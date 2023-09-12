M6 በተከታታይ ለሁለተኛ ዓመት በእንግሊዝ ውስጥ በጣም ታዋቂው የሞተር ዌይ ተብሎ ተመርጧል

ኤም 6 በእንግሊዝ ውስጥ ለሁለተኛ ተከታታይ አመት ዝቅተኛ ተወዳጅነት ያለው አውራ ጎዳና ተብሎ ተሰይሟል ፣ በገለልተኛ ተቆጣጣሪ ፣ ትራንስፖርት ፎከስ ባደረገው ጥናት። የስትራቴጂክ መንገዶች ተጠቃሚ ዳሰሳ ተብሎ የሚጠራው ጥናት ከ9,000 የሚበልጡ ተሳታፊዎችን ያሳተፈ ሲሆን ለመጨረሻ ጊዜ በሞተር ዌይ ወይም በብሔራዊ ሀይዌይ በሚተዳደረው ዋና 'A' መንገድ ላይ አስተያየታቸውን አካፍለዋል።
ብዙውን ጊዜ 'የብሪታንያ የጀርባ አጥንት' በመባል የሚታወቀው M6 በ66 በመቶ ዝቅተኛ እርካታ አግኝቷል። አሽከርካሪዎች እንደ ዋና ቅሬታቸው እንደ ደካማ የመንገድ ሁኔታ፣ ጊዜ ያለፈባቸው የማትሪክስ ምልክቶች እና በስማርት አውራ ጎዳናዎች ላይ ያልተፈቀደ የፍጥነት ገደቦችን ዋና ቅሬታቸውን ጠቅሰዋል። ነገር ግን M6 ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር መሻሻል ማሳየቱን እና 59 በመቶ ማስመዝገቡ የሚታወስ ነው።
ከአጠቃላይ እርካታ አንፃር፣ M5 በእንግሊዝ ውስጥ በጣም ታዋቂው አውራ ጎዳና ተብሎ ደረጃ ተሰጥቶታል፣ በአጠቃላይ የእርካታ ደረጃው 82 በመቶ ነው። ሁለተኛ የወጣው ኤም 40 ሲሆን 82 በመቶ የእርካታ ደረጃም አግኝቷል። ከዋናዎቹ 'A' መንገዶች መካከል፣ M303 እና A3 ን ከለንደን ወደ ዴቨን እና ኮርንዋል የሚያገናኘው A30 አጠቃላይ እርካታን በ85 በመቶ አስመዝግቧል።
ትራንስፖርት ፎከስ 73 በመቶ የሚሆኑ የመንገድ ተጠቃሚዎች በመጨረሻው አውራ ጎዳና ወይም በዋና 'A' የመንገድ ጉዞ ረክተዋል፣ ይህም ካለፈው ዓመት የ69 በመቶ ደረጃ መሻሻል አሳይቷል። የዳሰሳ ጥናቱ የመንግስት የመንገድ ኢንቨስትመንት ስትራቴጂ መለኪያ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን አወንታዊ የደንበኛ ተሞክሮ ለማድረስ ብሄራዊ አውራ ጎዳናዎችን ተጠያቂ ያደርጋል።
የዳሰሳ ጥናቱ በአሁኑ ወቅት ተዘግተው በሚገኙት በስማርት አውራ ጎዳናዎች ላይ የሚደረጉ ጉዞዎች ስማርት ሴክሽን ከሌላቸው መንገዶች ጋር ሲነፃፀሩ ዝቅተኛ እርካታ እንደነበራቸው አመልክቷል።
የትራንስፖርት ፎከስ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አንቶኒ ስሚዝ፣ አውራ ጎዳናዎችን እና ዋና ዋና መንገዶችን የመንከባከብ እና የማሻሻል አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። በእነዚህ ወሳኝ መስመሮች ላይ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ሰላማዊ ጉዞን ለማረጋገጥ ብሔራዊ አውራ ጎዳናዎች በአሽከርካሪዎች የተገለጹትን ችግሮች እንዲፈቱ አሳስበዋል ።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው የመንገድ ስራ አመራር ዝቅተኛው አፈጻጸም ሲሆን 48 በመቶ የሚሆኑት ምላሽ ሰጪዎች ብቻ መደሰታቸውን ገልጸዋል። የብሔራዊ አውራ ጎዳናዎች የደንበኞች ልምድ ዳይሬክተር ፔት ማርቲን የአሽከርካሪዎችን አስተያየት አስፈላጊነት አምነው የመንገድ ተጠቃሚዎችን ልምድ ለመረዳት እና ለማሳደግ ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ማርቲን በአጠቃላይ እርካታ መሻሻል መደሰቱን ገልጿል እና ብሄራዊ አውራ ጎዳናዎች ለእያንዳንዱ ሾፌር ደህንነቱ የተጠበቀ እና ለስላሳ ጉዞ ጥረታቸውን እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
ምንጮች:
- የትራንስፖርት ትኩረት
- ገለልተኛ