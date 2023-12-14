የኤሊ የመጨረሻ ስም በመጨረሻ በእኛ የመጨረሻ ክፍል 2 እንደገና ተገለጠ

በጃንዋሪ 2፣ 19 እንደሚለቀቅ በታቀደው የኛ የመጨረሻ ክፍል 2024 በጣም በሚጠበቀው የድጋሚ ማስተር እትም ውስጥ የጨዋታውን ዋና ተዋናይ ኤሊ በተመለከተ አስደሳች ግኝት ተፈጥሯል። የመጀመሪያው ጨዋታ አድናቂዎችን ስለ ኤሊ የመጨረሻ ስም እንዲጠራጠሩ አድርጓቸዋል፣ ነገር ግን በመጨረሻ በድጋሚ በተሻሻለው እትም ላይ ተረጋግጧል።
ለአዲሱ ሮጌ መሰል ሁኔታ በፊልም ተጎታች ውስጥ እያሰሱ ሳለ፣ ቶምዱርኔል የተባለ የሬዲት ተጠቃሚ ትኩረታቸውን የሳበ ትንሽ ዝርዝር ነገር አየ። በኤሊ የጠፈር ልብስ ላይ የስም መለያ ነበር፣ ብዙም የማይታይ ነገር ግን እንደ “E. ዊሊያምስ” ይህ ግኝት የኤሊ ሙሉ ስም የመጀመሪያውን የውስጠ-ጨዋታ ማረጋገጫን ያመለክታል።
የሚገርመው፣ የኛ የመጨረሻ ክፍል 2 ገንቢ ባለጌ ዶግ ከዚህ ቀደም ከፕሬዝዳንት ኒይል ድሩክማን ጋር በተደረገ ቃለ ምልልስ እና በዲዛይን ሰነዶች እና በጃፓን የጨዋታ መመሪያ የኤልሊ የመጨረሻ ስም ገልፆ ነበር። ይሁን እንጂ ይህ በራሱ በጨዋታው ውስጥ ሲታይ ይህ የመጀመሪያው ነው።
በድጋሚ የተዘጋጀው የጨዋታው እትም ተጨዋቾች ቀስ በቀስ የበለጠ ኃይለኛ እያደጉ በጠላቶች ማዕበል ውስጥ በተለያዩ ካርታዎች ውስጥ የሚዋጉበትን ምንም መመለስ የማይመስል ሁነታን ያስተዋውቃል። እንደ ጉርሻ፣ የኤሊ የጠፈር ልብስ በዚህ ሁነታ እንደ ልብስ ሆኖ ይገኛል፣ ይህም ተጫዋቾች በባህሪ ማበጀት አንዳንድ የፈጠራ ነፃነት እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል።
የኛ የመጨረሻ ክፍል 2፡ በድጋሚ የተማረው ጨዋታውን ወደ PlayStation 5 ያመጣል ብቻ ሳይሆን በርካታ ተጨማሪ ባህሪያትንም ያካትታል። እነዚህ ሶስት የጠፉ ደረጃዎች ከገንቢ አስተያየት፣ ከጊታር ነፃ ጨዋታ፣ ስዕላዊ ማሻሻያዎች፣ DualSense ውህደት እና ሌሎችም ያካትታሉ። በ PlayStation 4 ላይ ጨዋታውን የያዙ ተጫዋቾች በትንሽ ክፍያ ወደ PlayStation 5 ስሪት ማሻሻል ይችላሉ።
የኛ የመጨረሻ ተከታታዮች አድናቂዎች በመጨረሻ በኤሊ የመጨረሻ ስም ዙሪያ ያለውን ግምት ማቆም ይችላሉ። በድጋሚ የተማረው እትም በቅርቡ በሚለቀቅበት ጊዜ፣ ተጫዋቾች ወደ ኤሊ አለም በጥልቀት የመመርመር እና የባህሪዋን አዲስ ገፅታዎች ለመግለጥ እድል ያገኛሉ።