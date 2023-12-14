የኛ የመጨረሻ ክፍል 2 በድጋሚ የተማረው የኤሊ መጠሪያ ስም አረጋግጧል

በጉጉት የሚጠበቀው የኛ የመጨረሻ ክፍል 2 ስሪት በጃንዋሪ 5, 19 PlayStation 2024 ኮንሶሎችን ለመምታት ተዘጋጅቷል። ይህ የተሻሻለው የጨዋታው እትም የተሻሻሉ ግራፊክሶችን እና ተጨማሪ ባህሪያትን ከማምጣት በተጨማሪ ስለ አንዱ ጉልህ መገለጥንም ያካትታል። ዋና ገፀ ባህሪያቱ።
እንደ ሪፖርቶች ከሆነ፣ ቶምዱርኔል የተባለ የንስር አይን የሬዲት ተጠቃሚ ለጨዋታው አዲስ የሮጌ መሰል ሁኔታ ትንሽ ዝርዝር ነገር በፊልም ተጎታች ውስጥ ተመልክቷል። በኤሊ የጠፈር ልብስ ላይ፣ “ኢ. ዊሊያምስ” ምንም እንኳን በNaughty Dog ተባባሪ ፕሬዚደንት ኒይል ድሩክማን እና በንድፍ ሰነዶች እና በጃፓን የጨዋታ መመሪያ ቢገለጽም ይህ የመጀመሪያው የውስጠ-ጨዋታ ማረጋገጫ የኤሊ ስም ነው።
የሚገርመው፣ የመጨረሻው የኛ ፍራንቻይዝ የአንድን ገፀ ባህሪ ስም ከማረጋገጡ በፊት ለብዙ አመታት ሲጠብቅ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በእኛ የመጨረሻ ክፍል 2 ደጋፊዎቹ የጆኤል ስም ሚለር እንደሆነ ያወቁት የመጀመሪያው ጨዋታ ከተለቀቀ ከሰባት ዓመታት በኋላ ነው።
በድጋሚ በተዘጋጀው እትም ኤሊ የለበሰችው የጠፈር ልብስ በአዲሱ የNo Return roguelike ሁነታ እንደ ልብስም ይገኛል። ተጫዋቾች የኤሊ፣ ዲና እና ሌሎች ዋና ገፀ-ባህሪያትን ሚና በመጫወት በተለያዩ ካርታዎች ላይ በጠላቶች ማዕበል ውስጥ ለመዋጋት እድሉን ያገኛሉ ፣በተጨማሪም የዱር እና የዋዛ አልባሳት።
መመለስ የለም ከሚለው ሁነታ እና ከኤሊ የአያት ስም ማካተት በተጨማሪ የኛ የመጨረሻ ክፍል 2: Remastered ለተጫዋቾች የሚደሰቱባቸው ሌሎች ባህሪያትን ያቀርባል። እነዚህ ሶስት የጠፉ ደረጃዎች ከገንቢ አስተያየት፣ ከጊታር ነፃ ጨዋታ፣ ስዕላዊ ማሻሻያዎች፣ DualSense ውህደት እና ሌሎችም ያካትታሉ።
ቀደም ሲል በ PS4 ላይ የመጀመሪያውን ጨዋታ በባለቤትነት የያዙ ሰዎች በትንሽ ክፍያ $5 ክፍያ ወደ PS10 ስሪት የማሻሻል አማራጭ ይኖራቸዋል, እና ከቀደመው ስሪት ፋይሎችን ያስቀምጡ በቀላሉ ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ.
የኛ የመጨረሻ ክፍል 2 የሚለቀቅበት ቀን እየተቃረበ ሲመጣ አድናቂዎች ወደዚህች የድህረ-ምጽአት አለም ዘልቀው ለመግባት እና የሚጠብቃቸውን ሚስጥሮች ለመግለጥ እድሉን በጉጉት እየጠበቁ ነው።