ባለጌ ውሻ የመጨረሻውን የመስመር ላይ ባለብዙ ተጫዋች ጨዋታን እድገት ሰርዘ

በብሎክበስተር ጫወታው የሚታወቀው ናይቲ ዶግ፣የእኛ መጨረሻው በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የመስመር ላይ ባለብዙ ተጫዋች የጨዋታውን ስሪት መሰረዙን አስታውቋል። ውሳኔው የመጣው ስቱዲዮው የመጨረሻውን ኦንላይን ማዳበር ጉልህ ግብአቶችን እንደሚፈልግ ከተገነዘበ በኋላ ነው፣ ይህም የወደፊት ነጠላ-ተጫዋች የጨዋታ ስሪቶችን ሊያዘገይ ይችላል።

ሐሙስ ዕለት በተለቀቀው መግለጫ ናይቲ ዶግ በፕሮጀክቱ ዙሪያ ያለውን ግምት አምኗል፣ ነገር ግን ልማቱን ለማቆም የወሰኑት ውሳኔ ከባድ መሆኑን ገልጿል። ስቱዲዮው "ለሚቀጥሉት አመታት" ሀብቶችን የመስጠት አስፈላጊነት በምርጫቸው ውስጥ እንደ ዋነኛ ምክንያት ጠቅሷል. ብቸኛ የቀጥታ አገልግሎት ጨዋታዎች ስቱዲዮ መሆን ወይም ነጠላ-ተጫዋች በሆኑት የትረካ ጨዋታዎች ላይ ማተኮርን መቀጠል ነበረባቸው የባለጌ ውሻ ውርስ። በመጨረሻም ስቱዲዮው የመጨረሻውን አማራጭ መርጧል.

በ2020 የተለቀቀው የኛ የመጨረሻ ክፍል የሆነው ነጠላ-ተጫዋች ክትትል ከመፈጠሩ ጎን ለጎን የ The Last of Us ኦንላይን እድገት ተጀመረ። የጨዋታው ደጋፊዎች በዝማኔ ጊዜ የመስመር ላይ ስሪቱ ችግር እንዳለበት መጠራጠር ጀመሩ። ጨዋታው በተቻለ መጠን የተሻለ ውጤት ለማግኘት ተጨማሪ ጊዜ እንደሚፈልግ በመግለጽ በግንቦት ውስጥ ተጋርቷል።

የኛ የመጨረሻዉ የሀዘን አባት እና አንዲት ጎረምሳ ልጅ በድህረ-ድህረ-ምዕራፍ አሜሪካ የመጓዝ ጉዞን የሚከተል በጣም የተከበረ ጨዋታ ነው። ስኬቱ በ2023 የኤችቢኦ ቴሌቪዥን መላመድን አስገኝቷል፣ ይህም በርካታ የኤሚ ሽልማት እጩዎችን አግኝቷል።

የኋለኛው ኦንላይን መሰረዙ በተለይ ለመጨረሻ ጊዜ የኛ አንጃዎች አድናቂዎች ተስፋ አስቆራጭ ነበር ፣በጨዋታው ውስጥ በተወሰኑ የጨዋታ ልቀቶች ላይ የሚገኘው ውስን የመስመር ላይ ባለብዙ ተጫዋች ተሞክሮ። የመስመር ላይ የጨዋታ ማህበረሰቡ ምላሽ የተደበላለቀ ሲሆን አንዳንዶች ስቱዲዮው በአዲስ ነጠላ-ተጫዋች ጨዋታዎች ላይ እንዲያተኩር ድጋፍ ሲሰጡ ሌሎች ደግሞ አርቆ የማየት ችግርን ተችተዋል።

ባለጌ ውሻ ውሳኔ በመስመር ላይ ባለ ብዙ ተጫዋች ክልል ውስጥ ከመሳተፍ ይልቅ አሳታፊ ነጠላ-ተጫዋች ጨዋታዎችን ለማቅረብ ያላቸውን ቁርጠኝነት በማጉላት ቅድሚያ በሚሰጧቸው ነገሮች ላይ ለውጥን ያሳያል። ደጋፊዎች ከታዋቂው ስቱዲዮ የወደፊት ነጠላ-ተጫዋች ልምዶችን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ።