ከውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች በስተጀርባ ያለው ሳይኮሎጂ፡ ገንቢዎች እንዴት እንደተያያዙዎት እንደሚያቆዩት።

ከውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች በስተጀርባ ያለው ውስብስብ ሳይኮሎጂ፡ ገንቢዎች ተጠቃሚዎችን እንዲገናኙ ለማድረግ የሚጠቀሙባቸው ስልቶች
በየጊዜው እየተሻሻለ ባለው የሞባይል አፕሊኬሽን አለም ውስጥ፣ ገንቢዎች ምርቶቻቸውን ገቢ የሚያገኙበት ብልሃተኛ መንገዶችን ፈጥረዋል፣ የውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች ቁልፍ የገቢ አንቀሳቃሾች ናቸው። ከቨርቹዋል ዕቃዎች እስከ ፕሪሚየም ባህሪያት ያሉት እነዚህ ግዢዎች ለገንቢዎች ጉልህ የሆነ የገቢ ምንጭ ብቻ ሳይሆን ተጠቃሚዎችን እንዲሳተፉ ለማድረግም ኃይለኛ መሳሪያ ናቸው። ነገር ግን ከውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች በስተጀርባ ያለው ስነ ልቦና ምንድን ነው፣ እና ገንቢዎች ተጠቃሚዎችን እንዲገናኙ ለማድረግ እንዴት ይጠቀማሉ?
ገንቢዎች የሚቀጥሩት የመጀመሪያው ስልት የእጥረት መርህ ነው። የተወሰኑ ባህሪያትን ወይም ዕቃዎችን በመገደብ ገንቢዎች በተጠቃሚዎች መካከል የጥድፊያ ስሜት ይፈጥራሉ። ይህ አጣዳፊነት በጊዜ በተገደቡ ቅናሾች የበለጠ ተጠናክሯል፣ ይህም ተጠቃሚዎች እንዳያመልጡ ድንገተኛ ግዢ እንዲፈጽሙ ይገፋፋቸዋል። ይህ ስልት የማጣትን ፍራቻ (FOMO) ያስገባ ሲሆን ይህም ሰዎች እንደገና የማይመጡ እድሎችን የመጠቀም ከፍተኛ ፍላጎት የሚሰማቸው የስነ-ልቦና ክስተት ነው።
ሌላው ገንቢዎች የሚጠቀሙበት ዘዴ የሽልማት ስርዓት ነው። ገንቢዎች አንዳንድ ስራዎችን በማጠናቀቅ ወይም የተወሰኑ ምእራፎችን በመድረስ ሽልማቶችን በመስጠት ከመደሰት እና እርካታ ጋር የተቆራኘውን ዶፓሚን እንዲለቀቅ ያነሳሳሉ። ይህ የሽልማት ስርዓት ተጠቃሚዎች መተግበሪያውን መጠቀማቸውን ለመቀጠል እና ተጨማሪ ሽልማቶችን ለማግኘት ተጨማሪ ግዢዎችን የሚፈጽሙበት አዎንታዊ የግብረመልስ ዑደት ይፈጥራል።
የውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎችን ለማበረታታት ገንቢዎች የማህበራዊ ማረጋገጫ መርህንም ይጠቀማሉ። የሌሎች ተጠቃሚዎችን ስኬቶች በማሳየት ገንቢዎች በተጠቃሚዎች መካከል የውድድር ስሜት ይፈጥራሉ። ይህ ውድድር ተጠቃሚዎች ከእኩዮቻቸው ጋር ለመራመድ ብዙ ግዢዎችን እንዲፈጽሙ ያደርጋቸዋል። በተጨማሪም የማህበራዊ ማረጋገጫ መርህ የሰው ልጅ የሌሎችን ባህሪ የመከተል ዝንባሌን ያሳድጋል፣ ይህም ተጠቃሚዎች ሌሎች ተመሳሳይ ሲያደርጉ ካዩ ግዢ እንዲፈጽሙ ያደርጋቸዋል።
ከእነዚህ ስልቶች በተጨማሪ ገንቢዎች የቁርጠኝነት እና ወጥነት መርህን ይጠቀማሉ። አንዴ ተጠቃሚዎች የመጀመሪያ ግዢ ከፈጸሙ በኋላ የመጀመሪያ ኢንቬስትመንታቸውን ለማረጋገጥ ቀጣይ ግዢዎችን የመፈጸም ዕድላቸው ሰፊ ነው። ይህ መርህ ሰዎች ካለፉት ተግባሮቻቸው ጋር ወጥነት ባለው መልኩ እንዲቆዩ ባላቸው የስነ-ልቦና ዝንባሌ ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ, የመጀመሪያውን ግዢ በማበረታታት, ገንቢዎች የወደፊት ግዢዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራሉ.
በተጨማሪም ገንቢዎች ተጠቃሚዎችን እንዲጠመዱ ለማድረግ ቀስ በቀስ የተሳትፎ ስልት ይጠቀማሉ። ተጠቃሚዎች ከፊት ለፊት ትልልቅ ግዢዎችን እንዲፈጽሙ ከመጠየቅ ይልቅ፣ ገንቢዎች ቀስ በቀስ ዋጋ የሚጨምሩ ትንንሽ ተጨማሪ ግዢዎችን ያስተዋውቃሉ። ይህ ስልት የግዢ ሂደቱን ከማስፈራራት ባለፈ ተጠቃሚው በጊዜ ሂደት በመተግበሪያው ላይ ያለውን ኢንቨስትመንት ይጨምራል።
በመጨረሻም፣ ገንቢዎች የውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎችን ለማበረታታት የመደጋገፍ መርህን ይጠቀማሉ። ነፃ ክፍያዎችን ወይም ጉርሻዎችን በማቅረብ ገንቢዎች በተጠቃሚዎች መካከል የዕዳ ስሜት ይፈጥራሉ፣ ይህም ግዢ በመፈጸም ምላሽ እንዲሰጡ ያደርጋቸዋል።
ለማጠቃለል፣ ከውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች በስተጀርባ ያለው ስነ ልቦና የተለያዩ መርሆዎች እና ስልቶች መስተጋብር ነው። እነዚህን መርሆች በመረዳት፣ ገንቢዎች ገቢን ብቻ ሳይሆን አርኪ የተጠቃሚ ተሞክሮ የሚያቀርቡ ይበልጥ አሳታፊ መተግበሪያዎችን መፍጠር ይችላሉ። እንደ ተጠቃሚዎች ስለእነዚህ ስልቶች ማወቅ ስለውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎቻችን የበለጠ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንድናደርግ ያግዘናል። ከእነዚህ ስልቶች ጋር ለመሳተፍ ብንመርጥም ወይም እንቃወማቸዋለን፣ ከውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች በስተጀርባ ያለው ስነ-ልቦና ምንም ጥርጥር የለውም የዲጂታል ህይወታችን አስደናቂ ገጽታ ነው።