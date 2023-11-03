ለ5ኛ አመታዊ ክብረ በአል በአዲሱ ኢኮ ሾው 8 ነፃ ስማርት አምፖል ያግኙ

አማዞን በድምፅ ረዳቱ አሌክሳ 8ኛ አመት የምስረታ በአል እያከበረ ሲሆን በተለያዩ የአሌክሳ መሳሪያዎች ዋጋ ቅናሽ አድርጓል። ብዙ ምርጥ ቅናሾች ቢኖሩም፣ ጎልቶ የሚታየው የሶስተኛውን ትውልድ ኢኮ ሾው 5 ሲገዙ ነፃ የሰንግልድ ቀለም ስማርት አምፖል አቅርቦት ነው። ይህ ስማርት ማሳያ በአሁኑ ጊዜ በዝቅተኛ ዋጋ በ$39.99 ይገኛል። የ 69.99 ዶላር ቅናሽ በአማራጭ፣ የEcho Show 5ን በራሱ በ$39.99፣ የ$50 ቅናሽ መግዛት ይችላሉ።
ኢቾ ሾው 5 ባለ 5.5 ኢንች ማሳያ እንደ ቀዳሚው የታመቀ ነገር ግን ጉልህ ማሻሻያዎችን ይዟል። አዲሱ የድምጽ ማጉያ ስርዓት ይበልጥ ግልጽ የሆነ የድምፅ ጥራት ያቀርባል እና ባስ በእጥፍ ይጨምራል፣ ይህም የበለጠ መሳጭ የኦዲዮ ተሞክሮ እንዲኖር ያደርጋል። በተጨማሪም ማይክሮፎኖች እና የተሻሻለ የማቀነባበሪያ ኃይል አለው. እንደ አሌክሳ የነቃ መሣሪያ፣ ኢኮ ሾው 5 የእርስዎን ዘመናዊ የቤት መሣሪያዎች እንዲቆጣጠሩ፣ ማንቂያዎችን እንዲያዘጋጁ፣ የዜና ዘገባዎችን እንዲያገኙ እና የተለያዩ ሥራዎችን እንዲሠሩ ይፈቅድልዎታል።
ነፃ ስማርት አምፖል ለማግኘት ይህንን እድል እንዳያመልጥዎ እና በቅናሽ ዋጋ በአዲሱ የEcho Show 5 ጥቅሞች ይደሰቱ። ይህ አቅርቦት ከአማዞን ፣ ከምርጥ ግዢ እና ዒላማ ይገኛል።
በየጥ:
ጥ፡ የአማዞን 8ኛ አመት የአሌክሳ አመታዊ ክብረ በዓል ስምምነት ምንድን ነው?
መ፡- የሶስተኛ ትውልድ ኢኮ ሾው 5ን ሲገዙ ነፃ የሰንግልድ ቀለም ስማርት አምፖል ማግኘት ይችላሉ።
ጥ፡- የሶስተኛው ትውልድ Echo Show 5 ምን ያህል ያስከፍላል?
መ: Echo Show 5 በአሁኑ ጊዜ በዝቅተኛ ዋጋ በ$39.99 ይገኛል።
ጥ፡- በአዲሱ ኢኮ ሾው 5 ላይ ምን ማሻሻያዎች አሉ?
መ፡ አዲሱ ኢኮ ሾው 5 የተዘመኑ ማይክሮፎኖች፣ የባስ ድርብ እና የጠራ የድምፅ ጥራት የሚያቀርብ የድምጽ ማጉያ ስርዓት እና የተሻሻለ የማቀነባበሪያ ሃይልን ያሳያል።
ጥ: በ Echo Show 5 ምን ማድረግ ይችላሉ?
መ፡ ኤኮ ሾው 5 ስማርት የቤት መሳሪያዎችን ለመቆጣጠር፣ማንቂያዎችን ለማዘጋጀት፣የዜና ዘገባዎችን እንድታገኝ እና የተለያዩ ስራዎችን እንድትሰራ የሚያስችል በአሌክሳክስ የነቃ መሳሪያ ነው።