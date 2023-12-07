Death Stranding 2፡ አዲስ የፊልም ማስታወቂያ እና የጨዋታ መገለጥ በቲጂኤ 2023 ይጠበቃል

ደጋፊዎች የአመቱን ጨዋታ ይፋ ለማድረግ በጉጉት ሲጠባበቁ በ2023 የጨዋታ ሽልማቶች ዙሪያ ያለው ደስታ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ዘንድሮ በከባድ ፉክክር ተጨዋቾች የትኛውን ማዕረግ በላቀ ደረጃ እንደሚወጣ ከማሰብ በቀር ሊታቀቡ አልቻሉም። ሆኖም፣ የሚጠበቀው በዚህ ብቻ አያበቃም። በዝግጅቱ ላይ ታዋቂው የጨዋታ ገንቢ Hideo Kojima እንደሚገኝ ደጋፊዎች ትልቅ ፍንጭ አግኝተዋል።
የኮጂማ ረዳት አያኮ ከጨዋታ ሽልማት አንድ ቀን ቀደም ብሎ ሎስ አንጀለስ መድረሱን የሚያረጋግጥ በቅርቡ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ለጥፏል። የዝግጅቱ አዘጋጅ ጂኦፍ ኪግሌይ እንኳን ለጽሁፉ ግርምትን ገልጿል። ደጋፊዎቹ ግን ኪግሊ ስለ ኮጂማ በLA ውስጥ ስለመኖሩ አላወቁም ብለው አላመኑም።
አሁን የኮጂማ የመገኘት ዜና ከተሰራጨ በኋላ አድናቂዎቹ ለሞት ስትራንዲንግ 2 አዲስ የፊልም ማስታወቂያ ልንይዘው እንደምንችል እየገመቱ ነው። ኮጂማ እንዲህ አይነት ማስታወቂያ ማውጣቱ ያልተለመደ ነገር አይደለም፣ በመጨረሻ ለሞት ስትራንዲንግ 2 የሲኒማ ማስታወቂያ እንዳሳወቀ። የዓመቱ ክስተት. በዚህ ጊዜ አድናቂዎች አንዳንድ የጨዋታ ቀረጻዎችን ለማየት በሚችሉበት ሁኔታ የበለጠ ተስፋ ያደርጋሉ። ኮጂማ ሁል ጊዜ ተመልካቾቹን ለማስደነቅ ይቸገራል፣ ስለዚህ በ2023 በጨዋታ ሽልማቶች ላይ ከእሱ ያልተጠበቀ ነገር እንጠብቃለን ለማለት አያስደፍርም።
በሌላ ዜና፣ ያልተመጣጠነ የብዝሃ-ተጫዋች አስፈሪ ጨዋታ አድናቂዎች፣በቀን ብርሃን ሙት፣እንዲሁም በጉጉት የሚጠብቁት ነገር አላቸው። ገንቢዎቹ በተመሳሳይ ተወዳጅ አስፈሪ ዩኒቨርስ ውስጥ በተዘጋጀ ነጠላ-ተጫዋች ስፒኖፍ ላይ በቅርቡ ፍንጭ ሰጥተዋል። ምንም እንኳን በማስታወቂያቸው ላይ ምንም የሲኒማቲክስ ወይም የጨዋታ ጨዋታ አልተጋራም ነገር ግን የጨዋታ ሽልማቶችን መለያ ሰጥተው በዝግጅቱ ወቅት ሊገለጥ እንደሚችል ፍንጭ ሰጥተዋል። በተረጋገጠ "የዓለም ፕሪሚየር" በቀን አድናቂዎች የሞቱ ሰዎች ለመደሰት ምክንያት አላቸው።
የጨዋታ ሽልማቶች 2023 ያለምንም ጥርጥር በዓለም አቀፍ ደረጃ ለተጫዋቾች አስደሳች እና የማይረሳ ክስተት ሆኖ እየቀረጸ ነው። እንደ Hideo Kojima ባሉ ትልልቅ ስሞች እና አስደሳች ተስፋዎች ፣ አድናቂዎች ምሽቱ ምን እንደሚጠብቃቸው ለማየት መጠበቅ አይችሉም።