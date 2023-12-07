አድማስ፡ የተከለከለው የምእራብ ፒሲ መልቀቅ ደስታን መሳል ቀጥሏል።

ማጠቃለያ፡ አድማስ፡ የተከለከለው ምዕራብ፣ በከፍተኛ ደረጃ የሚጠበቀው የሆራይዘን ዜሮ ዶውን ተከታይ፣ በ2024 መጀመሪያ ላይ በፒሲ ላይ ለመልቀቅ በሂደት ላይ ነው። ጨዋታው የጉርሻ ይዘት እና የተቃጠለ የባህር ዳርቻ መስፋፋትን ባካተተው Horizon Forbidden West Complete እትም መልክ ይገኛል። በሆራይዘን ዜሮ ዳውን ፒሲ ወደብ ስኬት ሶኒ የፒሲ ገበያን ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ ለፒሲ ተጫዋቾች የተሻሻለ የጨዋታ ልምድ ለማቅረብ እየሰራ ነው።
Horizon Zero Dawn በአሁኑ ጊዜ በSteam ላይ በ75% ቅናሽ ሲገኝ፣ ገንቢዎች Guerrilla Games የፒሲ ጌም ተጫዋቾችን እያስታወሱ ነው የእሱ ተከታይ የሆነው Horizon Forbidden West በመንገድ ላይ ነው። እ.ኤ.አ. በ2022 ከሶኒ በጣም ታዋቂ ህትመቶች አንዱ የሆነው Horizon Forbidden West በ PlayStation 4 እና PlayStation 5 ላይ እንደ ትውልድ ተሻጋሪ ርዕስ ሆኖ ተጀመረ። ነገር ግን የቃጠሎ ዳርቻው ማስፋፊያ በከፍተኛ የሃርድዌር መስፈርቶች ምክንያት ለ PlayStation 5 ብቻ ነበር።
የኮምፒዩተር ስሪት Horizon Forbidden West Complete እትም በሁለቱም በእንፋሎት እና በEpic Games መደብር ላይ ይገኛል። ምንም እንኳን የጨዋታው ይፋዊ የተለቀቀበት ቀን እና የስርዓት መስፈርቶች ገና ይፋ ባይሆኑም፣ ለተሳካ PC ልቀት የሚጠበቀው ነገር ከፍተኛ ነው። እንደ Ratchet & Clank: Rift Apart እና Marvel's Spider-Man ካሉ ተወዳጅ ጨዋታዎች ፒሲ ስሪቶች ጀርባ ያለው ቡድን Nixxes የ Forbidden West PC ስሪት እድገትን በመምራት ላይ ነው።
PC gamers በ PC version Forbidden West ውስጥ ብዙ ማሻሻያዎችን እና ባህሪያትን ሊጠባበቁ ይችላሉ። የሚጠበቁ እንደ DLSS፣ XeSS፣ እና FSR ላሉ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ለተሻሻለ የግራፊክስ አፈጻጸም ድጋፍን ያካትታሉ። ጨዋታው ከ PlayStation 5 አቻው የሚበልጡ የላቁ ግራፊክስ መቼቶችን ያቀርባል ተብሎ ይጠበቃል። በተጨማሪም ተጫዋቾቹ ባልተቆለፈ ፍሬም ፣ እጅግ በጣም ሰፊ የክትትል ድጋፍ እና ሙሉ የመዳፊት እና የቁልፍ ሰሌዳ ቁጥጥሮች መደሰት ይችላሉ።
አድናቂዎች የ Horizon: Forbidden West on PC እንደሚለቀቅ በጉጉት እየጠበቁ ናቸው, እና ስለ ጨዋታው ውይይቶች በ OC3D መድረኮች ላይ ሊገኙ ይችላሉ. በሆራይዘን ዜሮ ዶውን ፒሲ ወደብ ስኬት ፣የሶኒ የፒሲ ገበያን ማቀፍ እያደገ የሚሄድ ይመስላል።