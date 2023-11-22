የጨዋታ ብስጭትዎን ይልቀቁ፡ የGOG ጥቁር ዓርብ ሽያጭ እዚህ አለ!

አዳዲስ ጨዋታዎችን በማግኘት ጉጉት የሚበለጽጉ ስሜታዊ ተጫዋች ነዎት? እንደዚያ ከሆነ፣ የGOG's Black Friday ሽያጭ በቅርቡ ስለጀመረ፣ የጨዋታ ፍላጎትህን በእርግጠኝነት የሚያረካ ብዙ የቅናሽ ጨዋታዎችን ስላሳየ እድለኛ ነህ። እንደ ሲዲ ፕሮጄክት፣ ፕሌይ ስቴሽን፣ ቤተስዳ እና ብሊዛርድ ካሉ ታዋቂ ገንቢዎች፣ GOG ሰፋ ያለ የጨዋታዎች ስብስብ አለው፣ ይህም ለብዙ ሰዓታት እንዲያዝናናዎት ያደርጋል።
የGOG ጨዋታዎች አንዱ ልዩ ባህሪ ከDRM-ነጻ ተፈጥሮቸው ነው። ጨዋታን ከGOG ሲገዙ ያለ ምንም ገደብ ወይም ተጨማሪ ማስጀመሪያዎች ሳያስፈልግ የእውነት ባለቤት ነዎት። ጨዋታዎችዎን በፈለጉት ጊዜ እና ቦታ የመጫወት ነፃነት የተጫዋች ህልም እውን መሆን ነው።
ከቅርብ ጊዜዎቹ የተለቀቁት በተጨማሪ፣ GOG በተጨማሪም የሬትሮ ጨዋታ ወዳዶችን ያቀርባል በሚቀርቡት ሰፊ የሬትሮ PC ጨዋታዎች ምርጫ። የልጅነት ክላሲኮችን እንደገና ለማደስ የምትፈልግ ናፍቆት ተጫዋችም ሆንክ የማወቅ ጉጉት ያለው ተጫዋች የጨዋታውን ስር ማሰስ የምትፈልግ፣ GOG ለሁሉም የሚሆን ነገር አለው።
ግን ለምን በ GOG ላይ ብቻ ያቆማሉ? የጥቁር ዓርብ ወቅት በተለያዩ የጨዋታ መድረኮች ላይ በሚያስደንቅ ቅናሾች የተሞላ ነው። አስቀድመው ሞገዶችን ማድረግ የጀመሩትን ምርጥ የእንፋሎት ስምምነቶችን፣ የኒንቲዶን ስምምነቶችን፣ የ Xbox ስምምነቶችን እና አጠቃላይ የጥቁር አርብ ስምምነቶችን እንዳያመልጥዎት።
ስለዚህ ማንጠልጠል እና እንደሌላው ለጨዋታ እብደት ተዘጋጁ። የGOG ጥቁር ዓርብ ሽያጭ የማይረሱ የጨዋታ ጊዜዎችን እንደሚያቀርብ ቃል ስለገባ የእርስዎ የጨዋታ ምኞት ዝርዝር ወደ እውነት ሊቀየር ነው። እራስዎን በሚማርክ አለም ውስጥ ለመዝለቅ፣አስደሳች ጀብዱዎች ላይ ለመሳተፍ እና የጨዋታ ደስታን በንጹህ መልክ ለመለማመድ ይዘጋጁ። ስብስብዎን አሁን መገንባት ይጀምሩ እና ጨዋታዎቹ እንዲጀምሩ ያድርጉ!
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ከDRM-ነጻ ማለት ምን ማለት ነው?
DRM-ነጻ ማለት ለዲጂታል መብቶች አስተዳደር ነፃ ማለት ነው። እሱ የሚያመለክተው እንደ ጨዋታዎች ያሉ ዲጂታል ይዘቶችን ያለ ምንም ገደብ ወይም ተጨማሪ ሶፍትዌር ወይም ፍቃድ ሳያስፈልግ በነጻ ሊደረስበት፣ ሊገለበጥ እና ሊጫወት የሚችል ነው።
ከGOG የተገዙ ጨዋታዎችን ለመጫወት ማስጀመሪያ ያስፈልገኛል?
አይ፣ አታደርግም። የGOG ጨዋታዎች ከDRM ነፃ ናቸው፣ ይህ ማለት ምንም አስጀማሪ ወይም የመስመር ላይ ማረጋገጫ ሳያስፈልጋቸው ማውረድ እና መጫወት ይችላሉ። አንዴ የGOG ጨዋታ ከያዙ በኋላ በፈለጉት ጊዜ ማቆየት እና መጫወት የእርስዎ ነው።
በ retro PC ጨዋታዎች ላይ ቅናሾች አሉ?
በፍፁም! GOG አስደናቂ የሆነ የሬትሮ ፒሲ ጨዋታዎች ምርጫን ያቀርባል፣ ለናፍቆት ለሚወዱት ወይም የጨዋታ ታሪክን ማሰስ ለሚፈልጉ ፍጹም። በGOG ያለው የጥቁር ዓርብ ሽያጭ በሁለቱም ዘመናዊ እና ሬትሮ አርእስቶች ላይ ቅናሾችን ያካትታል።