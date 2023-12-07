አዲስ ርዕስ፡ Infinix አብዮታዊ የሞባይል ቴክኖሎጂዎችን ይፋ አደረገ፡ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት እና ያለገመድ

በቴክኖሎጂ ኢንደስትሪ ውስጥ ግንባር ቀደም ፈጣሪ የሆነው ኢንፊኒክስ የሞባይል ኢንደስትሪውን ለመቀየር የተዘጋጁ ሁለት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን አሳውቋል። Infinix AirCharge እና Extreme-Temp Battery ቴክኖሎጂ የተሰየሙ እነዚህ ቆራጥ እድገቶች በ2024 የሸማቾች ኤሌክትሮኒክስ ትርኢት (ሲኢኤስ) ወቅት በጣም በሚጠበቀው የShowStoppers ዝግጅት ላይ ይታያሉ።
የኢንፊኒክስ ኤርቻርጅ ቴክኖሎጂ በአየር ላይ መሙላት ድንበሮችን ይገፋል። በጉዞ ላይ ሳሉ መሳሪያዎችን ለመሙላት የበለጠ ምቹ እና ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ የአካላዊ ገመዶችን ፍላጎት የሚያስቀር ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት መፍትሄ ነው. በዚህ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ከ0 እስከ 20 ሴ.ሜ ርቀት ውስጥ የባትሪ መሙያውን ሳይነኩ ወይም ኬብሎችን ሳይጠቀሙ መሳሪያቸውን ቻርጅ ማድረግ ይችላሉ። ይህ ሊሆን የቻለው ባለብዙ-ኮይል ማግኔቲክ ሬዞናንስ ቴክኖሎጂን እና አስማሚ ስልተ ቀመሮችን በመጠቀም ነው። የአየር ቻርጅ ቴክኖሎጂ የተጠቃሚውን ደህንነት ቅድሚያ ይሰጣል፣ ከ6.78ሜኸ በታች ዝቅተኛ ድግግሞሽ እየሰራ እና እስከ 7.5W የሚደርስ የኃይል መሙያ ይሰጣል። በስልኩ እና በቻርጅ መሙያው መካከል ያለው ርቀት እና አቀማመጥ በፍጥነት በሚለዋወጥባቸው ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን የባትሪ መሙያ ደህንነትን ለማረጋገጥ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሬዞናንስ እና ከቮልቴጅ ጥበቃ (ኦቪፒ) ሰርቪስ ይደግፋል።
በሌላ በኩል፣ የExtreme-Temp ባትሪ ቴክኖሎጂ በባትሪ ቴክኖሎጂ ውስጥ አብዮታዊ ፈጠራ ነው። ይህ የላቀ የባትሪ ስርዓት ለከፍተኛ ሙቀት መቋቋም እና ለመላመድ የተነደፈ በመሆኑ ለተለያዩ አካባቢዎች እና አፕሊኬሽኖች ለመጠቀም ምቹ ያደርገዋል። መደበኛ ባትሪዎች እንደ ሊቲየም ion ቅዝቃዜ ባሉ በጣም ቀዝቃዛ አካባቢዎች ውስጥ ብዙ ጊዜ ችግሮች ያጋጥሟቸዋል. ሆኖም የ Infinix's Extreme-Temp ባትሪ ባዮሚሜቲክ ኤሌክትሮላይት እና ፊውዥን ድፍን-ግዛት ቴክኖሎጂን በመጠቀም እስከ -40°ሴ ዝቅተኛ በሆነ የሙቀት መጠን እንኳን በጥሩ ሁኔታ ይሰራል። ከ -40 ° ሴ እስከ 60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባለው የሙቀት መጠን መሙላት, በጣም ቀዝቃዛ በሆኑ አካባቢዎች ውስጥ ተግባራዊነትን እና ጽናትን ያረጋግጣል.
እነዚህ የኢንፊኒክስ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች መሳሪያዎቻችንን የምንሞላበትን መንገድ መቀየር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የተጠቃሚውን ተሞክሮም ያሳድጋሉ። የኤር ቻርጅ ቴክኖሎጂ ያለ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት ምቾት ይሰጣል ይህም ተጠቃሚዎች ጨዋታ ሲጫወቱ ፣ቪዲዮ ሲመለከቱ ወይም በቀላሉ ሶፋ ላይ ተቀምጠው መሳሪያቸውን እንዲሞሉ ያስችላቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ የExtreme-Temp ባትሪ ቴክኖሎጂ ረጅም የባትሪ ህይወት ይሰጣል እና ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ ባትሪ መሙላትን ያረጋግጣል፣ በከባድ የሙቀት ሁኔታዎች ውስጥ።
የኢንፊኒክስ ተጠቃሚን ያማከለ ፈጠራ ቁርጠኝነት ለኃይል መሙላት አቅማቸው በሚያደርጉት ግፋ ጎል ውስጥ ይታያል። ከነጎድጓድ ቻርጅ ቴክኖሎጂ እስከ ሁለንተናዊ ፈጣን ቻርጅ፣ ለተለያዩ ሁኔታዎች የተበጁ ፈጣን የኃይል መሙላት ተሞክሮዎችን በተከታታይ አቅርበዋል። የኤር ቻርጅ እና የከፍተኛ ቴምፕ ባትሪ ቴክኖሎጂዎች በሲኢኤስ 2024 መግባታቸው Infinix የሞባይል ባትሪ መሙላት እና የባትሪ ቴክኖሎጂን ለማሳደግ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ባትሪ መሙላትን የበለጠ ምቹ እና ቀልጣፋ ለማድረግ የተቀናበሩ ሲሆን ይህም ተጠቃሚዎች በጉዞ ላይ እያሉ እንደተገናኙ እና እንዲሰሩ ያስችላቸዋል።