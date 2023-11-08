ለተሻሻለ ደህንነት በ Apple's HomeKit ደህንነቱ የተጠበቀ የቪዲዮ ስርዓት መታመን ይችላሉ።

የቤት ውስጥ እና የውጭ ቦታዎችን ለመጠበቅ የደህንነት ካሜራዎችን መግዛትን በተመለከተ አስተማማኝ እና ታማኝ የምርት ስም ማግኘት በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል. በደህንነት ቅሌቶች የተሞላው ገበያ፣ ንዑስ ሶፍትዌር፣ ውድ የደንበኝነት ምዝገባዎች እና ቀርፋፋ የቪዲዮ ምግቦች፣ ብዙዎች ጥይት መከላከያ መፍትሄ ለማግኘት ቢቸገሩ ምንም አያስደንቅም። ሆኖም፣ የ Apple HomeKit Secure Video ስርዓት (HSV) እርስዎ የሚፈልጉት መልስ ብቻ ሊሆን ይችላል።
መጀመሪያ ላይ የHomeKit Secure Video ስርዓት ውጣ ውረዶች ነበረው፣ በራሱ በረጅም ጊዜ አስተማማኝ ምርጫ መሆኑን በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። እርግጥ ነው፣ እሱ አንዳንድ ገደቦች አሉት እና በዋናነት የአፕል ሥነ-ምህዳር አካል የሆኑትን ያሟላል፣ ነገር ግን በእውነቱ ሊታሰብበት የሚገባው በሚያስደንቅ ጥቅሞች የተሞላ ነው።
ማስታወስ ያለብን አንድ አስፈላጊ ገጽታ የ Apple's HomeKit Secure ቪዲዮን መጠቀም HomeKitን የሚደግፍ ካሜራ ብቻ አይደለም የሚፈልገው። እንዲሁም እንደ HomePod mini፣ HomePod ወይም Apple TV እና እንዲሁም የiCloud ደንበኝነት ምዝገባን የመሳሰሉ የተመደበ የቤት ማእከል ያስፈልግዎታል። ምንም እንኳን በቴክኒካል አይፓድን እንደ የቤት ማእከል መጠቀም ቢቻልም ይህ በአፕል አይመከርም።
የHomeKit Secure Video ስርዓት ሶስት የ iCloud ምዝገባ አማራጮችን ይሰጣል፡ 50GB፣ 200GB እና 2TB። የኋለኛው እቅድ iCloud+ ያልተገደበ HSV ካሜራዎችን ይደግፋል። የካሜራ ቀረጻው በእርስዎ የiCloud ማከማቻ ገደብ ላይ እንደማይቆጠር፣ ይህም ይበልጥ ማራኪ ምርጫ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
የ Apple's HomeKit Secure ቪዲዮን መጠቀም ትንሽ ኢንቬስት ሊፈልግ ይችላል፣ ነገር ግን የሚሰጠው የተሻሻለ ደህንነት ወጪው የሚያስቆጭ ነው። ስለዚህ፣ ጠንካራ እና አስተማማኝ የደህንነት ካሜራ ስርዓት እየፈለጉ ከሆነ፣ የ Apple's HSV በእርግጠኝነት ሊታሰብበት የሚገባ ነው።
በየጥ
የ Apple HomeKit Secure ቪዲዮ ስንት ካሜራዎችን ይደግፋል?
የአፕል ኤችኤስቪ ያልተገደበ ካሜራዎችን ይደግፋል፣ በተለይም በአዲሱ የiCloud+ እቅዶች።
ለHomeKit Secure Video iPadን እንደ የቤት ማእከል መጠቀም እችላለሁን?
በቴክኒካል የሚቻል ቢሆንም፣ አፕል አይፓድን ለአዲሱ የቤት ውስጥ አርክቴክቸር እንደ የቤት ማዕከል እንዲጠቀም አይመክርም።
ለHomeKit Secure Video የ iCloud ምዝገባ አማራጮች ምንድ ናቸው?
አፕል ሶስት የ iCloud የደንበኝነት ምዝገባ እቅዶችን ያቀርባል-50GB, 200GB እና 2TB. የICloud+ ዕቅዶች ገደብ የለሽ HSV ካሜራዎችንም ይደግፋሉ።
የካሜራ ቀረጻዎች ወደ iCloud ማከማቻ ገደቦች ይቆጠራሉ?
አይ፣ የካሜራ ቀረጻ በእርስዎ የiCloud ማከማቻ ገደብ ላይ አይቆጠርም።