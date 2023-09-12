በስታርፊልድ ውስጥ የተቀበረው የአየርላንድ አነጋገር ውዝግብ አስነሳ

በጣም በጉጉት የሚጠበቀው በስታርፊልድ፣ በ Bethesda የተሰራው፣ በቅርብ ጊዜ በደካማ ሁኔታ ባልተገደለ የአየርላንድ ዘዬ ተቃጥሏል። ተጨዋቾችም ሆኑ ተቺዎች “አስጸያፊ” ተብሎ በተገለጸው የአነጋገር ዘይቤ መገለጡ ድንጋጤ እና ተስፋ አስቆራጭ ሆነዋል።
የአነጋገር ዘይቤዎችን የማሳሳት ጉዳይ በመገናኛ ብዙኃን ዓለም አዲስ ነገር አይደለም፣ ነገር ግን ስታርፊልድ ወደ አዲስ ደረጃ ያደረሰው ይመስላል። ከአየርላንድ የመጡ ብዙ ሰዎች የራሳቸውን የአነጋገር ዘይቤዎች ጠንቅቀው የሚያውቁ፣ ትክክለኛ ባልሆነው ሥዕላዊ መግለጫው ላይ ቅሬታቸውን ገልጸዋል።
አንዳንዶች ትክክለኛ የአየርላንድ ተዋናዮች እነዚህን ሚናዎች እንዲሰሙ ማድረግ ቀላሉ መፍትሄ ነው ብለው ይከራከራሉ ፣ ግን ቢያንስ ንግግሩ ፍትሃዊ እንዲሆን ይጠበቃል። እንደ አለመታደል ሆኖ ይህ መሰረታዊ መስፈርት በስታርፊልድ ልማት ውስጥ የተዘነጋ ይመስላል።
ትዊተር በጨዋታው ውስጥ ያለውን የአየርላንድ ዘዬ ጥራት ዝቅተኛ ጥራት በሚያሳዩ አስተያየቶች ተጥለቅልቋል። አንዳንዶች ከመሠረታዊ አሜሪካዊ አነጋገር ጋር አነጻጽረውታል፣ አልፎ አልፎ ከሚታዩ የአይሪሽ ሐረጎች stereotypical. በገዛ እጃቸው ባጋጠማቸው ሰዎች "አስደንጋጭ" እና "የማይታመን" ተብሎ ተጠርቷል.
በጨዋታው አለም በደንብ ያልተገደለ የአየርላንድ ዘዬ የመጀመሪያው ምሳሌ አይደለም። ነገር ግን፣ እንደ Assassin's Creed Valhalla ያሉ የቅርብ ጊዜ ርዕሶች ንግግሩን በትክክል በመወከል በጣም የተሻለ ስራ ሰርተዋል። በዚህ ረገድ ስታርፊልድ ውጤቱን የሳተ መሆኑን ማየት በጣም ያሳዝናል።
በአይሪሽ ዘዬ ዙሪያ ውዝግብ ቢኖርም ስታርፊልድ አሁንም በሌሎች አካባቢዎች ስኬትን ማስመዝገብ ችሏል። ጨዋታው አዎንታዊ ግምገማዎችን ተቀብሏል እና በሽያጭ ውስጥ ጥሩ አፈጻጸም አሳይቷል።
በማጠቃለያው በስታርፊልድ ያለው የተገደለው አይሪሽ ዘዬ በተጫዋቾች እና ተቺዎች ዘንድ ቁጣ ቀስቅሷል። በመገናኛ ብዙኃን ውስጥ ትክክለኛ ውክልና አስፈላጊነት ግልጽ ምሳሌ ነው, እና የተለያዩ ባህሎች እና ዘዬዎች ምስሎችን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ የበለጠ ጥረት መደረግ እንዳለበት ለማስታወስ ያገለግላል.
ምንጮች:
– ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም።