ሌኖቮ በLegion Go Handheld የጨዋታ ሽልማት ስጦታውን ተቀላቅሏል።

ሌኖቮ የ Legion Go በእጅ የሚይዘውን መሳሪያ ስጦታ መስጠቱን በማስታወቅ በጨዋታ ሽልማቶች ደስታ ላይ እየገባ ነው። በዝግጅቱ ወቅት ቫልቭ 100 Steam Deck OLEDs እንደሚሰጥ ማስታወቁን ተከትሎ፣ Lenovo 100 Legion Go መሳሪያዎችን ለዕድለኞች አሸናፊዎች በማቅረብ ደስታውን ለመቀላቀል ወስኗል።
በጂኦፍ ኪግሊ የተስተናገደው የጨዋታ ሽልማቶች በአስደናቂ የጨዋታ ማስታወቂያዎች እና የሽልማት ሥነ-ሥርዓቶች የሚታወቅ ሲሆን በዚህ ዓመትም ከዚህ የተለየ እንደማይሆን ቃል ገብቷል። የ Lenovo ስጦታ በክስተቱ ዙሪያ ያለውን ጉጉት እና ደስታ ይጨምራል።
የሌጌዎን ሂድ የእጅ መያዣ ለቫልቭ ስቴም ዴክ እጅግ በጣም ጥሩ ተወዳዳሪ ነው። በአስደናቂ ባህሪያት እና አፈጻጸም በጉዞ ላይ እያለ ድንቅ የጨዋታ ተሞክሮ ያቀርባል። ሌኖቮ በመደበኛነት 1 ዶላር የሚያወጣውን የ649 ቴባ ሞዴልን እየሰጠ ሲሆን ይህም ለጉጉ ተጫዋቾች እና አድናቂዎች ማራኪ ሽልማት ያደርገዋል።
በስጦታው ላይ ለመሳተፍ ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች ከነገ በ7፡30PM ET ጀምሮ የLegion Goን አሸናፊነት እድል ለማግኘት ከጨዋታው ሽልማቶች ጅምር ጋር መቀላቀል ይችላሉ። የመግቢያ ጊዜው እስከ ዝግጅቱ ማብቂያ 11:00PM ET ድረስ ይቆያል፣ ይህም ደጋፊዎች እድላቸውን እንዲሞክሩ በቂ ጊዜ ይሰጣቸዋል።
የቫልቭ ስቴም ዴክም ይሁን የ Lenovo Legion Go ተጫዋቾች የጨዋታ ልምዳቸውን ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን በእጅ የሚያዝ መሳሪያዎችን የማሸነፍ እድል አላቸው። ስጦታዎቹ ለጨዋታ ሽልማቶች ተጨማሪ ደስታን እና ጉጉትን ይጨምራሉ፣ ይህም በሁሉም ቦታ ለጨዋታ አድናቂዎች መታየት ያለበት ክስተት እንዲሆን ያደርገዋል።
ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ያድርጉ እና ለጨዋታ ሽልማቶች ዲሴምበር 7 ቀን 7፡30 ፒኤም ET፣ ለአስደናቂ ማስታወቂያዎች እና ሽልማቶች ብቻ ሳይሆን ከሌኖቮ የመስመር ላይ ምርጥ በእጅ የሚያዝ የጨዋታ መሳሪያን ለማሸነፍ እድሉን ያግኙ።