የከፍተኛ ስኬል ፍላጎት በሰሜን አሜሪካ የውሂብ ማዕከል የቅበላ ገበያ የወደፊት ሁኔታ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ፣ የክላውድ ኮምፒዩቲንግ ፈጣን እድገት እና የመረጃ ማከማቻ እና የማቀናበር አቅሞች ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱ የከፍተኛ ደረጃ የመረጃ ማዕከላት እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል። እንደ Amazon Web Services፣ Microsoft Azure እና Google Cloud በመሳሰሉት የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች የሚተዳደሩት እነዚህ ግዙፍ ተቋማት በዓለም ዙሪያ ባሉ የንግድ ድርጅቶች እና ሸማቾች የሚመነጩትን እጅግ ብዙ መረጃዎችን ለመቆጣጠር የተነደፉ ናቸው። hyperscalers ሥራቸውን ማስፋፋታቸውን ሲቀጥሉ፣የመረጃ ማዕከል የኮሎኬሽን አገልግሎት ፍላጎታቸው በሰሜን አሜሪካ ገበያ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው።
hyperscaler ምንድን ነው?
hyperscaler በዓለም አቀፍ ደረጃ የደመና ማስላት አገልግሎቶችን ለማቅረብ ግዙፍ የመረጃ ማዕከሎችን የሚያንቀሳቅስ ኩባንያ ነው። እነዚህ ኩባንያዎች እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ መረጃዎችን ለማከማቸት፣ ለማቀናበር እና ለመተንተን መሠረተ ልማት እና ግብዓቶች አሏቸው።
የውሂብ ማዕከል ቀለም ምንድን ነው?
የውሂብ ማዕከል ቀለም በሶስተኛ ወገን የመረጃ ማዕከል ፋሲሊቲ ውስጥ ቦታን፣ ሃይልን እና ማቀዝቀዣን የመከራየት ልምድን ያመለክታል። ይህ ንግዶች የራሳቸውን የመረጃ ማእከላት መገንባት እና ማቆየት ሳያስፈልጋቸው አገልጋዮቻቸውን እና የአይቲ መሠረተ ልማትን ደህንነቱ በተጠበቀ እና በሙያዊ የሚተዳደር አካባቢ እንዲያስቀምጡ ያስችላቸዋል።
ለዳታ ሴንተር ኮሎኬሽን አገልግሎት ከሃይፐርስካለርስ እየጨመረ ያለው ፍላጎት በሰሜን አሜሪካ ገበያ ላይ ከፍተኛ እድገት እያስከተለ ነው። እነዚህ የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች ሥራቸውን ለመደገፍ ከፍተኛ መጠን ያለው ቦታ እና ኃይል ይጠይቃሉ, እና የቀለም አቅራቢዎች ፍላጎታቸውን ለማሟላት እየጨመሩ ነው. በዚህ ምክንያት የዳታ ሴንተር ኮሎኬሽን ገበያ በየአካባቢው በግንባታ እና በማስፋፊያ ፕሮጀክቶች ላይ ከፍተኛ ጭማሪ እያሳየ ነው።
ይህ አዝማሚያ የኮሎኬሽን አገልግሎት ሰጪዎችን ተጠቃሚ ከማድረግ ባለፈ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ዕድሎችን እየፈጠረ ነው። የግንባታ ኩባንያዎች፣ የኤሌትሪክ ተቋራጮች እና የመሳሪያዎች አምራቾች የመረጃ ማዕከልን በመገንባት እና በማሻሻል ላይ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ በማፍሰስ ፍላጎታቸው እየጨመረ ነው።
ይሁን እንጂ የሃይፐርስካለርስ መጨመር ለአነስተኛ ቀለም አቅራቢዎች ተግዳሮቶችን ያቀርባል. የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች የራሳቸውን የመረጃ ማዕከል አሻራዎች ማስፋፋታቸውን ሲቀጥሉ፣ በሶስተኛ ወገን የኮሎኬሽን አገልግሎቶች ላይ ያላቸውን ጥገኝነት ለመቀነስ ሊመርጡ ይችላሉ። ይህ በገበያው ውስጥ ወደ ከፍተኛ ውድድር እና ውህደት ሊያመራ ይችላል።
በማጠቃለያው ፣ ከ hyperscalers እያደገ ያለው ፍላጎት የሰሜን አሜሪካን የመረጃ ማእከል የመሰብሰቢያ ገበያን እንደገና በመቅረጽ ላይ ነው። ለዕድገት እና ለፈጠራ እድሎች ቢያቀርብም፣ በኢንዱስትሪው ውስጥ ላሉ ትናንሽ ተጫዋቾችም ፈተናዎችን ይፈጥራል። የዲጂታል ኢኮኖሚ በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ ሲሄድ፣ በዚህ ተለዋዋጭ መልክዓ ምድር ውስጥ እንዲበለፅጉ ለኮሎኬሽን አቅራቢዎች ራሳቸውን እንዲለምዱ እና እንዲለዩ ወሳኝ ይሆናል።
በየጥ:
ጥ፡ hyperscaler ምንድን ነው?
መ፡ hyperscaler በአለም አቀፍ ደረጃ የደመና ማስላት አገልግሎቶችን ለማቅረብ ግዙፍ የመረጃ ማዕከሎችን የሚያንቀሳቅስ ኩባንያ ነው።
ጥ፡ የመረጃ ማእከል ቅላጼ ምንድነው?
መ፡ የዳታ ሴንተር ቀለም በሶስተኛ ወገን የመረጃ ማዕከል ፋሲሊቲ ውስጥ የቦታ፣ የሃይል እና የማቀዝቀዝ ልምድን ያመለክታል።
ጥ: - የከፍተኛ ደረጃ ፍላጎት በሰሜን አሜሪካ የመረጃ ማእከል የገበያ ገበያ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ: የውሂብ ማዕከል colocation አገልግሎቶች hyperscalers እየጨመረ ፍላጎት በሰሜን አሜሪካ ገበያ ውስጥ ጉልህ እድገት እያስከተለ ነው, የግንባታ እና የማስፋፊያ ፕሮጀክቶች እየመራ. ነገር ግን፣ hyperscalers በሶስተኛ ወገን አገልግሎቶች ላይ ያላቸውን ጥገኝነት ሊቀንስ ስለሚችል ለአነስተኛ የኮሎክሽን አገልግሎት ሰጪዎች ተግዳሮቶችን ይፈጥራል።