሳ ሳተላይት ሲስተም ማለት ነው። በመሬት ላይ ለሚገኙ ተቀባዮች ምልክቶችን የሚያስተላልፍ የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን የሚያመለክት ሲሆን ይህም ተጠቃሚዎች ትክክለኛ ቦታቸውን እንዲወስኑ ያስችላቸዋል.
ጥ፡ ለጂኤንኤስኤስ የበላይነት በሚደረገው ውድድር ውስጥ የትኞቹ አገሮች እየተወዳደሩ ነው?
መ: ለጂኤንኤስ የበላይነት በሚደረገው ሩጫ ውስጥ ዋና ተዋናዮች አሜሪካ በጂፒኤስ፣ ሩሲያ ከ GLONASS፣ ቻይና ከቤይዱ እና የአውሮፓ ህብረት ከጋሊልዮ ጋር ናቸው።
ጥ፡ ለምንድነው መንግስታት በራሳቸው የጂኤንኤስኤስ ሲስተም ኢንቨስት የሚያደርጉት?
መ፡ መንግስታት ብሄራዊ ደህንነትን ለማረጋገጥ፣ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ለማግኘት እና የቴክኖሎጂ ነፃነትን ለማግኘት በራሳቸው የጂኤንኤስኤስ ስርዓት ኢንቨስት እያደረጉ ነው።
ጥ፡ የላቀ የውትድርና አሰሳ ሥርዓት ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
መ፡ የላቀ ወታደራዊ አሰሳ ስርዓት ለታጣቂ ሃይሎች ትክክለኛ የቦታ አቀማመጥ፣ አሰሳ እና የጊዜ መረጃ ይሰጣል፣ ይህም በተለያዩ አካባቢዎች፣ በርቀት እና ጠበኛ ግዛቶችን ጨምሮ በብቃት እንዲሰሩ ያስችላቸዋል።
የጂኤንኤስኤስ የበላይ ለመሆን የሚደረገው ሩጫ እየተጠናከረ በመጣ ቁጥር፣ ሀገራት የራሳቸውን ስርዓት አቅም በማጎልበት ላይ ብቻ ሳይሆን የትብብር እና የመተሳሰብ እድሎችን በመፈለግ ላይ እያተኮሩ ነው። የበርካታ የጂኤንኤስኤስ ስርዓቶች ውህደት የተሻሻለ ትክክለኛነትን, አስተማማኝነትን እና ጥንካሬን ሊያቀርብ ይችላል, ይህም ወታደራዊ ስራዎች በአንድ ስርዓት ላይ ብቻ የተመሰረቱ አይደሉም. ይህ ትብብር ዓለም አቀፍ ትብብርን ያበረታታል እና የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ እና የተረጋጋ ዓለም አቀፍ የአሰሳ አካባቢን ያበረታታል።
በማጠቃለያው፣ በብሔሮች መካከል የጂኤንኤስኤስ የበላይነት ለማግኘት የሚደረገው ሩጫ በዘመናዊው ጦርነት ውስጥ የላቀ ወታደራዊ አሰሳ ሥርዓቶች አስፈላጊነት እያደገ መሆኑን ያሳያል። ቴክኖሎጂ እየተሻሻለ ሲሄድ የጂኤንኤስኤስ ስርዓቶችን ማሳደግ እና ማሻሻል ስልታዊ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ እና ወታደራዊ ተግባራቸውን ስኬታማ ለማድረግ ለሚፈልጉ ሀገራት ቁልፍ ቅድሚያ እንደሚሰጣቸው ይቆያል።