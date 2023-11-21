Ubisoft አዲስ መስፈርት አዘጋጅቷል፡ ፈጣን ማስተላለፊያ Cutscenes ጨዋታ ቀያሪ ነው።

Ubisoft በሚቀጥለው የሞባይል ዘራፊ ተኳሽ ጨዋታ፣ The Division Resurgence ላይ አንድ አስደሳች ባህሪን አሳይቷል። ምንም እንኳን ፈጣን የማስተላለፊያ ትዕይንቶች ፅንሰ-ሀሳብ ባይሆኑም ዛሬ በጨዋታዎች ላይ እምብዛም የማይታይ ባህሪ ነው። ይህ ጨዋታ ለዋጭ ተጫዋቾች በ2024 ጨዋታው እንደሚለቀቅ በጉጉት እንዲጠባበቁ አድርጓቸዋል፣ ይህም ወደፊት በሁሉም የቪዲዮ ጨዋታዎች ውስጥ መደበኛ ማካተት እንደሚሆን ተስፋ በማድረግ ነው።
ችሎታቸውን በአጋጣሚ በማወቅ፣ በዲቪዥን ሪሰርጀንስ ውስጥ በስክሪኑ ላይ በቀላሉ በመንካት ተጨዋቾች ረዣዥም ትዕይንቶችን እያፋጠኑ አገኙት። በጸጥታ የሚራመድ ገጸ ባህሪም ይሁን ስለ ተልእኮ ከልክ ያለፈ ውይይት፣ ተጫዋቾች አሁን በእነዚህ ትዕይንቶች ውስጥ መተንፈስ ይችላሉ፣ ይህም ጊዜ ይቆጥባል እና ጨዋታውን የበለጠ አስደሳች ያደርገዋል።
በአብዛኛዎቹ ጨዋታዎች ውስጥ ትዕይንቶችን በአጠቃላይ መዝለል አማራጭ ቢሆንም እያንዳንዱን አፈ ታሪክ እና የባህርይ እድገትን ለመያዝ ብዙ ጊዜ ፍላጎት አለ። በዲቪዥን ሪሰርጀንስ ውስጥ ያለው ፈጣን ወደፊት የሚሄድ ባህሪ ይህንን ፍላጎት ያሟላል፣ ይህም ተጫዋቾች በተቆራረጡ ክፍሎች ውስጥ እየመረጡ እንዲፋጠን ያስችላቸዋል። ይህ ትንሽ ነገር ግን ተፅዕኖ ያለው ባህሪ ታሪኩን በፍጥነት ለማራመድ ለሚፈልጉ ተጫዋቾች አምላክ ብቻ ሳይሆን በሞባይል መሳሪያዎች ላይ ለሚጫወቱት ምቹ ነው, ይህም የጨዋታ አጨዋወትን በማንኛውም ጊዜ ለመጠቅለል ምቹ ያደርገዋል.
የተጫዋች ልምድን ለማሳደግ የኡቢሶፍት ቁርጠኝነት የሚያስመሰግን ነው። በዲቪዥን ሪሰርጀንስ ውስጥ ፈጣን ወደፊት የሚሄድ አማራጭን በማስተዋወቅ በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ አዲስ መስፈርት አውጥተዋል። ተጫዋቾቹ አሁን ይህን ባህሪ እንደ The Division 3 እና The Division Heartland ባሉ የወደፊት የUbisoft ጨዋታዎች ላይ ሲተገበር ለማየት ጓጉተዋል።
የሚጠበቀው ነገር በቀላሉ የሚታይ ነው፣ እና የUbisoft ጨዋታዎች አድናቂዎች ፈጣን የማስተላለፍ ባህሪው የሚያመጣውን ምቾት እና ደስታን ከመመኘት በስተቀር ማገዝ አይችሉም። Ubisoft እየመራ ሲሄድ፣ ሌሎች የጨዋታ አዘጋጆች ልብ ይበሉ እና ይህን ጨዋታ የሚቀይር ባህሪ በራሳቸው ፈጠራ ውስጥ ማካተት ሊያስቡበት ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡- ዲቪዚዮን ፈጣን የማስተላለፊያ የመቁረጥ ባህሪ ያለው የመጀመሪያው ጨዋታ ነው?
መ: አይ፣ አንዳንድ JRPGs እና ሌሎች ጨዋታዎች ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ባህሪያትን አካተዋል።
ጥ፡ በዲቪዥን ሪሰርጀንስ ውስጥ የተቆረጡ ትዕይንቶችን ሙሉ በሙሉ መዝለል እችላለሁ?
መ: አዎ፣ ልክ እንደ አብዛኛዎቹ ጨዋታዎች፣ የዲቪዥን ዳግም መነሳት ተጫዋቾቹ ከተፈለገ ሙሉ ለሙሉ የተቆረጡ ትዕይንቶችን እንዲዘልቁ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ የዲቪዥን ዳግም መነሳት መቼ ነው በይፋ የሚጀምረው?
መ፡ ጨዋታው በአሁኑ ጊዜ በቅድመ-ይሁንታ ሙከራ ላይ ነው እና በ2024 ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል።