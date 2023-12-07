አድማስ እየሰፋ፡ ካርኔጊ ዲነር አዲስ ቦታዎችን ከፈተ

ለምግብ አድናቂዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ካርኔጊ ዲነር በቅርቡ በሁለት አዳዲስ አካባቢዎች ተደራሽነቱን አስፍቷል። በሚድታውን ማንሃተን የሚገኘው ዋና ምግብ ቤት ከረዥም ጊዜ ጀምሮ በአዲስ ንጥረ ነገሮች እና ልዩ አገልግሎት ይታወቃል፣ እና እነዚህ ባህሪያት ወደ አዲሱ ተቋማት ተወስደዋል። አሁን፣ የአስደናቂው ምግብ ቤት አድናቂዎች በ8ኛ አቬኑ እና በሴካውከስ፣ ኒው ጀርሲ ተጨማሪ ቦታዎች ላይ በሚወዷቸው ምግቦች መደሰት ይችላሉ።
ካርኔጊ ዲነርን የሚለየው የእራት አመለካከቶችን ለማፍረስ ያለው ቁርጠኝነት ነው። ሬስቶራንቱ ከተለምዷዊ የእራት ታሪፍ በላይ የሆነ ልዩ ልዩ ሜኑ ያቀርባል። ከኦርጋኒክ የበሬ ሥጋ በርገር እስከ ሎብስተር ቤኔዲክት እና አቮካዶ ቶስት ድረስ እያንዳንዱን ላንቃ የሚያረካ ነገር አለ። ጤናማ ተመጋቢዎች ጣፋጭ ሰላጣ እና የእህል ጎድጓዳ ሳህን ምርጫን ያደንቃሉ። እና የደረቁ ጣፋጮችን አንርሳ፣ ባለ 24 ንብርብር ቸኮሌት ኬክ እና ክሬም ያለው የወተት ሻካራዎች ትርኢቱን ሰርቀዋል።
አዲሱ የሴካውከስ መገኛ ለአልፍሬስኮ መመገቢያ እድል ይሰጣል፣ ይህም ለተሞክሮ አስደሳች ድባብን ይጨምራል። ከወይኑ ሽፋን በላይ ደንበኞች ምግባቸውን በሚያምር የውጪ አቀማመጥ መደሰት ይችላሉ።
የካርኔጊ ዲነር መስፋፋት በጣም አስደሳችው ገጽታ ለጥራት ያለው ቀጣይ ቁርጠኝነት ነው። አዲሶቹ መገኛዎች የምድር ውስጥ ባቡር ንጣፎችን ወደ ሬስቶራንቱ የኒውዮርክ ሥረ-ሥርች በመንገር፣ በካርኔጊ አዳራሽ በተጫወቱት በታዋቂ ሙዚቀኞች ሥዕል ከተጌጠ ግድግዳ ጋር።
የካርኔጊ ዲነር የረዥም ጊዜ ደጋፊም ሆንክ የምግብ አሰራር ጀብዱ የምትፈልግ አዲስ መጤ፣ አዲሶቹ አካባቢዎች የማይረሳ የመመገቢያ ተሞክሮ ለማቅረብ ቃል ገብተዋል። በተመጣጣኝ ዋጋ እና ልዩ የሆኑ ምግቦች ጥምረት ደንበኞች ለተጨማሪ ተመልሰው እንዲመጡ ስለሚያደርግ እራስዎን ወረፋ ሲጠብቁ አይገረሙ። ስለዚህ፣ ልዩ የሆነ የመመገቢያ ቦታ እየፈለጉ ከሆነ፣ ከካርኔጊ ዲነር ሶስት ቦታዎች አንዱን መጎብኘትዎን ያረጋግጡ-ይህ ከአማካይ እራትዎ በላይ ነው።