ሊኑክስ ከርነል 6.6.7 በፈጣን ምትክ ኃጢያተኛውን 6.6.6 አስወጣው።

የሊኑክስ ከርነል ስሪት 6.6.6 መጀመሪያ ላይ ጥቁር ለበሱ የክፍት ምንጭ አድናቂዎችን አስደስቶ ሊሆን ይችላል፣ነገር ግን የግዛቱ ዘመን ተቋርጧል። በጥቂት ቀናት ውስጥ, ይበልጥ በሚወደድ 6.6.7 ድግግሞሽ ተተክቷል.
በጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ ሊኑክስ ስሪት 6.6 ን አውጥቷል እና በጥቂት ሳምንታት ውስጥ የቅርብ ጊዜ የረጅም ጊዜ የሚደገፍ ልቀት ተብሎ ተወስኗል። ይህ በቅርብ ዓመታት ውስጥ የተለመደ አዝማሚያ ሆኗል፣ የዓመቱ የመጨረሻ ሙሉ ነጥብ-መለቀቅ የተረጋጋ እንደሆነ እና የበርካታ ዓመታት ዝማኔዎችን ይቀበላል። በመሆኑም የፕሮጀክቱን 6.5ኛ የልደት በዓል ለማክበር በነሀሴ ወር የተጀመረው ከርነል 32 አሁን ከተለቀቀ 13 ነጥብ በኋላ የህይወት መጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሷል።
ከተረጋጋው የከርነል ጀርባ ያለው የተከበረ ሰው ግሬግ ክሮህ-ሃርትማን አርብ ላይ ስሪት 6.6.5 አውጥቷል፣ ከ100 በላይ ለውጦችን አስተዋውቋል። ከእነዚህ ዝመናዎች መካከል ቀደም ሲል ስለ ከርነል 6.1.66 ባቀረብነው የቅርብ ጊዜ ዘገባችን ላይ የደመቀው ችግር ያለበት የኋላ ወደብ ነበር። ይህ የኋላ ወደብ ለውጥ፣ ከWi-Fi አያያዝ ጋር የተያያዘ፣ ከከርነል 6.1.66 በተወው ቀደም ሲል በነበረው ለውጥ ላይ የተመሰረተ ነው። በዚህ ምክንያት ከርነል 6.1.67 የገመድ አልባ መሰባበር ችግርን ለማስተካከል በፍጥነት ተከትሏል።
ተመሳሳይ ጉዳይ በስሪት 6.6.5 ውስጥ እንደገና ታይቷል፣ እና ልክ እንደ ቀድሞው የተረጋጋ የከርነል ተከታታይ፣ ችግሩ ያለው ለውጥ በሚቀጥለው የስራ ቀን በፍጥነት ተወግዷል። ሰኞ, ከርነል 6.6.6 ተለቋል, ይህም ችግሩን ያስከተለውን ልዩ ለውጥ ብቻ አስወግዷል. ይህ ብዙ የሬድዲት ተጠቃሚዎችን ቢያስደስትም፣ የሃከር ዜና አስተያየት ሰጪዎች ብዙም ጉጉ አልነበሩም። በጥቅምት ወር ስሪት 6.6 በተዋወቀበት ጊዜ አስከፊዎቹ ምልክቶች ታይተዋል።
ነገር ግን፣ ዜናው አሁን ላሉ አስፈሪ ልጆች አድናቂዎች ሁሉ ተስፋ አስቆራጭ ነው። በአስከፊው “666” ምልክት የተደረገበት አስኳል ብዙም አልቆየም! እሮብ እሮብ ቀድሞ በከርነል 6.6.7 ተተካ። ይህ አዲስ ስሪት 268 የተሻሻሉ ፋይሎችን እና አስደናቂ 7,562 መስመሮችን የያዘ ሰፊ የለውጥ ሎግ ያለው እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው።
እንደዚህ ባለ አጭር ጊዜ ከርነል፣ በዚህ ጊዜ የኡቡንቱ ሰይጣናዊ እትም ማሻሻያ እና ዳግም መለቀቅ ባይኖር ምንም አያስደንቅም።