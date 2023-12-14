የሚልዋውኪ መካነ አራዊት ማኅተሞች በፋይናንሺያል ችግሮች ምክንያት ወደ ሌላ ቦታ ሲዛወሩ ደህና ሁን ይበሉ

የሚልዋውኪ ካውንቲ መካነ አራዊት በእንስሳት መካነ መካነ አራዊት ውስጥ የ 33 አመታት ቆይታቸውን በማብቃት ቅዳሜና እሁድ ለተወዳጁ ማህተሞቹ ተሰናብተዋል። ማኅተሞቹን ወደ ሌላ ቦታ ለመቀየር መወሰኑን የማኅተም እና የባህር አንበሳ ፕሮግራሞች ሥራ አስኪያጅ በሆነው Ocean Connections, Inc., በእንስሳት ማቆያ ውስጥ ባጋጠመው የገንዘብ ችግር ምክንያት አስታውቋል.
በሴፕቴምበር ላይ, በሚልዋውኪ ካውንቲ መካነ አራዊት ውስጥ የግብይት እና የግንኙነት ዳይሬክተር የሆኑት ላውራ ፔድሪያኒ "አስቸጋሪ የፋይናንስ ውሳኔዎች" ከእንቅስቃሴው በስተጀርባ ያለውን ምክንያት ጠቅሰዋል. ለአስርት አመታት ሲሰራ የቆየው ኤግዚቢሽን በስራ ላይ ለመቆየት ሰፊ እድሳት ያስፈልገዋል። እንደ አለመታደል ሆኖ, መካነ አራዊት ለእነዚህ እድሳት አስፈላጊው ገንዘብ አልነበረውም, ይህም ማህተሞችን ወደ ሌላ ቦታ ለመቀየር ውሳኔ ላይ ደርሷል.
ማኅተሞቹ አሁን በሄርሼይ፣ ፔንስልቬንያ እና ሚርትል ቢች፣ ደቡብ ካሮላይና ውስጥ በሚገኙ የውቅያኖስ ግንኙነቶች እህት ተቋማት ውስጥ ይቀመጣሉ። ይህ ማዛወሪያ በሚልዋውኪ ካውንቲ መካነ አራዊት ለአመታት ጎብኝዎችን የሳቡትን ማህተሞች ቀጣይ እንክብካቤ እና ደህንነት ያረጋግጣል።
በውቅያኖስ ግንኙነቶች የማይተዳደረው የሃርቦር ማህተም መኖሪያ አሁንም ዓመቱን ሙሉ ክፍት ሆኖ እንደሚቆይ ልብ ሊባል ይገባል። ጎብኚዎች አሁንም እነዚህን አስደናቂ ፍጥረታት ለማየት እና ስለ መኖሪያቸው እና ባህሪያቸው ለማወቅ እድሉ ይኖራቸዋል።
ማኅተሞቹን ወደ ሌላ ቦታ ለማዛወር የተደረገው ውሳኔ በእንስሳት እንስሳት እና በዱር አራዊት ድርጅቶች ላይ የሚያጋጥሙትን የገንዘብ ችግሮች አጉልቶ ያሳያል። እነዚህ ፋሲሊቲዎች ለእንስሶቻቸው የተሻለውን እንክብካቤ ለማቅረብ በሚጥሩበት ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ እና የሥራ ማስኬጃ ወጪዎችን በተመለከተ አንዳንድ ጊዜ አስቸጋሪ ውሳኔዎች መደረግ አለባቸው። ነገር ግን፣ ለውቅያኖስ ግንኙነቶች ጥረቶች ምስጋና ይግባውና ማህተሞቹ የሚበቅሉበት እና ጎብኝዎችን የሚያስደስቱበት አስተማማኝ እና ምቹ ቤት እንዳላቸው ይቀጥላል።