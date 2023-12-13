ያልተለመደ የ1833 ሊዮኒድ ሜቶር ሻወር ዩናይትድ ስቴትስን ማረከ

እ.ኤ.አ. በ 1833 ዩናይትድ ስቴትስ የማይረሳ የሰማይ ክስተት ምስክሮች ነበሩ - የሊዮኒድ ሜቶር ሻወር። ይህ አስደናቂ የሜትሮ ሻወር የተፈፀመው እ.ኤ.አ. ህዳር 12-13 ምሽት ላይ ሲሆን ሚቲዎሮች የሌሊቱን ሰማይ በደመቀ ብርሃን ሲሞሉ በሚያስደንቅ ሁኔታ ተመልካቾችን አስደንቋል። የዓይን እማኞች እይታውን ከወደቁ የበረዶ ቅንጣቶች ጋር ሲያወዳድሩ ጋዜጦች ግን "የከዋክብት ዝናብ" ሲሉ ገልጸውታል። የአሜሪካ ተወላጆች ነገዶች "ከዋክብት የወደቁበት ምሽት" ብለው ይጠሩታል. ሻወር በዘጠኝ ሰአታት ጊዜ ውስጥ በግምት 240,000 ሜትሮዎችን ያመረተ ሲሆን በአንድ ሰአት ውስጥ እስከ 70,000 የሚደርሱ ተወርዋሪ ኮከቦች ሰማዩ ላይ ይርመሰመሳሉ።
ብዙ ግለሰቦች በአስደናቂው ትርኢት ሲደነቁ፣ ሌሎች ግን በፍርሀት ስሜት ተሞልተው እና ሊመጣ ባለው ጥፋት ተሞልተዋል። አንዳንዶች ይህ ክስተት የመጽሐፍ ቅዱስ አፖካሊፕስ ምልክት እንደሆነ እና ዓለም ወደ ፍጻሜው እየመጣ እንደሆነ ያምኑ ነበር. አንድ የደቡብ ገበሬ በፍርሀት ውስጥ ሆኖ ራሱን ለመልበስ እንኳን ሳይቸገር ከቤቱ ስር መሸሸጊያ ፈለገ። የኋለኛው ቀን ቅዱሳን የኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን መስራች ጆሴፍ ስሚዝ የሜትሮ ሻወርን የአርማጌዶን መምጣት መቃረቡ ማረጋገጫ እንደሆነ ተርጉመውታል።
ምንም እንኳን የዓለም ፍጻሜ ባይሆንም እ.ኤ.አ. በ 1833 የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወር ለዘመናዊ ሜትሮ አስትሮኖሚ እድገት ትልቅ ሚና ተጫውቷል ። ይህ ክስተት ሳይንቲስቶች ከሜትሮ ሻወር ጀርባ ያለውን መንስኤ እንዲያጠኑ እና እንዲረዱ አነሳስቷቸዋል። እ.ኤ.አ. በ 1834 የዬል ፕሮፌሰር ዴኒሰን ኦልምስተድ ጉዳዩን በጥልቀት መርምረዋል ፣ ግኝቶቹን በአሜሪካ ጆርናል ኦቭ ሳይንስ እና አርትስ ላይ አሳትመዋል ። ሜትሮዎች ከምድር ከባቢ አየር ውጭ እንዲመጡ ሐሳብ አቀረበ። ይህ እጅግ አስደናቂ ምርምር በኮሜት እና በሜትሮ ሻወር መካከል ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ተጨማሪ ምርመራዎችን አድርጓል።
እ.ኤ.አ. በ 1833 የሊዮኒድ ሜትሮ ሻወር ዘላለማዊ ባህላዊ ተፅእኖን ትቷል። አስደናቂው ትዕይንቱ በሥዕል ሥራ እና በሥዕል የተቀረጸ ሲሆን ይህም ለትውልድ ትውልድ የሰዎችን ምናብ ይስባል። የሰለስቲያል ክስተቶች ግንዛቤ ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣበት እና ወደፊት በሥነ ፈለክ ጥናት መስክ ላይ ለሚደረጉ ግኝቶች መንገድ የከፈተ በመሆኑ የዚህ ክስተት አስፈላጊነት ሊጋነን አይችልም።