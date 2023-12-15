በፋልኮም በአስደሳች ማስታወቂያ፣ በጉጉት የሚጠበቀው የ 20ኛ አመት የምስረታ በዓል ርዕስ የTrails RPG ተከታታይ ርዕስ እንደ የጀግኖች አፈ ታሪክ፡ Kai no Kiseki – Farewell፣ O Zemuria. በ2024 በጃፓን ላልተገለጹ የመሳሪያ ስርዓቶች ሊጀመር የተቀናበረ ሲሆን ይህ አዲስ ክፍያ የፍሬንችስ አድናቂዎችን መማረክ አይቀርም።
ጨዋታው በ 120X ውስጥ ተዘጋጅቷል, በታዋቂው C. Epstein አስከፊ ትንቢት የዜሙሪያን አህጉር መጨረሻ ላይ ይተነብያል. “X Day” ሲቃረብ፣ ታላቅ ኦርባል ሮኬት በኩንሉን ክልል ከሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ ለማስጀመር እየተዘጋጀ ነው። ዓለም ከሰማይ ባሻገር ያለውን እና በአህጉሪቱ መጨረሻ ላይ ያለውን እየጠበቀ ትንፋሹን ይይዛል። በዚህ ጥርጣሬ ውስጥ፣ ወጣት “ስፕሪጋን”ን ጨምሮ ግለሰቦች በምስጢራዊው የኦሬድ ምድር አንድ ላይ ይሳባሉ። ጉዟቸው የዘሙሪያን የወደፊት ሁኔታ ይቀርፃል?
የዱካዎች ተከታታዮች በአስደናቂው የአለም ግንባታ እና አስደናቂ የታሪክ መስመር አድናቆትን አትርፈዋል፣ እና በዓለም ዙሪያ ከ7.5 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎችን ሸጠዋል። የጀግኖች አፈ ታሪክ፡ ዱካዎች ኢን ዘ ስካይ ውስጥ የጀመረው ታሪክ እንደ ከዜሮ ዱካዎች፣ ዱካዎች ወደ አዙሬ፣ የቀዝቃዛ ብረት ዱካዎች፣ ወደ ሪቪሪ የሚገቡ ዱካዎች እና የቀን እረፍት መንገዶች ባሉ የተለያዩ ርዕሶች ቀጥሏል። በዚህ የ20ኛ አመት የምስረታ በዓል እትም ተጨዋቾች በመቀመጫቸው ጠርዝ ላይ የሚተዋቸው በትረካው ውስጥ አስደናቂ የሆነ መታጠፊያ ሊጠብቁ ይችላሉ።
የተወሰኑ መድረኮች ገና ይፋ ባይሆኑም፣ ደጋፊዎቹ የጀግኖች አፈ ታሪክ፡ Kai no Kiseki - Farewell፣ O Zemuria በፋልኮም በለቀቁት የመጀመሪያ ቅጽበታዊ ገጽ እይታዎች እይታ ማየት ይችላሉ። በአስደናቂ እይታዎች እና በአስደናቂ ጀብዱ ቃል ኪዳን አማካኝነት ይህ መጪ RPG ለተከታታይ ዱካዎች ጨዋታ ቀያሪ ለመሆን ተዘጋጅቷል።
በማጠቃለያው፣ የጀግኖች አፈ ታሪክ፡ ካይ ኖ ኪሴኪ - ስንብት፣ ኦ ዘሙሪያ አዲስ የዱካዎች ጨዋታ ዘመንን ሊያመጣ ነው፣ ይህም ደጋፊዎች በጉጉት ሲጠብቁት የነበረውን የማይረሳ ገጠመኝ ቃል ገብቷል። በዚህ በጣም በሚጠበቀው ርዕስ ላይ ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ።