ግዙፍ አይስበርግ A23a ወደ ክፍት ውቅያኖስ ጉዞ ጀመረ

ከብሪቲሽ አንታርክቲክ የዳሰሳ ጥናት በቅርብ ጊዜ የወጡ ማስታወቂያዎች እንዳመለከቱት ፣ A23a በመባል የሚታወቀው አንድ ትሪሊዮን ቶን አይስበርግ ፣ ከመሬት ተነስቶ አሁን በአንታርክቲካ አቅራቢያ ወደ ክፍት ውሃዎች እየገባ ነው። የበረዶውን ግዙፍ መጠን ለመረዳት አስቸጋሪ ነው፣ 40 በ32 ኑቲካል ማይል የሚለካው ከሃዋይ ደሴት ኦዋሁ የሚበልጥ እና በኒውዮርክ ከተማ የማንሃታን ደሴት በሦስት እጥፍ የሚበልጥ ነው።
የA23a ጉዞ የተጀመረው ገና የበረዶ መደርደሪያ አካል ሲሆን የሶቪየት የምርምር ጣቢያን ይዞ ነበር። ነገር ግን፣ በ1980ዎቹ ወቅት፣ የበረዶ ግግር ከመደርደሪያው ተለይቷል፣ የምርምር ጣቢያውንም ይዞ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መንሳፈፍ ሲጀምር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በባህር ወለል ላይ ተዘርግቶ ነበር.
ምንም እንኳን A-76 በ23 ከሮኔ አይስ መደርደሪያ ከተገነጠለ በኋላ በ2021 እንደ ትልቁ የበረዶ ግግር በአጭር ጊዜ ቢያልፍም በትናንሽ ቁርጥራጮች ተከፋፍሏል፣ ይህም A23a ርዕሱን እንዲመልስ አስችሎታል። ባለሙያዎች እንደሚገምቱት የበረዶ ግግር ከ 1,000 እስከ 1,200 ጫማ ውፍረት ያለው ሲሆን ይህም እውነተኛውን ጋሪ ያደርገዋል.
የA23a ሥረ-ሥሮች እ.ኤ.አ. በ 1986 ክረምት ከ Filchner አይስ መደርደሪያ ላይ ከሌሎች ሁለት ግዙፍ የበረዶ ግግር በረዶዎች A22 እና A24 ጋር በተላቀቀ ጊዜ ሊገኙ ይችላሉ ። A1991a ከሌሎች የበረዶ ግግር በረዶዎች ተለይቶ ራሱን የቻለ አካል የሆነው እስከ 23 መጨረሻ ድረስ ነበር።
አሁን፣ A23a ይበልጥ ወደ ክፍት ውቅያኖስ ሲገባ፣ በአንታርክቲክ ባሕረ ገብ መሬት አካባቢ የሚጓዙ መርከቦች ጥንቃቄ ማድረግ እና ከግዙፉ የበረዶ ግግር ጋር ሊጋጩ የሚችሉ ነገሮችን ለማስወገድ ራዳርን መከታተል አለባቸው። A23a በመጨረሻ የት እንደሚደርስ ገና የሚታይ ነው፣ ነገር ግን እንቅስቃሴው በየጊዜው የሚለዋወጠውን የአንታርክቲክ አካባቢ ተፈጥሮን ለማስታወስ ያገለግላል።