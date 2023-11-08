የነገሮች በይነመረብ ላይ የአለምአቀፍ መረጃ ተጽእኖ፡ የተገናኙትን መሳሪያዎች እምቅ አቅም መክፈት
የነገሮች ኢንተርኔት (አይኦቲ) ከቴክኖሎጂ ጋር የምንገናኝበትን፣ መሳሪያዎችን በማገናኘት እና መረጃን እንዲለዋወጡ እና እንዲለዋወጡ በማስቻል ላይ ለውጥ አድርጓል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመጣው ዓለም አቀፋዊ ትስስር፣ IoT ኢንዱስትሪዎችን የመለወጥ እና የዕለት ተዕለት ህይወታችንን ለማሻሻል ያለው አቅም በጣም ትልቅ ነው። ሆኖም፣ ይህንን ለውጥ የሚያራምድ አንድ ወሳኝ ነገር የአለም አቀፍ መረጃ መገኘት እና አጠቃቀም ነው።
የነገሮች በይነመረብ ምንድነው?
የነገሮች በይነመረብ የሚያመለክተው አካላዊ መሳሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎች፣ እቃዎች እና ሌሎች በሴንሰሮች፣ ሶፍትዌሮች እና ተያያዥነት የታቀፉ ነገሮችን ለመሰብሰብ እና መረጃ እንዲለዋወጡ ያስችላቸዋል። እነዚህ የተገናኙ መሣሪያዎች እርስ በርሳቸው እና ከእኛ ጋር መገናኘት ይችላሉ, ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እና ሂደቶችን በራስ-ሰር ያዘጋጃሉ.
ዓለም አቀፍ መረጃ ምንድን ነው?
ዓለም አቀፋዊ መረጃ በዓለም ዙሪያ በተገናኙ መሣሪያዎች የሚመነጨውን እጅግ በጣም ብዙ መረጃን ያመለክታል። ይህ መረጃ ከሙቀት እና እርጥበት ንባቦች እስከ የሸማቾች ባህሪ ቅጦች እና የኢንዱስትሪ ምርት መለኪያዎችን ያካትታል። የተሰበሰበ እና የተተነተነ ትርጉም ያለው ግንዛቤን ለማግኘት እና የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶችን ለመምራት ነው።
ዓለም አቀፋዊ መረጃ በነገሮች በይነመረብ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ሁለት ነው። በመጀመሪያ፣ ንግዶች እና ድርጅቶች ስለ ሸማቾች ባህሪ፣ የገበያ አዝማሚያዎች እና የአሰራር ቅልጥፍና ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። በአለምአቀፍ ደረጃ ከተገናኙ መሳሪያዎች የተገኙ መረጃዎችን በመተንተን, ኩባንያዎች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔዎችን ማድረግ, ሂደቶችን ማመቻቸት እና የተሻሉ ምርቶችን እና አገልግሎቶችን ማቅረብ ይችላሉ.
በሁለተኛ ደረጃ፣ ዓለም አቀፍ መረጃ ፈጠራን ያቀጣጥላል እና የአዳዲስ አይኦቲ መተግበሪያዎችን እድገት ያነሳሳል። ብዙ መሣሪያዎች ሲገናኙ፣ የሚፈጠረው የውሂብ መጠን በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል። ይህ መረጃ ትንበያ ሞዴሎችን ለማዘጋጀት፣ የማሽን መማር ስልተ ቀመሮችን ለማሻሻል እና ህይወታችንን የሚያሻሽሉ አዳዲስ አገልግሎቶችን ለመፍጠር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
በየጥ:
አለምአቀፍ መረጃ እንዴት ይሰበሰባል?
አለምአቀፍ መረጃ የሚሰበሰበው በተገናኙ መሳሪያዎች ውስጥ በተካተቱ ዳሳሾች ነው። እነዚህ ዳሳሾች እንደ ሙቀት፣ አካባቢ፣ እንቅስቃሴ እና ሌሎች የመሳሰሉ የተለያዩ አይነት መረጃዎችን ይይዛሉ። ይህ ውሂብ ለማከማቻ እና ለመተንተን ወደ ማዕከላዊ አገልጋይ ወይም የደመና መድረክ ይተላለፋል።
አለምአቀፍ መረጃ እንዴት ነው የሚተነተነው?
አለምአቀፍ መረጃ የሚተነተነው እንደ ማሽን መማር እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ያሉ የላቀ የትንታኔ ቴክኒኮችን በመጠቀም ነው። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በመረጃው ውስጥ ያሉትን ንድፎችን፣ ግኑኝነቶችን እና ያልተለመዱ ነገሮችን ለይተው ማወቅ ይችላሉ፣ ይህም ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት እና ግምታዊ ሞዴሊንግ ማድረግን ያስችላል።
ዓለም አቀፋዊ መረጃን የመጠቀም ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው?
አለምአቀፍ መረጃን የመጠቀም ዋና ተግዳሮቶች አንዱ የውሂብ ግላዊነት እና ደህንነት ማረጋገጥ ነው። እየተሰበሰበ ያለው የመረጃ መጠን እየጨመረ በመምጣቱ ሚስጥራዊነት ያለው መረጃን መጠበቅ እና የውሂብ ጥበቃ ደንቦችን ማክበር ወሳኝ ነው። በተጨማሪም ፣የመረጃ ብዛት በጣም ጠንካራ ሊሆን ይችላል ፣ጠንካራ መሠረተ ልማት እና የውሂብ አስተዳደር ስርዓቶችን ይፈልጋል።
በማጠቃለያው፣ ዓለም አቀፋዊ መረጃ የነገሮችን ኢንተርኔት አቅም ለመክፈት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ንግዶች በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ ኃይልን ይሰጣል፣ ፈጠራን ያሻሽላል እና የዕለት ተዕለት ህይወታችንን ያሻሽላል። ዓለም ይበልጥ እየተገናኘች ስትሄድ፣የዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ኃይል መጠቀም ለድርጅቶች እና ግለሰቦች በ IoT ዘመን እንዲበለጽጉ ወሳኝ ይሆናል።